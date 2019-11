Kipukkadt a droglufi a Borkai-ügyben?

Hiányzik a bűncselekmény gyanúja, ezért nem indít nyomozást a Borkai Zsolttal kapcsolatban korábban felmerült kábítószer-fogyasztás ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – derül ki a PestiSrácok.hu által megszerzett rendőrségi határozatból, amelyben azt írták, hogy a hatóság minden birtokába került bizonyítékot kielemzett, ám ezek önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy büntetőeljárást lehessen indítani. A Borkai-ügyben egyébként kedden történt egy másik fordulat is, hiszen több személlyel együtt zsarolással gyanúsítják a Demokratikus Koalíció (DK) egykori politikusát, korábbi válogatott labdarúgót, Póczik Józsefet. A Privátkopó arról is írt, hogy Borkaiék adriai jachtkirándulására egy győri kötődésű férfi, ifj. F. Gábor szervezte a prostituáltakat, aki nem más, mint Póczik élettársának a fia. Ő szintén belekeveredett a zsarolási ügybe.

A Borkai-ügyben kábítószer birtoklás gyanúja miatt még Tényi István tett feljelentést azután, hogy az ördög ügyvédje elnevezésű, ismeretlenek által írt blogon a nemrég lemondott ex-fideszes győri polgármester 2018-as horvátországi hajóutazásán történt orgiáról tettek közzé felvételeket, továbbá számos, a közpénzek győri felhasználásával kapcsolatos bűncselekményekre, valamint kábítószer használatára utaló információk láttak napvilágot, igaz, a blogon bizonyítékot ezekkel kapcsolatban nem tettek közzé. Mint azt a Magyar Nemzet megírta, az ügyben számos büntetőfeljelentés született. A Jobbik a magyar és a horvát hatóságoknál is feljelentést tett szexuális kényszerítés, hivatali visszaélés, valamint kábítószer birtoklásának gyanúja miatt. A Párbeszéd szintén a horvát és a magyar hatóságokhoz, köztük a Győr-Moson-Sopron megyei főügyészséghez fordult, Tényi István is több bejelentést tett kábítószer birtoklásának gyanúja mellett személyes adattal való visszaélés és hűtlen kezelés miatt. Úgy tudjuk, utóbbi ügyben már nyomozás van folyamatban, a kábítószer-birtoklás miatt pedig feljelentés-kiegészítést rendelt el a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).

Nem nyomoznak a drogügyben

Egy, portálunk birtokába került rendőrségi határozatból azonban kiderül, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda NNI) végül nem indított nyomozást, mivel álláspontjuk szerint a bűncselekmény gyanúja is hiányzik. A rendőrség a határozatban azt írta, hogy Borkai Zsolt utazásával kapcsolatban különböző internetes felületeken megjelent, valamint a hatóság rendelkezésre álló összes fotó- és videófelvételt kielemezték, ellenőrizték, azonban azokon „kábítószergyanús növényi törmelék, vagy egyéb állagú anyag, illetve kábítószer fogyasztására utaló magatartás tanúsítása nem látható”. A határozatban leszögezték, hogy a bizonytalan forrásból származó, közösségi oldalakon vagy a médiában megjelent híresztelések önmagukban nem alapozhatják meg a büntetőeljárás megindítását.

A DK volt politikusát zsarolással gyanúsítják

A Borkai-ügyben kedden történt újabb fordulat: ahogy arról a PestiSrácok.hu is beszámolt, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda zsarolás és más bűncselekmények miatt több embert is előállított, köztük egy volt válogatott futballistát. A Nemzeti Sport által P. József néven említett személy – aki a gyanú szerint jelentős összeggel zsarolta Borkait a birtokába került kompromittáló felvételek segítségével – Póczik József, aki nem csak tizennégyszeres volt válogatott focista, hanem Győrben aktív politikus volt, méghozzá a Gyurcsány-párt színeiben. A 2015-ös tisztújításon a DK helyi alelnökének választották, előtte 2014-ben egyéni körzetben képviselőjelöltként is indították. A 24.hu-nak és az ATV-nek sikerült megszólaltatnia a zsarolással gyanúsított ex-sportoló, ex-politikust. Póczik József a portálnak elismerte, hogy őt állították elő. Azt is, hogy elvitte a birtokába került felvételeket Borkainak, de azt már tagadja, hogy megzsarolta volna a polgármestert. Póczik azt mondja, egy fővárosi szálloda portáján adták le a nevére a videókat, egy lezárt borítékban, amit ő azonnal elvitt Borkainak, de semmit sem kért cserébe, pedig a polgármester állítása szerint megkérdezte, hogy “mivel hálálhatná meg”.

Én meg mondtam, hogy sehogy. Nem azért csináltam, hogy meghálálja. Átadtam neki a felvételeket, és nem kértem, nem is kaptam értük semmit

– nyilatkozta.

Póczik élettársának a fia szervezte a prostikat?

A Magyar Nemzet szerdán azt írta, két prostituáltat is őrizetbe vettek, akik szerepeltek az ominózus videón. A két nőt a Marina Part Lakóparkból vitték el, őrizetbe vették és a hatóságok indítványozzák kényszerintézkedés, vagyis letartóztatás elrendelését velük szemben. A lap úgy tudja, hogy a prostituáltakat is zsarolással gyanúsítják. A Privátkopó úgy tudja, a zsarolók 20 millió kértek a videóért, de Borkaiék azért nem fizettek, mert korábban már több tízmilliót adtak valaki másnak, aki szintén ugyanezekkel a felvételekkel zsarolta a polgármestert és Rákosfalvy Zoltán ügyvédet. Az internetes portál arról is írt, hogy Borkai Zsolt és Rákosfalvy Zoltán (valamint néhány közeli ismerősük) adriai jachtkirándulására egy győri kötődésű férfi, ifj. F. Gábor szervezte a prostituáltakat. A portál szerint a férfi, aki nem más, mint Póczik élettársának a fia, ő pedig üzletszerűen foglalkozik szexipari munkások közvetítésével és más kétes dolgokkal. A Privátkopó megjegyezte, hogy a szintén zsarolással gyanúsított ifj. F. Gábor bízhatott meg két lányt azzal, hogy rejtett kamerával felvételeket készítsenek a jachton történt szexuális cselekményekről. A videófelvételeket a kéjhölgyek átadták ifj. F.-nek. Ezt követően a jachton rögzített intim felvételek az ifj. F. Gábor körébe tartozó J. Zoltánhoz kerültek, aki zsíros üzlet reményében megkereste Borkaiékat, és megvételre ajánlotta a titokban rögzített anyagot – olvasható a portálon.