I'm not black , but i see u!🖤 - I'm not black , but i hear u!🖤 - I'm not black , but i mourn with u!🖤 - I'm not black , but i will fight for u!🖤 - - - Arra kerek mindenkit hogy a komment legyen tele ezekkel : ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 #blacklivesmatter #wearethesame