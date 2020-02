Donald Trump: Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett

Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a kongresszus két háza előtt kedden, a State of the Union évértékelő beszédében.

Az elnököt viharos taps fogadta, amikor helyi idő szerint este kilenckor belépett a kongresszusi terembe. Nancy Pelosi demokrata párti házelnök – akivel az elnök tavaly október óta nem váltott szót – a kezét nyújtotta neki, ám az elnök nem reagált a kinyújtott kézre, mintha észre sem vette volna Pelosit. Pelosi később, az elnök beszédének végén, amikor Trump éppen azt mondta: Isten áldja meg Amerikát, felállt, és látványosan, széles mozdulatokkal széttépte Trump beszédének szövegét. Az évértékelő beszéd ünnepélyes eseményén a kongresszusi politikusok mellett kormánytagok, a legfelsőbb bíróság bírái és amerikai közéleti személyiségek vettek részt. A képviselők soraiban néhány demokrata párti politikusnő a múlt század elején a nők jogait követelő szüfrazsett-mozgalom fehér ruhájába öltözve várta az évértékelő beszédet.

Trump csaknem másfélórás beszédében hangsúlyozta: Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett, a gazdasági hanyatlás éveinek vége, a hiú ígéretek, a munkanélküliség, a presztízsveszteség korának vége.

Három rövid év alatt megállítottuk a hanyatlást, és olyan lépésekkel haladunk előre, ami rövid idővel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna

– szögezte le, kiemelve, hogy az amerikai gazdaság kiváló állapotban van, az amerikai katonai erőt újraépítették, a határok biztonságosak.

Amerika családbarát, növekedésbarát és mindenekelőtt Amerika-barát ország

– fogalmazott. Valamennyi politikus felállt, amikor kiderült: a meghívott vendégek között van Juan Guaidó, a venezuelai ellenzék vezetője is. A venezuelai vendéget az amerikai politikusok tapsviharral köszöntötték. Trump úgy mutatta be Guaidót, mint Venezuela törvényes átmeneti elnökét. Majd – szocialista diktátornak és népe felett uralkodó zsarnoknak nevezve Nicolás Maduro venezuelai elnököt – leszögezte: Juan Guaidó Venezuela legitim elnöke. Az amerikai elnök hangsúlyozta:

a szocializmus tönkreteszi a nemzeteket, míg a szabadság egységbe forrasztja a lelkeket.

Megerősítette, hogy kormányzata a szabadság híve, s ezért változtatott az előző elnök, Barack Obama Kubával kapcsolatos politikáján.

Mi támogatjuk a kubaiak, a nicaraguaiak, a venezuelaiak reményeit a demokrácia helyreállítására

– fogalmazott. Az elnök bemutatta az ünnepélyes alkalomra meghívott más vendégeket is: például azt a férfit, aki hosszú esztendők küzdelmei után sikeresen küzdött meg ártalmas szenvedélyével és leszokott a kábítószerről, vagy azt a tavaly decemberben századik életévét betöltött Charles McGee dandártábornokot, aki a második világháborúban a légierő afroamerikaiakból álló híres Tuskegee alakulata tagjaként 136 bevetésben vett részt, majd harcolt a koreai háborúban és később a vietnami háborúban is. Fontosnak mondta Trump a befogadó társadalom építését is, kiemelve, hogy biztosítani kell minden amerikai fiatalnak a nagyszerű oktatás és az amerikai álom beteljesítésének lehetőségét. Bemutatott egy tízéves philadelphiai kislányt, akit az édesanyjával együtt hívott meg az évértékelőre, és bejelentette, hogy a kormányzat ösztöndíjat ajánlott fel neki. A beszédben az elnök megígérte a fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának védelmét is. Előtte azonban hosszasan sorolta a gazdaság eredményeit, köztük azt, hogy az elmúlt három évben az Egyesült Államok energetikában önellátó lett, 12 ezer új termelőüzem létesült, miközben az előző elnök, Barack Obama kormányzata idején 60 ezer termelőüzem szűnt meg. Kitért az egészségbiztosításra, és a demokraták elnökjelöltségére pályázó politikusokra – név nélkül – utalva közölte: amíg ő az elnök, szó sem lehet az egészségbiztosítás “szocialista típusú átalakításáról”. Megjegyezte, hogy az elmúlt három évben sikerült jelentős mértékben csökkenteni a vényköteles gyógyszerek árát. Ezt követően bejelentette, hogy az egyik meghívott vendéget, az előrehaladott rákbetegségben szenvedő Rush Limbaugh jobboldali újságírót – a republikánusok egyik ikonikus személyiségét – Elnöki Szabadság Érdeméremmel tünteti ki. Az érmet a könnyeivel küszködő Limbaugh mellett ülő first lady, Melania Trump azonnal át is adta.

Függetlenül attól, hogy republikánusok, demokraták vagy függetlenek vagyunk-e, abban nyilván mindannyian egyet kell értenünk, hogy minden emberi élet Isten megszentelt ajándéka

– hangoztatta Trump. Felidézte, hogy nemrégiben írta alá azt a törvényt, amely a szövetségi hivataloknál és szervezeteknél dolgozók fizetett szülési szabadságáról szól.

Ez modellként szolgál az egész ország számára

– fűzte hozzá. Megemlítette azt is, hogy a gyermekes családok adókedvezményt kapnak és a szövetségi kormány – ahogyan fogalmazott – “történelmi mértékben” megnövelte az óvodák anyagi támogatását. Trump kitért Iránra is, megismételve, hogy Teheránnak fel kell hagynia azzal, hogy atomfegyver előállítására törekedjék. Kiemelte továbbá: Iránnak nemcsak az atomprogramjával kell felhagynia, hanem a terrorizmus támogatásával, és el kell kezdenie a saját népe boldogulásán dolgozni.

Az iráni gazdaság nagyon gyöngén teljesít

– állapította meg, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok “nagyon rövid időn belül” kész segíteni ezen.

De talán túlságosan büszkék, vagy túlságosan is bolondok ahhoz, hogy segítséget kérjenek. Mi mindenesetre itt vagyunk

– szögezte le. Megerősítette kormánya elkötelezettségét a terrorizmus elleni harcban, és utalt Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetője, valamint az iráni Kászim Szulejmáni tábornok, a Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egysége vezetője likvidálására.

