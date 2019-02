Ellenzéki tili-toli: Íme a lista, ki helyett ki ül be a Parlamentbe

A listáról Parlamentbe jutott ellenzéki képviselők közül, ki sértettségében, ki a kellő konzekvenciát levonva a választási buktából, már a választás éjszakáján, vagy azt követő napokban bejelentette, hogy nem fogja átvenni a mandátumát. Azóta tart az egyezkedés, ügyeskedés, kinek sikerül meggyőznie pártvezetését, hogy neki aztán mégis csak ott a helye az Országgyűlésben. Az ügyes lobbit több esetben siker koronázta és nem feltétlenül a listán következő jelölt léphetett előrébb. Pénteken Rig Lajos tapolcai jobbikos politikus jelentette be, hogy nem megy vissza sem a jobbikos városházára, sem a mentőkhöz dolgozni, hanem mégis csak képviselő lesz. Bejelentéséhez egy fotót is mellékelt, amin éppen kezet fog Vona Gáborral. Magyarázatként megjegyezte, hogy a mandátumát a pártelnök azonnal neki ígérte, amint eldöntötte, hogy ő csak tanácsadóként segíti a Jobbikot a jövőben. Márpedig akkor még úgy festett, hogy a listán Rignél előkelőbb helyen szereplő Kepli Lajos is lecsúszott a képviselőségről.

A választás másnapján felhívott Vona Gábor, hogy személyesen ossza meg velem, lemond az elnöki tisztségéről és nem veszi át a mandátumát sem. Egyúttal közölte azt is, hogy mandátumát nekem szeretné átadni – írta a közösségi portálon pénteken Rig Lajos.

Majd átcsapott valamiféle szentimentális ömlengésbe, vagy inkább magyarázkodásba, miszerint másodpercekbe telt mire a hallottakra reagálni tudott, amire amíg csak él emlékezni fog.

De hát mégis csak Tapolca szerezte meg az első egyéni parlamenti mandátumot a Jobbiknak, még ha időközi választáson is, úgyhogy igazából ha jól belegondolunk, jár is Lajosunknak az a bizonyos mandátum… A műtősből lett politikus idézi is Vona Gábort:

Tapolca nélkül nem nyerhettünk volna meg a Jobbik történetének első egyéni mandátumát. Tapolca nekünk történelmet írt akkor. Megígértem, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni, mert tartozunk Tapolcának. Jelen pillanatban, amit tenni tudok ezért a közösségért, hogy lehetőséget adok egy tiszta szívű embernek arra, hogy tisztességgel képviselhesse tovább az ott élők érdekeit és tovább küzdjön az egészségügyért.

Azt a történelemírást igen csak megbánta a választókerület azóta, amit április 8-án világosan a Jobbik és Rig Lajos tudtára adtak azzal, hogy a Fidesz jelöltje, Fenyvesi Zoltán a voksok közel 47 százalékával lett a térség egyéni országgyűlési képviselője. A tapolcai kórház aktív ágyaiért való tüntetések során ismertséget és népszerűséget szerző Rig egyébként három év leforgása alatt csak az egyeztetésekig jutott az egészségügyért felelős államtitkárral. Amiről annak érdekében, hogy bizonygathassa, ő harcolta ki az aktív ellátás újraindítását, még egy hangfelvételt is nyilvánosságra hozott a Jobbik médiája az Alfahír, amelyen Onódi-Szűcs Zoltánnal beszélget, holott úgy tudjuk a négyszemközti találkozó rögzítéséről az államtitkár nem tudott, ahhoz nem járult hozzá.

Végül Fenyvesi-Zoltán, a Fidesz akkor még képviselőjelöltje néhány hét alatt elérte, ami kötekedéssel és fenyegetőzéssel három év alatt sem sikerült az ellenzéki politikusokank. Tegyük hozzá, politikai pályafutása során Rig Lajos minden alkalmat megragad, hogy a magyar egészségügy és a kórházak állapotát pocskondiázza – így “tárgyalt” a tapolcai aktív ágyakért.

Rig Lajos listás bejutását vegyes érzelmekkel fogadták körzete választói. A Facebookon kapott hideget-meleget. Sokan gratuláltak neki, de szép számmal voltak azok is, akik szerint három év semmittevés éppen elég volt, térjen csak vissza az egészségügybe, ha az olyan fontos neki.

További ellenzéki csere-bere

A Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén döntött az áprilisi országgyűlési választáson országos pártlistáról mandátumot szerzett, de arról lemondó jelöltek mandátumának kiadásáról.

E szerint összesen négy csere történt. Ismert, hogy a DK-s Molnár Csaba és az MSZP-s Gőgös Zoltán is már a választási vereség után azonnal bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát. Gőgös, aki egyébként a szocialista párt alelnöke, azt is közölte, hogy visszavonul.

A DK-s Niedermüller Péter továbbra is Brüsszelben és Strasbourgban készül gyalázni hazánkat. Vona Gábor pedig, aki rengeteg támadást kapott, amiért radikális szélsőjobboldaliból cuki ballib gyülekezetté tette a Jobbikot, miután majdnem szétverte pártját, menekül a süllyedő hajóról. Azt mondta a levonta a konzekvenciát és visszavonul. A mandátumát sem veszi fel és az elnökségről is lemond. A tisztújítást még nem tartották meg. Vonáról azóta kiderült, hogy tanácsadóként azért továbbra is ott marad a pártban.

És akkor a lista, akik beülnek a mandátumukról lemondók helyett az országgyűlésbe:

A DK-s Molnár Csaba helyett László Imre.

A DK-s Niedermüller Péter helyett Arató Gergely.

Az MSZP-s Gőgös Zoltán helyett Harangozó Tamás.

A jobbikos Vona Gábor helyett Rig Lajos.

Vezető fotó: Rig Lajos és Vona Gábor. Forrás: Facebook.com