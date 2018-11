Brüsszel lángokban – A belga fővárost is elérte a “sárga mellényes” tüntetéshullám

A Franciaországot lövészárokká alakító tüntetéssorozat elérte a haladó Nyugat fellegvárát. A sárga mellényes tüntetők Brüsszelben is demonstrálni kezdtek a magas adók miatt, illetve hogy a belga városban szinte már megfizethetetlenek a mindennapok. Már egy tucat tüntetőt őrizetbe vettek a hatóságok, akiknek vízágyút és könnygázt is be kellett vetni az ellen a több száz ember ellen, akik kormányépületeket próbáltak meg “ostrom” alá venni. A demonstrálók épületeket, autókat is felgyújtottak.

Tüntetők építettek barikádokat és dobáltak köveket pénteken Brüsszelben. A belga fővárosban azért robbant ki a Franciaországot felforgató, úgynevezett “sárga mellényes” demonstráció, mert a Nyugat fővárosában véleményük szerint túl magasak az adók és a mindennapi élet költségei is a csillagos eget súrolják. A tüntetők a kormány lemondását követelik, de többen hangot adnak a globalizáció és a globalista elit elleni véleményüknek is.

A brüsszeli rendőrség szóvivője a US Newsnak 300 tüntetőről beszélt, akik szerinte olyan tárgyakkal vonultak utcára, amelyek veszélyesek is lehetnek a testi épségre. Ilse Van De Keere kifejtette, néhányan borotvákat, paprika sprayt is vittek magukkal.

Charles Michel miniszterelnök hajlandó beszélgetni a csoport vezetőivel, de nincsenek arról információk, hogy volt, illetve van-e valóban erre vonatkozó szándék.

Ismeretes, Franciaországban néhány hete kezdődtek a demonstrációk. Az utolsó csepp a pohárban a benzin árának megemelése volt, emiatt pedig kezdetben olajfinomítók, benzinkutak, kereszteződések, autópályák közelében szerveztek tiltakozást az egyébként is durván megadóztatott vidéki emberek, akiknek nem az a gondjuk, hogy nincs nyomtatott internet, hanem az, hogy nem érzik képviselve magukat a belvárosi elit által hatalomba helyezett miniszterelnökön keresztül, aki még komoly adókkal is sanyargatja őket. A dolog akkor vált igazán komollyá, amikor a “sárga mellényes” demonstrálók elhatározták, hogy elfoglalják Párizst. Az események felett a hatóságok gyorsan elvesztették az irányítást, a tüntetők utcaköveket szedtek fel, barikádokat építettek és összecsaptak a hatóságokkal, akik ijedtükben vízágyúval, könnygázzal és gumibottal kezdték oszlatni a néhány ezresre duzzadt tömeget.

