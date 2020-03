Elfogta a rendőrség a férfit, aki azzal riogatott, hogy lezárják Budapestet (videóval frissítve)

A rendőrség elfogta azt a 30 éves férfit, akinek videoblogjában elsőként jelent meg az a minden alapot nélkülöző híresztelés, hogy az operatív törzs a főváros lezárására készül – közölte a Belügyminisztérium vasárnap az MTI-vel.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának munkatársai azonosították a youtubert és el is fogták J. Levente Szabolcsot. A férfi budapesti lakcímén házkutatást tartottak, és számítástechnikai eszközök mellett 5,64 gramm kábítószergyanús növényi származékokat is lefoglaltak. A nyomozók a férfit közveszéllyel fenyegetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, a férfi a videó feltöltésének tényét elismerte. A BM tudatta azt is, a férfi 30 éves, középiskolát végzett, egy budapesti hotelben biztonsági- őrként dolgozik.

Az operatív törzs önmérsékletre, felelős magatartásra int. Kizárólag a hatóságok iránymutatásait kövessék, és hiteles forrásból tájékozódjanak – hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium.

A főosztály az új koronavírus magyarországi megjelenését követően folyamatosan monitorozza az interneten a fertőzéssel kapcsolatos tartalmakat. Ennek a figyelemnek köszönhetően több sikeres felderítés is történt az elmúlt időszakban. A nyomozások olyan internetes oldalakon megjelentetett cikkekre, azok íróira és terjesztőire irányulnak, melyek az új koronavírussal kapcsolatban a köznyugalom megzavarására alkalmas módon valótlan állításokat tartalmaznak.

Ilyen volt az a cikk, amely azt híresztelte, hogy Magyarországon 2020. januárban többen megfertőződtek az új koronavírussal. Ennek a közlésnek a nyomán fogták el a nyomozók 2020. február 7-én a 30 éves Sz. Viktort és a 44 éves N. Erikát, akiket gyanúsítottként hallgattak ki.

A 32 éves Z. Ákos szintén a világjárvánnyal kapcsolatban tett közzé valótlan állításokat az online térben. Ezekre az álhírekre is jellemző volt a kattintásvadász címadás a hirdetési bevétel reményében. A rendőrök azonosították, majd 2020. március 11-én elfogták a férfit, kutatást tartottak otthonában, ahol informatikai eszközöket foglaltak le. A KR NNI munkatársai közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a szabadlábon védekező Z. Ákost.

Forrás: MTI