Soros-paradoxon: a budapesti CEU-ból üzente meg Soros fia, hogy kitiltották a CEU-t Magyarországról

Mint ismeretes, a CEU-n fenyegetőzött Soros György fia és trónörököse, Alex Soros, aki a milliárdos spekuláns magánegyetemének diplomaosztóján mondott politikai beszédet. Alexander Soros kirohanásában szégyennek nevezte, hogy Európa többi országa szó nélkül tűri azt, ami Magyarországon zajlik, és azt, ami a CEU-val és a Magyar Tudományos Akadémiával történik.

A CEU-t betiltották. S ennek következtében ténylegesen elüldözték Magyarországról. Ez az elüldözés az akadémiai szabadság és más szabadságjogok megtörésére irányuló átfogó kampány részét képezi. Nézzük csak meg, mi történik a Magyar Tudományos Akadémiával. Talán a legrosszabb – és akik ezt okozzák, megúszhatják. Szégyen, hogy Európa többi országa szó nélkül tűri az eseményeket. Az Európai Unió történetében először fordult elő, hogy egy tagállamában betiltanak egy egyetemet. De szeretném biztosítani Önöket: a CEU-t nem győzték le. Valójában virágkorát éli majd Bécsben és szerte a világban. Ennek biztosítása céljából feltőkésítjük az egyetem alapítványát úgy, hogy a CEU a jövőben is folytathassa sikeres tevékenységét. Hadd tegyem még hozzá: nem adtuk fel a Magyarország, a magyar emberek érdekében folytatott tevékenységünket. (…) Édesapám elmúlt évtizedekben kifejtett tevékenységéhez hasonlóan továbbra is megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy segítséget nyújtsunk Magyarországnak és a magyaroknak. Én már alig várom a napot, amikor Magyarország ismét demokratikus ország lesz. Addig is azonban kitartunk