Lefizetett bíró, kokain, illegális lőfegyver: Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják a NAV egykori tisztjét

Már családi jogállás megsértésével is gyanúsítja a rendőrség azt a volt NAV-os tisztet, aki ellen már kokain használat és birtoklás, valamint lőfegyverrel való visszaélés miatt is nyomozás van folyamatban – tudta meg a PestiSrácok.hu. A nő neve egy súlyos, az egyik fővárosi bíróságot érintő vesztegetési ügyben is felmerült, de tavaly ősszel a bíróság azért is elmarasztalta a volt pénzügyőrt, mert az elsőfokú ítélet szerint milliós összegért eladta a saját gyermekét.

Az ügy előzménye, hogy a NAV volt tisztje, B. Ildikó ellen a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) még 2016-ban kezdett titkos nyomozást, amelynek során felmerült annak a gyanúja, hogy eladta a második gyermekét, akit 2012 decemberében Bécsben hozott a világra. A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) titkosítás alól feloldott jelentése szerint a kislányt születése óta ténylegesen egy házaspár, a gyermek apja, G. Zoltán és annak felesége nevelnek. Jogilag ők a szülők, a kislány az ő gyermekükként került be a magyar népességnyilvántartásba. A II. és III. kerületi bíróság tavaly ősszel nem jogerősen másfél év börtönre ítélte családi jogállás megváltoztatása miatt az egykori pénzügyőr őrnagyot, mert az elsőfokú ítélet szerint igazoltnak látta, hogy eladta gyermekét. A G. házaspárt szintén elmarasztalta a bíróság, akik szerint a gyermekéről való lemondásért B. Ildikó öt éven át luxusutazásokat, bérelt lakást és több millió forint készpénzt kapott.

A szeptemberben iskolai tanulmányait kezdő kislányt egy második kerületi magánóvodába járatták, ahonnan múlt pénteken a szülői felügyeleti joggal nem rendelkező volt pénzügyőr – az óvoda vezetőjének engedélyével és a szülők szerint segítségével – elvitte a gyermeket úgy, hogy erről a szülőket nem tájékoztatták. Ebbe a budai óvodában egyébként ismert emberek gyerekei is járnak, például Gyurcsány Ferenc legkisebb gyermeke. Az apa azonnal feljelentést tett a rendőrségen, a kislányt pedig a police.hu-n eltűnt személyként keresték. G. Zoltán portálunknak elmondta, hogy B. Ildikó tudta, melyik óvodába jár a kislánya és számára megdöbbentő, hogy az óvoda úgy adta ki neki a kislányt, hogy nekik és a rendőrségnek nem szóltak (holott ebben állapodtak meg), annál is inkább, mert pontosan tisztában voltak a család helyzetével. A BRFK az ügyben nyomozást indított és családi jogállás megsértésével gyanúsították meg a volt NAV-munkatársat, a gyermek pedig azóta visszakerült a szülőkhöz.

G. Zoltán feleségének jogi képviselője, Francsics Imre ügyvéd is azon az állásponton van, hogy az óvoda nem adhatta volna ki a kislányt B. Ildikónak, hiszen egy nem jogerős bírósági ítélet megállapította, hogy ő szülte a gyermeket, ez azonban nem azonos a szülői felügyeleti joggal. Az az álláspontom, hogy szülői felügyeleti jog kérdésében csak egy bíróság dönthetne és B. Ildikó teljesen önkényesen intézkedett, amikor a gyermeket egyszerűen kiragadta az addigi környezetéből és magához vette – nyilatkozta portálunknak az ismert jogász, hozzátéve, hogy a kislány apjának, G. Zoltánnak van élő szülői felügyeleti joga, ő és a felesége nevelte idáig a gyermeket, emiatt B. Ildikó mindenféleképpen jogsértően lépett fel. Megítélésem szerint fennállhat a kiskorú veszélyeztetése és a kiskorú elhelyezésének a megváltoztatása bűncselekménye is, hiszen a hatéves kislányt anélkül vitte el, hogy erre neki bírósági határozata lett volna. Az ügyvéd hozzátette azt is: gyanakvásra ad okot, hogy a gyermek a nyári szünet miatt már nem járt óvodába, ám az óvoda vezetője kérte, hogy G. Zoltán felesége vigye vissza a kislányt az óvodai ballagásra. B. Ildikó pedig éppen aznap vette magához a kislányt, emiatt Francsics Imre szerint vizsgálni kellene, hogy ez nem egy tudatos összejátszás volt-e. Legalább annyit kellett volna tennie az óvodavezetőnek, hogy mielőtt elviszik a gyermeket, mindkét szülőt értesíti, hogy mi a kialakult helyzet – tette hozzá az ügyvéd. Kerestük a magánóvoda vezetőjét és, de ő nem kívánt nyilatkozni.

Vesztegetés miatt is nyomoznak

A volt NAV-os tiszt ellen több eljárás is folyamatban van, 2017. tavaszán például egy házkutatás során kokaint és illegálisan tartott fegyvert találtak nála, emiatt kábítószer birtoklással és lőfegyverrel való visszaéléssel is meggyanúsította őt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. A nő maga ismerte el, hogy fogyasztott kokaint, de állítása szerint nem rendszeres szerhasználó. Az egykori őrnagy ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tavaly nyár óta hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt is nyomoz egy olyan feljelentés alapján, amelyben a volt NAV-os pénzügyőr mellett ügyvédi és bírói korrupcióról is beszámolt a feljelentő.Az ügyészséghez eljuttatott feljelentésben többek között az áll, hogy a volt NAV-os alkalmazott munkahelyi kapcsolatait és beosztását felhasználva járt el az adóhatóság által indított különböző adó- és büntetőügyekben. Az ügy bonyolultságától függően a hölgy 500 ezer és 5 millió forint közötti összegeket kért és kapott, de előfordult, hogy a nő a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán járt el, illetve a NAV Repülőtéri Igazgatóságához tartozó Cargonál vámkezelésre váró árukat hozott ki alacsonyabb költségek megfizetése mellett – áll a feljelentésben, amely azt is tartalmazza, hogy kik voltak azok a munkatársak, adott esetben felettesek, akik segítséget nyújthattak és ezért szintén részesedtek a korrupciós pénzből. A tanú megemlített egy olyan alkalmat is, amikor az egykori pénzügyőr őrnagy egy nagyon magas beosztású adóhatósági vezetővel találkozott, és egy milliárdos költségvetési csalás gyanúja miatt elrendelt nyomozás befolyásolásáról tárgyaltak a Bécsi úton található Vapiano étteremben. A feljelentés kitért arra is, hogy a nő jó viszonyban van egy budapesti ügyvéddel és annak feleségével, aki az egyik fővárosi bíróságon dolgozik bíróként. Ők ugyancsak kaphattak a bűnös úton megszerzett apanázsból, a tanú szerint azért, mert belenyúltak egy fővárosi vállalkozó elleni eljárásba úgy, hogy a NAV-os hölgy kérésére súlyosabb ítéletet szabott ki a vádlott ellen. A vesztegetési pénzhez a bíró közvetítéssel jutott hozzá – állította a feljelentő, aki 1000 euró átadásánál maga is jelen volt. Ezt az összeget a Vörösvári úti McDonald’s-ban kapta meg az ügyvéd, de a korrupciós cselekményekkel kapcsolatban egy kerületi ügyész nevét is jegyzőkönyvbe vették; igaz, azt hozzátesszük, hogy sok esetben előfordul, hogy valakire úgy hivatkoznak, hogy az illető nem is tud róla.