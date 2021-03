Varga Judit: nyílt boszorkányüldözés zajlik Magyarország és Lengyelország ellen

Teljes szintlépésnek, a jogállam minden elvének ellentmondó példátlan fellépésnek nevezte az igazságügyi miniszter csütörtök reggel a Kossuth Rádióban azt, hogy az Európai Parlament (EP) politikai nyomás alá helyezi az Európai Bizottságot és ezáltal közvetve az Európai Bíróságot. Varga Juditot a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban annak kapcsán kérdezték, hogy korábban Věra Jourová uniós biztos, majd az EP is a kondicionalitási rendelet alkalmazását sürgette, amelyet Lengyelország és Magyarország az Európai Unió Bírósága előtt támadott meg.

A miniszter teljességgel elfogadhatatlannak tartja azt, hogy Európában egy független bíróság munkájába folyamatban lévő ügyben beavatkozzanak. Kiemelte: egész Európára elemi erővel csapott le a koronavírus-járvány harmadik hulláma. Minden ország a vírus kezelésével van elfoglalva. Magyarországon is minden erőt a vírus kezelésére összpontosítanak, az egészségügyi dolgozók erőn felül teljesítenek – hangsúlyozta Varga Judit, megjegyezve: ebben a helyzetben az EP szórakozik. Kitért arra is, hogy 2010 óta folyamatos nemzetközi támadások érik a konzervatív magyar kormányt; ehhez a magyar ellenzék és annak EP-képviselői is hathatós segítséget nyújtanak. Megjegyezte, hogy tavaly nyáron történelmi mértékű megállapodás született a következő hét éves pénzügyi kerettervről, illetve a vírus okozta válságot kezelő mentőcsomagról.

Ennek révén soha nem látott mennyiségű anyagi forrás fog áramolni a tagállamokhoz

– mondta a miniszter, aki példaként említette, hogy a magyar felsőoktatás is nagy fejlesztési lehetőségekhez jut.

A magyar ellenzéki politikusok azáltal, hogy különböző eljárásokat akarnak kikényszeríteni Magyarország ellen, saját hazájukat, annak állampolgárait károsítják meg

– mutatott rá a miniszter, kiemelve:

ezt nem hagyjuk.

Hozzáfűzte: ezen képviselők eljárásának erkölcsi megítélése a választópolgárok dolga. A miniszter azt is elmondta: egy holland képviselő szerdai nyilatkozatában elismerte, hogy a magyar és lengyel kormányokkal kapcsolatos viták nem jogi, hanem politikai jellegűek, és ezért politikai választ szorgalmazott. Varga Judit szerint ez is azt igazolja, hogy ezeknek a vitáknak semmi közük a jogállamisághoz, a jogelvekhez, az úgynevezett európai értékekhez.

Nyílt boszorkányüldözés zajlik Magyarország és Lengyelország ellen

– hangoztatta, hozzátéve: ennek oka, hogy a két ország a migrációval, a családpolitikával és Európa jövőjével kapcsolatban más álláspontot képvisel, mint a fősodor.

Forrás: MTI; Fotó: Facebook