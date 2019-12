Elmeorvosi vizsgálat vár a győri késelő diákra

Amíg nem készül el az elmeorvosi, pszichiáteri és pszichológusi vizsgálat, a nyomozók sem tudhatják, hogy H. András ügye a büntetőjogi vagy az egészségügyi kategóriába tartozik-e – ezt annak a diáknak az ügyvédje mondta a Magyar Nemzetnek, aki a múlt héten megszúrta tanárát egy győri középiskolában, miután az oktató hármast adott a tanuló dolgozatára.

Az elkövető osztálytársai korábban azt mesélték, hogy H. András már az óra elején azt hajtogatta, hogy ha hármast kap, akkor leszúrja a tanárt, amit végül meg is tett. Szemtanúk beszámolója szerint a támadó diákot az egyik osztálytársa rángatta le a megszúrt tanárról, majd a rendőröket a tanári székben ülve várta, miközben azt ismételgette: “ebből majd tanulni fog”. A Magyar Nemzetnek azonban mást mondott a fiú ügyvédje, aki szerint védence nem tudja felidézni pontosan, mi történt, és most szomorú, zárkózott. Az ügyvéd állítása szerint a fiú a késelés előtti héten jelezte szüleinek, hogy a fokozott elvárások, az iskolai stressz miatt hasmenése és állandó gyomorfájdalma van. A szülők be is jelentkeztek vele pszichológushoz, aki erre hétre adott időpontot. Az ügyvéd legutóbb hétfőn volt bent a győri büntetés-végrehajtási intézetben őrzött ügyfelénél, akit egy három négyzetméteres, kétszemélyes cellában őriznek – kamerákkal is. A Magyar Nemzet azt is írja, hogy a megsebesített tanárnő – aki súlyos sérüléseket szenvedett -, e héten talán elhagyhatja a kórházat, hogy otthon folytatódjon a gyógykezelése. A tanárnő H. András őt meglátogató apjának azt mondta: kész megbocsátani a rá támadó fiának. További részletek a Magyar Nemzetben.

Forrás: Magyar Nemzet, fotó: HBE, Kisalföld