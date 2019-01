A Párbeszéd nyolc aktivistájának demonstrációját is átvészelte a kormány (VIDEÓ)

A Világ Gondjait Megváltó Tömegben terjedő hírek szerint kétezer embert vártak a szervezők kedd reggelre a budai Várba, ahol a Párbeszéd lánglelkű önkormányzati képviselője, V. Naszályi Márta vont párhuzamot a Horthy-rendszer és Orbán Viktor rémuralma között a nyolc, azaz nyolc demonstráló és az ötven megjelent újságíró előtt, akikre egy század rendőr vigyázott a legújabb magyar permanens forradalom újabb állomásán. A tiltakozók szerint a miniszterelnök rezidnciájának semmi keresnivalója nincs a Várban, az igaz ugyan, hogy a hatalmi ágakat szét kell választani, de azt csak úgy szabad megtenni, ahogy azt a Párbeszéd szakértői jónak látnák – tudta meg a PestiSrácok.hu stábja a helyszínen V. Naszályi Mártától.

A képviselőnő portálunk kérdéseire elmondta, hogy Orbán Viktor csak azért költözött a Várba, mert urizálni akar, a kormányzati negyednek pedig nem műemlékek között, hanem a felújított rozsdaövezetekben a helye. Felvetésünkre, hogy hasonló ötlettel Gyurcsányék álltak elő legutóbb, a Nyugati pályaudvar környékének meghirdetett rehabilitációjából viszont nem lett semmi, ellenben az ötletbörze nagyon sokba került, V. Naszályi Márta azt mondta: sajnálja. A Párbeszéd szerint a magyar emberek egyöntetűen nem akarják, hogy Orbán Viktor a budai Várban pöffeszkedjen, ezt támasztja alá az a hat-hét aktivista is, akik a kezükben tartott, fénymásolt papírokkal igyekeztek felhívni miniszterelnök figyelmét arra, hogy a Vár nem a magántulajdona.

Stábunk felvetette, hogy Nagy Imre unokája a napokban közzétett Facebook-bejegyzésében ordasat csúsztatott arról, hogy nagyapja saját pénzén bérelt lakást kormányfőként, és azt saját költségén rendezte be, V. Naszályi Márta azt mondta: Nagy Imre unokájának az ügyben joga volt hazudni, mert csak. A Párbeszéd keddi gigademonstrációján megjelent a párt legsportosabb tagja, Tordai Bence is, az országgyűlési képviselő portálunknak elmondta, hogy ezúttal nem készült kerítésmászásra, az MTVA székházában két hete gründolt botrányukért szerinte a kormány a felelős, és a szombatra meghirdetett újabb tüntetésükről úgy vélekedett, hogy az elhozhatja a kormány bukását. Rendszeresen és sokadszor, ahogy az keddenként be szokott következni.

Készítette: Csibra Tibor és Ragács András/PS, Fotók: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu