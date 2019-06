Kihátrálhatnak Weber mögül támogatói

Angela Merkel is megelégelhette a csúcsjelöltek körüli huzavonát, és német kormányzati források szerint a kancellár már az e heti ­uniós csúcstalálkozón kompromisszumot ajánlhat. Berlin végül az Euró­pai Központi Bank vezetését kaparinthatja meg ahelyett, hogy a bajor Manfred Webert juttatná az Euró­pai Bizottság élére-írja a Magyar Nemzet.

Az EP vezető politikai csoportjai a május végi választások óta nem képesek parlamenti többség kialakítására, és a Spitzenkandidatok (csúcsjelöltek) ügyében sem találják a közös nevezőt.

Az uniós kulcspozíciók sorsa legkorábban a tagállami vezetők e heti csúcstalálkozóján dőlhet el, Donald Tusk legalábbis erre tett ígéretet május végén. Tervben van ugyanakkor egy július eleji, rendkívüli csúcstalálkozó is, amennyiben a kormány- és államfők csütörtökön és pénteken mégsem egyeznek meg a „vezetői csomagról”, tehát az Európai Bizottság, az Európai Tanács és Európai Központi Bank leendő elnökéről, illetve a kül- és biztonságpolitikai főképviselői poszt várományosáról.

Az ígéretek szerint ezúttal a politikai, földrajzi és nemi törésvonalak figyelembevételével osztják majd ki a lapokat, így valószínűsíthető, hogy a visegrádi országoknak is jut majd egy uniós kulcspozíció. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint utóbbi a kül- és biztonságpolitikai főképviselői poszt lehet. Ezt most még az olasz Federica Mogherini tölti be.

Jócskán nagyobb hatalmi harc övezi ugyanakkor a bizottsági elnöki szék sorsát. Ez elméletileg a legnagyobb pártcsalád jelöltjének, a néppárti Manfred Webernek jutna, de a tagállami vezetők jelentős része – köztük Orbán Viktor miniszterelnök és ­Emmanuel Macron francia elnök – ellenzi az újraválasztott néppárti EP-frakcióvezető hatalomra juttatását.

Német kormányzati források szerint a csúcstalálkozó meglepetésfordulatát jelentheti, hogy Angela Merkel kancellár kész feladni a „csúcsjelölti auto­matizmust” (így Weber elnökségét is), mégpedig egy német vezetésű Európai Központi Bank érdekében.

Az EKB élén jelenleg még az olasz Mario Draghi áll, de Berlin saját jegybankjának elnökét, Jens Weidmannt küldené Frankfurtba. Miközben Weber bizottsági elnökké választásának esélyei napról napra csökkennek, az uniós bank vezető pozíciójának megszerzése Németországban is pozitív visszhangra találna.

Forrás: Magyar Nemzet