Itt az újabb megfigyelési botrány!! – Vezető MSZP-s politikusokról gyűjtöttek terhelő információkat Soros György magyar kapcsolatai

A PestiSrácok.hu információi szerint a 2018-as országgyűlési választások előtt Soros Györgyhöz köthető magyarországi személyek, köztük egy volt SZDSZ-es miniszter, illetve egy egykori ellenzéki miniszterelnök-jelölt tanácsadói köre több vezető MSZP-s politikust figyeltetett meg egy izraeli hátterű biztonsági céggel. A volt tikosszolgákat is alkalmazó cég feladata az volt, hogy kompromittáló információkat gyűjtsön egyes szocialistákról. Az egyik célszemély, a Nemzetbiztonsági Bizottság volt elnöke, a budapesti szocialisták vezetője, Molnár Zsolt – részben megerősítve portálunk értesüléseit – elképzelhetőnek tartja, hogy a lejáratás célja – rajta keresztül – a fővárosi MSZP ellehetetlenítése volt.

Néhány hónappal ezelőtt nagy felháborodást váltott ki az az ellenzéki sajtóban megjelent hír, hogy egy volt titkosszolgák által alapított izraeli magáncég civil szervezeteket figyelhetett meg. Az Index írása szerint a nevezett cég elismerte a „rádolgozásokat”, ám azt tagadták, hogy politikai megrendelésre intézkedtek volna. Szerintük volt egy vita Soros György és egy másik milliárdos között, ők pedig ebben az ügyben léptek fel.

Szocialista politikusokat figyelhetett meg egy izraeli hátterű biztonsági cég

Információink szerint 2017 második felétől egy másik, szintén volt titkosszolgákat foglalkoztató, izraeli hátterű biztonsági cég is „dolgozott” a Soros Györgyhöz köthető magyarországi körök, köztük egy volt SZDSZ-es miniszter, valamint egy egykori miniszterelnök-jelölt tanácsadói köre megbízásából hazánkban. Feladatuk az volt, hogy a Magyar Szocialista Párt (MSZP) több politikusát megfigyeljék, a magánéletüket is érintő kompromittáló adatokat szerezzenek róluk, illetve a kapcsolatrendszerükben fideszes szálakat keressenek. Értesüléseink szerint az első célpontok Mesterházy Attila, Hiller István, Molnár Gyula volt pártelnökök, valamint Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság akkori elnöke voltak. Úgy tudjuk, „a „művelet” célja belpolitikai indíttatású lehetett, ami Budapestről szól, a megfigyelés és adatgyűjtés pedig azokhoz köthető, akik kiszorultak a budapesti városvezetésből, a fővárosi közéletből. Ők voltak azok, akik Molnár Zsolttal kapcsolatban arra lehettek kíváncsiak, hogy az MSZP-s politikus milyen viszonyban van Pintér Sándor belügyminiszterrel és Tarlós István főpolgármesterrel.

Molnár: több szocialistát is megfigyelhettek!

Az információgyűjtésekkel kapcsolatos értesüléseinket Molnár Zsolt részben megerősítette portálunknak. A szocialista politikus elmondta, több megbízható forrás őt is arról tájékoztatta 2018 elején, hogy róla és több vezető szocialista politikusról kompromittáló információkat gyűjt egy közel-keleti hátterű magáncég. Kérdésünkre a politikus hangsúlyozta: szintén úgy tudja, az ügy hátterében egy volt SZDSZ-es miniszter és egy egykori miniszterelnök-jelölt tanácsadói köre állhatnak, de arról, hogy a megfigyelést ki finanszírozta, nincsenek információi. Molnár Zsolt azt az értesülésünket sem zárta ki, hogy belpolitikai okok miatt figyelhették meg:

ez a forgatókönyv azért is lehet reális, mert mi valójában a Fideszt akarjuk legyőzni, akik pedig a megfigyelésemmel összehozhatók, azok a mostani ellenzéket, leginkább az MSZP-t” .

Molnár Zsolt elképzelhetőnek tartja, hogy részben nyílt forrásos „nyomozás” zajlott ellene, tehát újságíróktól, más politikusoktól, közéleti emberektől próbálhattak információkat gyűjteni. „Megjegyzem, 2017 nyara óta hallom, hogy ilyen próbálkozások vannak, de a mostani ügy jóval konkrétabb” – emelte ki a szocialisták fővárosi vezetője, aki kérdésünkre azt is hozzáfűzte, teljesen normálisnak tartja, hogy szakmai viszonyban van Pintér Sándorral és Tarlós Istvánnal:

2006 óta vagyok a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, nyolc évig vezettem ezt a bizottságot, az lenne a probléma, ha nem lenne kapcsolat a belügyminiszterrel, illetve budapesti elnökként a főpolgármesterrel”.

A szocialista politikus ugyanakkor kiemelte:

a velük való szakmai kapcsolat ellenére most minden lehetséges módon azon dolgozunk, hogy Budapesten változás következhessen be. Személyes feladatom annak a helyzetnek a megteremtése, hogy a legszélesebb együttműködéssel győzni tudjunk jövőre a fővárosban”.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal is vizsgálódhatott

Visszatérve a lejáratási akcióhoz, különös egybeesés, hogy éppen erre az időszakra esik, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon Soros György arról beszélt, Orbán megvásárolta az MSZP vezetőit, a maffiállam tökélyre fejlesztése miatt pedig ismét minden esélye megvan arra, hogy újraválasszák. A spekuláns még azt is megemlítette, hogy Orbánnak a feltörekvő kispártokban is megvannak a kémei, igaz, állításait semmivel sem tudta igazolni, ahogy tudomásunk szerint a magyarországi megfigyelési akció is részben kudarcba fulladt, mert a körülbelül 100-200 ezer euróba kerülő személyi és technikai megfigyelés során nem bukkantak olyan információra, amit a médiában a célszemélyek lejáratására fordíthattak volna.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy az információgyűjtés idején Molnár Zsolt a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként, illetve most bizottsági tagként is a titkosszolgálatok által kiemelten ellenőrzött személy, így elképzelhető, hogy az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is vizsgálódott. Folytatjuk…

Vezető kép: MTI