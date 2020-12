Közpénz-tízmilliók, 33 milliós jutalom, taxikártya, ingyenautó – Íme, a DK-s Niedermüller Soroksárt megkopasztó jegyzője

Évi tízmilliós fizetése mellett közel 33 millió forintos jutalmat tett zsebre a DK-s Niedermüller Péter jelenlegi jobbkeze, a Soroksárról Erzsébetvárosba ejtőernyőztetett jegyző, Laza Margit – tudta meg a PestiSrácok.hu. A gyurcsányista polgármester jegyzője a főváros XXIII. kerületéből, Soroksárról távozott közpénzzel kitömve. Laza Margit 2011 májusától 2018 május végéig részesült különböző mértékű jutalmakban úgy, hogy voltak olyan hónapok és időszakok, amikor Laza Margit duplán örülhetett, hiszen a különböző kifizetések részben vagy egészében ugyanazokat az időszakokat érintették, amiért már egyszer a soroksári kasszához járulhatott.

Azt nem tudjuk, hogy Niedermüller Péter jelenlegi jegyzője kevesellhette-e a fizetését és a több tízmilliós jutalmat, de ténykedése – a károkozáson kívül – közel 130 millió forintba került Soroksárnak. Ez persze nem volt elég. Laza Margit azt az ügyeskedést is végrehajtotta, hogy a tulajdonában álló gépjárművet úgy adta át üzembentartásra a XXIII. kerület önkormányzatának, hogy az autóval kapcsolatos minden kiadást, az üzemanyagtól a biztosításon át a szervizelésig az önkormányzat fedezte.

A PestiSrácok.hu Laza Margit 2015-ös évjáratú Mitsubishijének 2017. január 10-én kelt üzembentartói szerződését is megszerezte, amelyet tulajdonosként Laza Margit, üzembentartóként pedig Geiger Ferenc polgármester írt alá, és amelyben feketén-fehéren szerepel: az önkormányzat “a szerződés aláírásának napjától köteles a járművel kapcsolatos mindennemű kiadás viselésére”. Kérdéses, hogy a gépjárműhasználatról és annak költségeinek a fedezéséről Geiger Ferenc egy személyben dönthetett-e. Tekintettel arra, hogy kizárólagos használati jogot is kapott Laza Margit, így az ilyen szerződésre a képviselő-testületnek kellett volna rábólintania, így a testület döntési jogkörének az elvonása tehát véleményünk szerint törvénysértő lehetett. Az már csak hab a tortán, hogy ezzel egy időben taxikártyát is használt, az évi tízmilliós fizetését pedig közel 33 milliós jutalommal fejeltette meg. Valahogy pont így képzeljük el a baloldali politikus archetípusát.

Pikáns, hogy a fenti juttatásokban és közpénz-tízmilliókban úgy részesült Laza Margit, hogy soroksári jegyzőként számos olyan ügy, döntés kötődik a nevéhez, amelyek miatt súlyos büntetéseket kellett fizetnie az önkormányzatnak. Laza Margit regnálása alatt a XXIII. kerületi hivatal például tízmilliós büntetést kapott sorozatos szabálytalan közbeszerzés miatt. A jogi felügyelete alá tartozó önkormányzatot szabálytalan közbeszerzés miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság közel tízmilliós büntetés megfizetésére kötelezte. Az ügy pikantériája, hogy ezekben a közbeszerzésekben az akkori alpolgármester, a Laza Margithoz közel álló Weinmann Antal tevékenyen részt vett. Laza Margit soroksári regnálása alatt több aljegyzőt is “elfogyasztott”. Két volt aljegyzője munkaügyi pert indított ellene, amely perek elvesztése szintén milliós nagyságrendű kárt okozott az önkormányzatnak.

A fentiek azért is érdekesek, mert a soroksári aranyévek után Laza Margit Erzsébetvárosban kötött ki, ahol a DK-s Niedermüller Péter a VII. kerület jegyzőjének szerződtette. Laza Margit, Niedermüller Péter és a balliberális erzsébetvárosi vezetés a fizetésük számolása mellett most éppen azzal voltak elfoglalva, hogy koronavírus-járvány idején hogyan és milyen eszközökkel sanyargassák a VII. kerületieket.

Ismert, Niedermüller Péter drasztikus és húsba vágó megszorító tervet tett le az asztalra akkor, amikor képviselő-testületével novemberben adóemelésről, a helyi közterhek mértékének fokozásáról döntött. Megírtuk, a gyurcsányista politikus a kormányzati adóstop ellenére és azzal szemben kívánta tovább sarcolni az erzsébetvárosiakat. Niedermüller bejelentette: mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy január 1-jén emelkedjenek Erzsébetvárosban a helyi adók. Erről – mint érvelt – már novemberben döntést hozott a helyhatóság, a telekadó és az építményadó inflációkövető növelése pedig szerinte létkérdés az önkormányzatnak.

Niedermüller Péter utalt arra is, hogy szerinte a kormány adóstop bevezetéséről szóló rendelete alaptörvény-ellenes. Csakhogy a kormány éppen a járványra is hivatkozva arról döntött, hogy országos adóemelési tilalmat vezet be az önkormányzatoknál. Ennek oka pedig éppen az volt, hogy számos baloldali vezetésű helyhatóság a válság alatt is növelni akarta az emberek és a vállalkozások helyi adóterheit. A jogi helyzet egyértelmű: rendkívüli jogrend van érvényben, és amint a hatályos törvényeket, úgy a helyhatóságok rendeleteit is felülírják az ilyenkor meghozott kormányrendeletek szabályai, immár kormányrendelet mondja ki az adóemelési tilalmat, amivel senki nem mehet szembe.

Az építmény- és telekadó kivetéséről Erzsébetvárosban Laza Margit jegyzőnek kell határozatot hoznia, amely, ha magasabb adóról és sarcról szólna, akkor az megtámadható lenne a kormányhivatalnál, mint az önkormányzatok fellebbviteli fórumánál. Utóbbi a hatályos jogszabályoknak köteles érvényt szerezni, így Niedermüller adóemelési tervét a kormányhivatal akadályozhatja meg.

Niedermüller Péter és jegyzője, Laza Margit is bizonyítja: a balliberális oldal a jutalmak és a közpénzmilliók mellett az adóemelést, a megszorításokat és az emberek megsarcolását is nagyon szereti.

Vezető kép: Laza Margit az ATV stúdiójában