Nagy rá ez a kabát (Fotó: Horváth Péter Gyula/PS)

Karácsony szerint most is mindent ragyogóan csinált, és mások tehetnek az idősek haláláról

Karácsony Gergely kikéri magának, hogy ő lenne a felelős a fővárosi fenntartású Pesti úti idősek otthonában történtekért. Tényleg, mi köze is neki ahhoz, hogy e sorok írásakor már vagy fél tucat nyugdíjas meghalt az intézményben és legalább százan (köztük tucatnyian ápolók) megfertőződtek – nagy valószínűséggel azért, mert az intézmény nagy ívben tojt a járványügyi előírásokra. Az ott lakó idősek jó része rühes, de a főpolgármester pipiskedve magyarázza, hogy minden rendben, nem a fenntartó a hibás, hanem a „lakájmédia” meg a kormány… Ilyen a mesékben sincs!

Élete alakítását nyújtja a főpolgármester. Úgy tekergőzik, vonaglik, mint giliszta a napon. Amikor baj van, amikor felelősséget kéne vállalnia valamiért (bármiért), felölti a világ legártatlanabb kisunokája arckifejezést, és majdhogynem sírós szemekkel kéri ki magának a föltételezést, hogy neki a leghalványabb köze lenne valamihez (bármihez). Ő ott se volt, de ha ott volt, akkor sem azért, s az sem jelent semmit.

Néhány napja a Mandineren Joó István kollégám remek cikkben tárta föl, mi folyik a Karácsony Gergelyék által üzemeltetett XVII. kerületi, Pesti úti idősek otthonában. Az csupán a kisebbik probléma (bár az is épp elég nagy), hogy a nyugdíjasok tetemes része elhanyagolt állapotú, rühes, ami akkor derült ki, mikor átszállítottak közülük többeket a Péterfy Kórházba. A nagyobbik gond: az idősotthon nem tájékoztatott senkit arról, hogy az átszállítottak koronavírus-fertőzöttek. A vírus pedig védekezés nélkül terjedhetett az idősek között, mert az intézmény föltehetőleg nem tartotta be a járványügyi előírásokat.

Mi volt erre Karácsony Gergely válasza? Elkezdett „lakájmédiázni”, és perrel fenyegette meg kollégámat. Közben pedig hazudozott egy sort. Például arról, hogy az újságíró hazudott az intézmény állapotáról. Tényleg? E vita gyorsan eldőlt, miután megszólalt a Péterfy Kórház főigazgatója, Sásdi Antal, aki a Mandinernek megerősítette: a Pesti útról általában tényleg rühesen, elhanyagolt állapotban szállítják hozzájuk az időseket. Puff!

Szóval ki hazudik?

Karácsony arról is magyarázkodott egy sort, hogy a főváros milyen gyorsan hírt adott a fertőzésről, dehogy titkolóztak ők. Ja, persze. A valóságban már március végén karanténba helyeztek egy idős embert, március 31-én pedig már 64-et (azaz hatvannégyet). Két nap múlva öt, majd pénteken további tizenhárom lakót szállítottak el koronavírus-fertőzés miatt. Ám a főpolgármester és hivatala csupán április 3-a délután érezte szükségét hírt adni, hogy koronavírussal fertőződtek meg idős lakók a Pesti úti intézményükben. Karácsony szerint tehát ilyen az őszinte, gyors tájékoztatás… Milyen lehet, amikor saját mércéje szerint is hazudik?

E sorok írásakor már öten haltak meg és száztízen fertőződtek meg a Pesti úti intézményben. (Egész Budapesten összesen 428 fertőzött van, tehát minden negyedik innen való.) De Karácsony Gergely nem érzi magát felelősnek. Csak írja az újabb és újabb Facebook-kiáltványokat, amelyekben tökéletes ártatlanságát, hozzáértését elemzi, egyben a lakájmédia és a kormány felelősségét ecseteli.

Közben a Fővárosi Védelmi Bizottság vizsgálata megállapította, hogy a Pesti úti idősek otthonában egyáltalán nem figyeltek a járvány elleni védekezésre, holott hónapok álltak rendelkezésre a felkészülésre. Tudják, hogy Karácsony Gergely hogy tálalta mindezt? Hát így:

A Fővárosi Védelmi Bizottság rendkívüli vizsgálatot tartott több, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő idősotthonban. A vizsgálat azt állapította meg, hogy az intézmények a hatóságok előírásai szerint működnek.

Ilyen szemérmetlenül és folyékonyan hazudni – hát ehhez rinocéroszpofa kell. Pont úgy, mint amikor azt írja: a lakájmédia valójában nem is őt, hanem szegény ápolókat bántja. Ez hülye! Az ápolókat senki sem bántja, ők hősök. Szemben Karácsonnyal, aki egy gyáva, sunnyogó Facebook-huszár, aki még életében soha semmiért nem vállalt felelősséget.

Az is imádnivaló, hogy képes leírni: a kormány nem vesz nekik maszkokat meg teszteket. A fővárosnak ugyanis hiába van egy rakás pénze az adófizetők jóvoltából, az a főpolgármester-helyettesi garnitúrának, ilyen-olyan szakértőknek, tanácsadóknak, városházi vajákos haveroknak kell. Miért költsenek ők védőfelszerelésre? Hiszen ők csupán a fenntartók! Vegyen az állam! (Egyébként a megyei védelmi bizottság vett is a főváros helyett. Nekik ugyanis a munka nem a Facebookon lógást jelenti, mint Miszter Alkalmatlannak.)

Karácsony azt kéri a kormánytól, tesztelje az ország összes idősotthonának összes lakóját. Nem érdekli az egészségügyi világszervezet (WHO) ajánlása, mely szerint semmi értelme a teljes szűrésnek, csupán a gyanús esetekben érdemes tesztelni. Karácsony okosabb, mint a WHO, hiszen olyan járványügyi géniuszok töltik ki mellette a teret, mint Gy. Németh Erzsébet…

Kiderült: a Pesti úti idősotthonban nem volt folyamatosan orvos, holott kötelezően kellett volna lennie. Karácsony Gergely szerint viszont minden rendben, és csak a kormány meg a lakájmédia gonoszkodik. Erre lehet valamit felelni? Szalonképeset nem nagyon.

Megfigyelték? Karácsony Gergely soha semmiről nem tud, soha semmiért nem felelős. Ő az ember, aki ott sem volt. (A milliárdos kárt okozó zuglói parkolási mutyi is csak úgy megtörtént a polgármestersége idején, ő nem látott, nem hallott semmit.) Ha az ő hivatala az intézményfenntartó, amely minden jel szerint súlyos mulasztásokat követhetett el, akkor angolnaként próbál kisiklani a kínos kérdések, cáfolhatatlan tények rengetegéből. (Ezért kell az ilyen tekergőző, sikamlós példányt egyből berakni a merítőhálóba, ott majd lenyugszik.)

Még szerencse, hogy Budapestnek is van saját válságstábja, amely a helyzet magaslatán áll. Eddigi legfontosabb „intézkedésük”: a végsőkig kitartottak a parkolási díjak mellett. Hogy aztán érkezzen miniszterelnök úr, és – oltári nagy sallert kiosztva Karácsonynak – eltörölje azt. Most már csak Karácsony főpolgármesterségét kéne valahogy (felőlem akár rendeleti úton is) eltörölni, és akkor majd újra elkezdenek működni a dolgok Budapesten.