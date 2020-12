Földrengés rázta meg Magyarországot kedden

Kisebb, de érezhető földrengés rázta meg Magyarországot kedden kora délután; a jelenséget eddigi információink szerint az egész országban észlelni lehetett. A fővárosban kilengtek a lakásokban a csillárok, a kisebb bútorok; olvasóinktól hasonló beszámolókat kaptunk Pécsről, Veszprém és Fejér megyéből, illetve a Balaton környékéről is. Kecskeméten több rémült ember az utcára menekült. A katasztrófát követően eddig egy halálesetről érkezett jelentés Horvátországból. A Paksi Atomerőmű felelősei közleményben biztosítottak mindenkit arról, hogy az erőműben nem történt kár, és zavartalanul üzemel.

Újabb, 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora délután, sérültek is lehetnek – közölte a helyi sajtó. A földrengés epicentruma Zágrábtól negyvenhat kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt. Andrej Plenkovic horvát kormányfő elindult a helyszínre. A romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek. A földmozgást egész Horvátországban, de a szomszédos országokban, köztük Magyarországon is érezni lehetett.

Petrinjában egy férfit autójából mentettek ki, amelyre rádőlt egy épületrész. Egy másik összedőlt házból egy apát és egy gyermeket hoztak ki, a gyerek belehalt súlyos sérüléseibe. Feltételezik, hogy további sérültek is lehetnek a romok között. Az ország egyes részein nincs áramszolgáltatás, nem működik a telefon és az internet. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy hagyják szabadon a még működő telefonvonalakat. A földrengés Zágrábban is megrongált épületeket, a lakosság egy része elhagyja a fővárost, pánik és rémület lett úrrá köztük. Hétfőn kora reggel egy 5,2-es erősségű földrengés rázta meg ugyanezt a területet, amelyet másfél órán belül egy 4,7-es és egy 4,1-es erősségű földmozgás követett. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy utórengésekre kell számítani.

A horvát fővárost és környékét korábban március 22-én rázta meg nagyobb földrengés. A fél óra különbséggel bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmozgásban számos épület megrongálódott, és több ember megsérült. Az akkori földmozgás Zágrábban és környékén 25 ezer épületben okozott kárt. A belvárosban megrongálódott a főváros jelképének számító katedrális, a horvát parlament és a kormány épülete, valamint több templom és kulturális örökséghez tartozó építmény. Több kórházból is evakuálni kellett az embereket. Zágrábban a márciusi földrengés óra folyamatosak az utórengések. A szakemberek mintegy kétezret jegyeztek fel, amelyek negyede volt érezhető. Hatezer épület a mai napig nem biztonságos, köztük több óvoda, általános iskola, középiskola, egyetem, kulturális és tudományos intézet. A keddi földregés harmincszor erősebb volt, mint a tavaszi zágrábi.

A keddi, dél után huszonegy perccel bekövetkezett földrengés tizenöt-húsz másodpercig tartott, Budapest egész területén érezni lehetett; vidékről eddig Paksról, Szekszárdról, Dunaújvárosból, Gyálról, Veszprém és Székesfehérvár környékéről jelezték olvasóink, hogy elég erősnek érezték a rengést. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint Horvátországban volt 6,3-as földrengés, ez volt érezhető Magyarország több településén is. Süle Bálint, a CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szeizmológusának közleménye szerint a fő rengés után várhatók még utórengések, amelyek között erősek is lehetnek. A földrengés három Baranya megyei településen okozott kisebb anyagi károkat – tudatta a katasztrófavédelem, jelezve: arról nem érkezett bejelentés, hogy megsérült volna valaki.

Most már biztos, hogy a tegnapi földmozgás előrengés volt – szögezte le az InfoRádióban Tóth László szeizmológus. A földrengések kisebb-nagyobb reccsenések a földkéregben, és valószínűleg a mai 6,4-es volt a legnagyobb, a főrengés, ennél nagyobb magnitúdójú ugyanis nem szokott lenni ezen a környéken. A hétfői 5,4-hez képest a 6,4-es keddi harmincszor erősebb volt. A 12:20-as főrengést követték a tegnapihoz hasonlóan erőteljes, de a mainál kisebb rengések: három-négy perccel később volt egy 5,2-es magnitúdójú, pár percre rá egy 4,3-as, és azóta számos, 3,5-ösnél erősebb mozgás. Ezek is jól érezhetők önmagukban és akár károkat is tudnak okozni az epicentrumuk környékén. Várhatóan lesznek még rengések – tette hozzá Tóth László.

A Paksi Atomerőmű munkatársai közleményt adtak ki, amelyben mindenkit megnyugtattak, hogy az erőmű zavartalanul üzemel, a földmozgás nem tett benne kárt.

2020. december 29-én 12:21-kor földrengést észleltek Paks körzetében. Bár az atomerőműben is érezhető volt a rengés, az üzemeltetés zavartalanul folytatódik. Jelenleg minden berendezésünk rendben üzemel, ugyanakkor kollégáink az összes biztonsági rendszert ellenőrzik. A Paksi Atomerőműben a korábbi években biztonságnövelő intézkedéseket hajtottak végre, amelynek keretében a földrengésállóságot is jelentősen megerősítették. Kijelenthető, hogy a Paksi Atomerőmű a térségünkben előforduló földrengéseknél jelentősen erősebbeket is képes biztonsággal elviselni

– áll a hivatalos közleményben.

Forrás: Atomerőmű.hu, PS/MTI; Fotó: PS