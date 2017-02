Az elvszerűség és a következetesség fontos politikusi erények. Demszky Gábor például szívből támogatja, hogy Budapest olimpiát rendezzen – de csak akkor, ha éppen ő a főpolgármester, és az MSZP-SZDSZ van kormányon. Erről tanúskodik az a 2009-es, általa is aláírt levél, amelyben Bajnai Gordon akkori miniszterelnököt sürgeti, mielőbb üssék nyélbe az olimpiai törvényt, hogy a főváros pályázhasson a világjátékokra. Hét és fél év nagy idő: egy minapi interjúban Demszky már a „legkártékonyabb megaprojektnek” nevezte, ha Budapest olimpiát rendezne.

Érdekes levelet posztolt a Budapesti Olimpiai Mozgalom (BOM) vasárnap a Facebook-oldalán. A 2009. augusztus 27-ei keltezésű levelet a Főpolgármesteri Hivatal küldte Bajnai Gordon akkori miniszterelnöknek, és arról tájékoztatják a kormányfőt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2008. december 18-án „a frakciók egyhangú szavazatával” elfogadta a BOM által kezdeményezett, 2020-as olimpiai rendezésre vonatkozó pályázat-előkészítési törvény tervezetét, és azt az Országgyűlésnek továbbították. Az iratban mielőbbi találkozót kezdeményeznek a parlamenti pártok vezetőivel, hogy azon a Fővárosi Önkormányzat és a BOM tájékoztathassa a frakciókat, és

hogy az Országgyűlés még az őszi ülésszak folyamán napirendre tűzhesse az Olimpia Törvény elfogadását.

A levelet Demszky Gábor SZDSZ-es főpolgármester, a közgyűlés pártjainak frakcióvezetői – Steiner Pál (MSZP), John Emese (SZDSZ), Tarlós István (Fidesz), Bagdy Gábor (KDNP), Hock Zoltán (MDF) –, valamint a BOM elnöke, Szalay-Berzeviczy Attila írta alá. Az irományban egyébként szó sincs semmiféle népszavazásról, az emberek megkérdezéséről – akkoriban ugyanis a balliberális politikusok, értelmiségiek ezt még nem tartották fontosnak. A Bajnai Gordonnak küldött levelet egyébként a BOM az alábbi kísérőszöveggel tette most ki a Facebook-oldalára:

Volt amikor még mindenki egyetértett abban, hogy a budapesti olimpia önmagában jó dolog és hajlandó volt azon dolgozni, hogy az is legyen.

Havas Henrik és más balliberális közszereplők olimpia-ügyi pálfordulása után talán már senkit nem lep meg, hogy a 2009-ben még olimpiai törvényt sürgető Demszky Gábor ma már egészen másként áll a történethez, hiszen nem a balliberális pártok vannak hatalmon, nem nekik jutna az olimpiarendezés dicsősége. A Vasárnapi Híreknek január végén adott interjúban a volt főpolgármester azt mondta:

A főváros jelenleg a szmogtól fuldoklik és egy életveszélyessé vált metróvonalat sem tud felújítani. Az a főváros, amely nap mint nap ilyen bizonyítványt állít ki magáról nem komolyan vehető tényező a nemzetközi versenyben. Sikeres olimpiát csak gazdag és erős önkormányzattal rendelkező nagyvárosok tudnak rendezni.

A vagdalkozó levél arra nem tér ki, hogy húszéves regnálása alatt ő miért nem újította föl a 3-as metrót. Külön megmosolyogtató, hogy a „gazdag és erős” nagyvárost hiányolja – mintha ez az ő főpolgármestersége idején még meglett volna. Az interjúban arról panaszkodik:

Magyarországon 2010 óta megszűnt a szó valódi értelmében vett önkormányzatiság. És ez nemcsak azért óriási baj, mert ezt nap mint nap megszenvedjük, hanem azért mert a politikai képviselet hiánya minden városfejlesztési ügyre kihat. Budapest vezetése nem minősítette érdemben, a főváros zöldfelületeit védve a Liget Projektet, nem foglalkozott azzal, hogy a kormány a Várba költözik és ezzel kisajátítja a „res publica” közterületeit, egy szava sincs arról, hogy a rezsim különböző mega projektekkel birtokba veszi a fővárost.

Végül előáll a farbával; kiderül, hogy ő is aláírta a Momentum Mozgalom (MoMo) olimpiaellenes népszavazási kezdeményezését:

az olimpia lenne a legnagyobb és legkártékonyabb mega projekt. Aláírásommal támogattam, hogy a főváros közönsége népszavazáson döntsön az olimpiai pályázat benyújtásáról. A „vox populi” döntésig vissza kell vonni a pályázat benyújtásáról szóló közgyűlési határozatot.

Demszky Gábornak azonban mostanában akad fontosabb dolga is, mint a budapesti olimpia megfúrásáról nyilatkozni. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 4-es metró beruházásról szóló jelentése az általa vezetett Fővárosi Önkormányzatot is nevesítette a több tízmilliárdos kárt okozó bűncselekménysorozatról készült jelentésében. A legfrissebb hír, hogy Demszky elmegy az OLAF meghallgatására. Ezúton is jó magyarázkodást kívánunk neki!

Vezető képünkön a „nagy csapat”: Demszky Gábor, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon épp szeretne leülni. Fotó: MTI/Soós Lajos