Fekete öves nemzetárulók: A magyar jelölttel szemben románt támogat a Momentum

Orbán Balázs Csenge Frunda rövid kampányvideóját osztotta meg a Facebookon, ami arról szól, hogy miért megy el szavazni a magyar jelöltre. Mint mondja,

Orbán Balázs a videóhoz azt írta, ezzel üzenne Fekete-Győr Andrásnak: “Jó reggelt kedves Momentum! Van magyar jelölt is!”

Fekete-Győr Andrásnak és az eszdéeszesedő Momentumnak mutatom ezt a videót, ami arra világít rá, hogy miért elfogadhatatlan az, hogy a közelgő romániai elnökválasztáson egy román jelölt mellett kampányol (románul, Kolozsváron). Hát, jó reggelt kívánok, kedves Momentum: van magyar jelölt is! A kinti magyar közösségnek ugyanis 100éve nem babra megy a játék…Hogy is mondtad korábban: “nekünk ez alap”. Hát, nekünk, magyaroknak meg az az alap, hogy a magyar jelöltet támogatjuk! – fogalmaz az államtitkár.

Fegyőr Momentum András az Azonnalinak magyarázta meg, vagy legalább is próbálta megmagyarázni, miért kampányolt Erdélyben magyar politikus ellen.

Szerinte megfelelő indok, hogy Dan Barna akár még államfő is lehet Romániában. Ráadásul mint mondta, ő úgy látja, hogy több magyar is USR-PLUS-ra szavaz, “mert azok zéró toleranciát hirdettek a korrupció ellen, hisznek az európai együttműködésben és a haladó szellemű világban.”

Kolozsvári látogatásának saját bevallása szerint az volt a célja, hogy közvetítőként lépjen fel „az erdélyi magyarság és Dan Barna értékrendje” között.

Ők a Momentum Romániában. Dan Barnának Kelemen Hunorral ellentétben esélye lehet arra, hogy Románia következő köztársasági elnöke legyen. A magyarok pedig azzal járnak a legjobban, ha olyan elnökjelöltre szavaznak, „akinek esélye is van nyerni”, ráadásul az USR-PLUS-nak is komoly kisebbségvédelmi programja van – magyarázkodott Fegyőr az Azonnalinak, akiknek még liberális lelkületét is képes volt megérinteni Fekete-Győr vasárnapi produkciója.