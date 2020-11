Egy tesztelést végző orvostanhallgató levele a PS-nek: szégyen, ahogy Gyurcsányék hazudnak a munkájukról

Szégyen az, ahogy egyes politikai szereplők minden gátlás nélkül, olcsó politikai haszonszerzés reményében hamis információkkal hergelik a közvéleményt, dezinformálják a védekezésben részt venni kívánókat, ezáltal is gyengíteni próbálva az ország védekezését. Ezzel nem a kormánynak ártanak, hanem a magyar embereknek – írta a PestiSrácok.hu-nak Erhardt Mária, a Semmelweis Egyetem ötödéves orvostanhallgatója arról, hogy Gyurcsány Ferenc pártja Facebook-bejegyzésekben kelt riadalmat és bizonytalanságot a veszélyeztetett szakmákban dolgozók tesztelését végző orvostanhallgatókban és az emberekben egyaránt. Erhardt Mária leszögezte: ne felejtsük el, hogy egy példátlan, történelmi léptékű, világméretű egészségügyi krízishelyzettel állunk szemben, amely mindenkitől komoly áldozatokat és erőfeszítést kíván meg. Különösen igaz ez azokra, akik az egészségügyben dolgoznak. Így azoktól a fiataloktól, akik ezt a pályát választották és hallgatóként már rendelkeznek valamiféle alapismeretekkel, teljes joggal várható el, hogy kivegyék részüket ebből a feladatból, amihez minden szükséges segítséget meg is kapnak. Az ötödéves medika levelét változtatás nélkül közöljük.

A Semmelweis Általános Orvostudományi Kar (SOTE ÁOK) ötödéves orvostanhallgatója vagyok. A november 16-ai héten hétfőtől péntekig vettem részt az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szűrővizsgálatában, amelyet a lakosság körében hajtanak végre. Feladatunk a lakcímekre történő kiszállás és helyszíni mintavétel volt, én a teszteléseket végeztem, az autót egy másik egyetemista vezette, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója. Szeretném megosztani élményeimet, mert egyre több felületről hallom a Demokratikus Koalíció és más ellenzéki erők által terjesztett alaptalan hazugságkampányt, amivel a lakosságot és hallgatótársaimat riogatják.

Először is, a mentőállomáson, ahol dolgoztunk, mindenki nagyon kedves és segítőkész volt velünk. Megdicsértek minket, megköszönték a munkánkat, senkit nem vezényelnek, rendelgetnek felsőbbrendűen. Nem napi tizenkét órát dolgozunk, hanem mindenki szabadon eldöntheti, mennyit tud vállalni és milyen ütemezésben. Amennyiben bárki meggondolja magát, le is mondhatja a részvételét.

Azok, akik autós szűrést vállalnak, reggel nyolc és fél tíz között érkeznek meg az indulási pontra, majd minden személy fejenként – így a sofőr is, aki sok esetben ki sem száll az autóból – megkapja a teljes körű védelemhez szükséges védőfelszerelést, amely a következőket tartalmazza: 2 db kapucnis, teljes testet védő overál, védőszemüveg vagy arcpajzs – attól függően, hogy szemüveget visel-e az illető és melyik megoldás kényelmesebb számára –, méretnek megfelelő gumikesztyűből fejenként egy teljes doboz, hogy minden mintavételhez duplán felhúzva is elég legyen (amennyiben napközben elfogy, azonnal biztosít a központ újakat).

A délelőtti műszak 10-15 címet tartalmaz, egy kerületen belül. Amennyiben valaki vállalni tudja, folytathatja a műszakot délután is, ez további 7-8 címet jelent. Az étkezés is központilag megoldott, a bázisra hozzák a meleg ételt (például babgulyást, sült csirkecombot, borsos tokányt, sonkás makarónit, croissant-t, kakaós csigát, gyümölcsöt). Tehát nem igaz sem a védőfelszerelés hiányáról, sem az étel elégtelenségéről szóló álhír.

A call centerbe jelentkező hallgatók két műszakban váltják egymást, körülbelül 6 órás műszakokban. Ellátásuk ugyanúgy megoldott, mint a tesztelésben résztvevőké. Amíg mi ebédelünk, az autót ózonnal fertőtlenítik. Az OMSZ-tól a hét elején kaptunk kijárási tilalom alól felmentő igazolást, ha bármi miatt este 8 után még nem érnénk haza a munkából.

A SOTE-n a segítségnyújtás egy, az általános elektronikus rendszeren (NEPTUN) keresztül is felvehető tárgy, 2 kredit jár a teljesítéséért. Ezen kívül a helyes mintavételt, és a Covidról fontos tudnivalókat kötelező új tárgyként oktatják idéntől. Azt is szabályba foglalták, hogy aki már az OMSZ-nél önkéntes munkát vállal, az máshova már nem osztható be, illetve igyekeznek mindenkit olyan kórházakba osztani, ahol amúgy is gyakorlatát végzi (a 6. éven), vagy dolgozik.

A vizsgák kérdése valóban bonyolultabb, ezt kár lenne tagadni, minden intézet más vizsgakövetelményeket támaszt, máshogy vizsgáztat, és az évfolyamok között, de még ötödéves társaim között is mindenkinek más-más tárgyai vannak egy adott héten, így itt csak a személyes tapasztalatomat tudom megosztani, ami viszont pozitív. Amint jeleztem, hogy hiányzásom oka az OMSZ-nél teljesített szolgálat, gyorsan visszajeleztek, hogy biztosítanak pótlási lehetőséget, még a gyakorlat utolsó hetében, hogy csoporttársaimmal együtt le tudjak vizsgázni, és be tudjam fejezni az adott tárgyat ebben a szemeszterben. A pótlás valóban nehéz, sok feladat torlódott fel nekem is, de a hallgatóságot biztosították róla, hogy tanulmányaikban hátrány nem fogja érni őket a segítségnyújtás miatt. (Eddig én személyesen ezt is tapasztalom).

Az, hogy egy politikai párt az egyetem rendszerének belső ismerete nélkül kijelenti, hogy a „hallgatók kezében kell legyen a döntés a vizsgáikról”, nagy butaság. Ez egy rendkívül hangzatos mondat, azonban aki valaha is hallgató vagy oktató volt egyetemen és van tapasztalata, pontosan tudja, hogy semmi értelme nincs egy ilyen kijelentésnek logikailag sem. A vizsgák teljesítésére a klinikák biztosítanak lehetőséget a tőlük telhető rugalmassággal.

Végül, igaztalan rémhír az is, hogy a rektor vagy a vezetőség bárkit kirúgással fenyegetett volna, ha nem teljesít szolgálatot. Ilyen tudomásom szerint nem történt. Ne felejtsük el, hogy egy példátlan, történelmi léptékű, világméretű egészségügyi krízishelyzettel állunk szemben, ami mindenkitől komoly áldozatokat és erőfeszítést kíván meg. Különösen igaz ez azokra, akik az egészségügyben dolgoznak. Így azoktól a fiataloktól, akik ezt a pályát választották és hallgatóként már rendelkeznek valamiféle alapismeretekkel, teljes joggal várható el, hogy kivegyék részüket ebből a feladatból, amihez minden szükséges segítséget meg is kapnak.

Szégyen az, ahogy egyes politikai szereplők minden gátlás nélkül, olcsó politikai haszonszerzés reményében hamis információkkal hergelik a közvéleményt, dezinformálják a védekezésben részt venni kívánókat, ezáltal is gyengíteni próbálva az ország védekezését. Ezzel nem a kormánynak ártanak, hanem a magyar embereknek.

A vezető kép illusztráció: Koronavírus-teszthez vesz mintát a Semmelweis Egyetem hallgatója a Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda egyik munkatársától a Veszprém megyei Pápakovácsiban. MTI Fotó: Vasvári Tamás