Olaszországban járt, karantén helyett közgyűlésre ment a paksi Momentum képviselője

Alig egy hete, hogy Gyurcsány Ferenc házi bloggere, Homonnay Gergely arról fantáziált, hogy majd jól összekoronavírusozza a fideszes politikusokat, az uszító és felelőtlen kijelentés után itt egy felelőtlen szabályszegés is az ellenzéki oldalról. Történt ugyanis, hogy a teljes paksi Momentum-gárda- azaz Barnabás István önkormányzati képviselő- olaszországi magánútja után senkinek sem jelezte, hogy a koronavírus európai gócpontjának számító országban járt, majd mintha mi sem történt volna, részt vett az önkormányzat munkájában, közgyűlésen és sajtótájékoztatón is részt vett. Majd napokkal később bejelentette, önkéntes karanténba vonul élettársával együtt, aki a paksi erőmű területén dolgozik és, aki szintén bement munkahelyére anélkül, hogy vizsgálatnak vetette volna alá magát. Mikor kiderült az eset, az erőmű két hétre kitiltotta a nőt és bevonta belépőkártyáját. Azt persze egy pillanatig sem állítjuk, hogy a pár ezzel tisztelgett volna a Homonnay-életmű csúcsát jelentő fideszesek megfertőzésén lamentáló bejegyzés előtt, de mindenképp jól mutatja, hogy míg az ellenzék- gyakran Brüsszelből- igyekszik a kormányt feketíteni a koronavírus járvány kapcsán, saját politikusaik a felelősségteljesség legapróbb jelét sem mutatják közösségeik irányába.

Egy járvány idején az alapvető emberiesség a pártérdekek félretételét és a közös fellépés megteremtését kellene, hogy sugalmazza azok felé, akiket közösségük vezető pozícióhoz juttatott, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki közszereplő. Ezzel szemben az ellenzék és médiája már a koronavírus kínai tombolásának idején mindent megtett, hogy pánikot keltsen, a mainstream sajtó pedig kis dózisokban elkezdte beadagolni fogyasztóinak: ha lesz halott, az személyesen Orbán Viktor lelkén fog száradni, hiszen ellopta az oktatásegészségügyet. A pártok közül ezt a Momentum harsogta leghangosabban, a Cseh Katka, Donáth Anna, Fegyőr András anti-szentháromság gyakorlatilag napi szinten kárhoztatja a kormányt, amiért az felkészületlen volt a járvány kezelésére, illetve a “felelőtlen” kifejezés is elhangzott.

Ennek fényében már-már bizsergető irónia van abban, hogy éppen egy momentumos politikus és élettársa jelentette eddig a legkomolyabb nemzetstratégiai kockázatot a koronavírus járvány kitörése óta. Történt ugyanis, hogy Barnabás István paksi momentumos önkormányzati képviselő és élettársa magánúton járt Olaszországban- beszámolója szerint Nápolyban, ami zöld zónának számít-, ahonnan múlt vasárnap tértek vissza, a hetet pedig munkahelyükön kezdték. Barnabás az erőmű hulladékkezelőjénél dolgozik főmérnökként, ahonnan a kormány szerdai, Olaszországból hazatérő személyeknek karantént előíró rendelete után hazaküldték. Hasonlóan járt felesége, aki az erőmű területén dolgozik, őt két hétre kitiltották onnan. Ugyanakkor erre csak a hét második felén került sor, Barnabás pedig az esetet taglaló Facebook-bejegyzésében maga is úgy fogalmaz,

a sok járványügyi információ hatására már úgy gondolom, hogy a környezetünk megnyugtatása érdekében a két hétre világtól való elvonulás lett volna a legbölcsebb megoldás.

A nemzetgazdaságilag és stratégiailag kiemelt létesítménynek számító paksi atomerőmű működésének gondatlan veszélyeztetésével azonban nem ért véget a történet: Barnabás szerdán részt vett a városi közgyűlésen is, ahol a polgármester, Szabó Péter ismertette a kormány legújabb járványügyi rendelkezéseit, amelyek tartalma szerint Barnabásnak és élettársának önkéntesen karanténba kellett volna vonulniuk. A momentumos politikus még ekkor sem jelezte a testületnek, hogy az európai gócpontnak számító Olaszországban járt, pedig ekkortól kezdve a karantén megtagadása gondatlan veszélyeztetésnek minősült. Ennek ellenére másnap Barnabás még részt vett egy sajtótájékoztatón és a polgármesterrel is találkozott. Még ekkor sem közölte az önkormányzattal, hogy Olaszországban járt, ezt csak vasárnap jelentette be egy Facebook-bejegyzésben, ezzel együtt pedig azt is, hogy karanténba vonul élettársával.

Szabó Péter, a város polgármestere megkeresésünkre elmondta, az ügyben állásfoglalást kérnek a Kormányhivataltól, a további lépéseket ennek birtokában teszik meg. Barnabás István megkeresésünkre elmondta, nem tud bővebb tájékoztatást adni, mint amit az alább olvasható bejegyzésben közzétett. Ugyanakkor mindenképp érdekes kérdés marad, hogy mit reagál az esetre a Momentum vezetése, miután a felelősség leghangosabb szószólói voltak az elmúlt hetekben.

Fotó: Pakspress