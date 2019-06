Szanyi Ujhelyiről: Az MSZP legnagyobb bukása arcát teszi európai arcává

Összefoglaló értékelést Szanyi Tibor az MSZP EP-kudarcáról, mindenekelőtt a felelősökről, akik szerinte Tóth Bertalan pártelnök és Ujhelyi István kampányfőnök. Szerinte a kudarcához vezető út azzal kezdődött, a tavaly a frissen megválasztott Tóth Bertalan közölte az elnökség tagjaival, hogy Ujhelyi Istvánt bízza meg ügyvivőként az EP-választás előkészítésével, majd az ezt követő elnökségi ülésen újabb ügyvivőket nevezett ki. Szanyi szerint „

A “többieken” legelső sorban magát Szanyit kell érteni. Ráadásul a „Haza. Szeretet. Európa.” kampányszlogen használhatatlan volt, hiszen

bármelyik párt minden további nélkül a mellére tűzhette volna, vagyis ebből kicsit sem fakad, hogy miért is kéne a szocialistákra szavazni.

Természetesen az EP-jelöltlista sorrendjével is baja van Szanyinak, hiszen ezért maradt le a EP-parlamenti helyről. Fel is idézi,

holott a 2018. december 14-én lezárult hivatalos jelölési folyamat eredménye eléggé világos volt, a legtöbb jelölést kapottak sorrendje: Szanyi, Gurmai, Ujhelyi … A párt tagságának akaratát és a párt belső szabályait durván felborító elnöki előterjesztés további gyengesége az volt, hogy az MSZP részéről előzetesen mindösszesen kilenc (!) személy kapott jelölést, a többi nevet az elnök egymaga rakosgatta fel, bár a tagság által javasolt 9-ből 1-et így is kihagyott (Veres Jánost)”. Amikor megkérdeztem az elnököt, hogy mi indokolja önmaga önkényes előretolását (Tóth lett a listavazatő – a szerk.) , a válasza az volt, hogy így akar magának “mozgásteret” teremteni (jelentsen ez bármit is). Szóval a listavezetőnk egy mandátumot valójában nem akaró, a közvélemény részéről kevéssé ismert politikusunk lett, aki egy “Jolly Joker”-ként fogta fel az első helyet. A választópolgár számára nem is lett vonzó ez a képlet..