Dominic Raabot nevezte ki hétfőn Theresa May

Dominic Raabot nevezte ki hétfőn Theresa May brit miniszterelnök a brit EU-tagság megszűnésének folyamatát irányító minisztérium (DExEU) élére. Raab elődje, David Davis hétfő hajnalban jelentette be lemondását, azzal a véleményével indokolva döntését, hogy a kormány Brexit-politikájának iránya és taktikája miatt mind kevésbé tűnik valószínűnek a brit EU-tagságról két éve tartott – a kilépést pártolók szűk, 51,9 százalékos arányú győzelmével végződött – népszavazás döntésének maradéktalan végrehajtása. Raab személyében a brit kormányfő olyan új vezetőt bízott meg a Brexit-tárca vezetésével, aki közismerten elkötelezett híve a brit EU-tagság megszűnésének. Kinevezése ugyanakkor meglepetés, mivel a 44 éves, jogász végzettségű Dominic Raab viszonylag újoncnak számít a brit nagypolitikában, 2010 óta parlamenti képviselő, és közvetlen kormányzati munkát csak a 2015-ös parlamenti választások óta végez.

Hétfői kinevezéséig a lakáspolitikáért, önkormányzatokért és helyi közösségekért felelős minisztérium államtitkára volt; korábban az igazságügyi minisztériumban dolgozott államtitkárként. Raab neve fel sem merült a lehetséges utódjelöltekről Davis lemondása után megindult találgatásokban. A politikai elemzők és a londoni fogadóirodák favoritja Michael Gove környezetvédelmi, élelmiszer- és vidékügyi miniszter volt. Gove sokkal prominensebb figurája a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának, és amikor Theresa May elődje, David Cameron a 2016-os EU-népszavazás után lemondott a miniszterelnöki tisztségről, Theresa May vetélytársaként ő is indult a vezetőválasztási versengésben, bár a második választási fordulóban kiesett. Dominic Raab ugyanakkor Gove-nál népszerűbb a tory frakció Brexit-párti táborán belül, Gove ugyanis két éve teljesen váratlanul, az utolsó pillanatban indult a miniszterelnöki tisztségért, amelyre annak idején a keményvonalas Brexit-tábor első számú favoritja Boris Johnson egykori londoni polgármester, a népszavazás Brexit-kampányának frontembere volt. A konzervatív párti Brexit-táboron belül sokan ma is Gove-ot tartják felelősnek azért, hogy Johnson – a jelenlegi brit külügyminiszter, akinek kampánymenedzsere a két évvel ezelőtti vezetőváltási versenyben éppen Michael Gove volt – végül nem indult a kormányfői tisztségért. Dominic Raab elődje, David Davis alig két nappal azután jelentette be lemondását, hogy Theresa May és kabinetjének tagjai a chequersi kormányfői rezidencián pénteken tartott 12 órás kihelyezett ülésen javaslatcsomagot fogadtak el az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után fenntartandó kereskedelmi kapcsolatok szabályozásáról. Az Európai Bizottság számára kidolgozott legújabb brit kormányzati indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, biztosítva a súrlódásmentes kereskedelmet Nagy-Britannia és az EU között a Brexit után is. A brit kormány indítványa szerint London és az EU közös szabálygyűjteményt tartana fenn minden áruféleség kétoldalú forgalmára. Emellett fokozatosan kialakítanának egy olyan vámszabályozási rendszert is, amelyben szükségtelen lenne a vámellenőrzés a kétoldalú kereskedelemben, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió kombinált vámtérséget alkotna. A pénteken elfogadott új javaslatcsomag összességében jóval szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoz az Európai Unióval, mint amilyet a keményvonalas tory Brexit-tábor látni szeretett volna. Ezt tükrözi David Davis Theresa Mayhez intézett levele is, amelyben lemondását egyebek mellett azzal a véleményével indokolta, hogy a chequersi dokumentumban javasolt közös áruforgalmi szabálygyűjtemény kiterjedt ellenőrzést enged az Európai Uniónak a brit gazdaság felett, és így nem tenné lehetővé a brit törvényalkotás feletti ellenőrzés visszaszerzését.

Theresa May válaszlevelében közölte, hogy nem ért egyet Davis e helyzetértékelésével. A kormányfő szerint ugyanis a kidolgozott javaslatcsomag megkérdőjelezhetetlenül döntési jogköröket telepít vissza Brüsszeltől Londonba, és az uniós jog közvetlen hatálya megszűnik, amint az Egyesült Királyság kilép az EU-ból. A javaslatcsomag ellen azonban az alsóházi konzervatív frakció Brexit-párti tábora is lázadozik, és a frakción belül állítólag terjed egy levél, amely vezetőváltási folyamat elindításának – vagyis Theresa May elmozdításának – támogatására biztatja a képviselőket. David Davis azonban a BBC televíziónak adott hétfői nyilatkozatában közölte, hogy ezt nem tartaná jó ötletnek. A volt Brexit-miniszter megerősítette, hogy a chequersi javaslatcsomagot nem tartja megfelelőnek, de hangsúlyozta azt a véleményét is, hogy Theresa May jó miniszterelnök. Az Eurasia Group nevű globális politikai-gazdasági kockázatelemző csoport londoni kutatóműhelyének elemzői hétfőn összeállított helyzetértékelésükben közölték, hogy 45 százalékra taksálják annak esélyét, hogy a konzervatív frakció bizalmatlansági szavazást tart Theresa May ellen, viszont 70 százalékos esélyt látnak arra, hogy a kormányfő ezt túléli.

Forrás:MTI, Fotó:MTI