Gyöngyöspatai ügy: a 444 érzékenyít, TGM fajgyűlölőzik, a Fidesz szerint a döntés igazságtalan

Mint ismert, a tegnapi napon fenntartotta a Kúria a debreceni ítélőtábla jogerős döntését, amely kimondja, hogy 99 millió forintos kártérítést kell kifizetni annak 60 gyöngyöspatai roma diáknak, akiket a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolában állítólag szegregáltak. A kormánypártok szerint igazságtalan és hibás döntést hozott a bíróság, azonban – nem meglepő módon – a balliberális oldal örömkönnyeket hullat a milliomossá lett iskolakerülő gyerekekért, miközben a település önkormányzatát a csőd szélére juttathatja a döntés.

A gyöngyöspatai ügyben szegregáció alatt tulajdonképpen azt kell érteni, hogy néhány diákot rossz magatartásuk miatt felzárkóztató osztályba tették. Az ügyben, annak januári kirobbanásakor több helyi lakos is megszólalt, akik elmondták: a kártérítésre jogosult diákok nem épp a mintatanulók sorába tartoznak, amikor épp nem hiányoztak a tanórákról, akkor terrorizálták az osztálytársaikat és nem egyszer tanáraikat is bántalmazták. Itt fontos megjegyezni azt is, hogy a „speciális” osztályokba nem csak cigányok kerültek, tehát nem állítható, hogy faji alapú lett volna az intézkedés. Ez a tény azonban egyáltalán nem érdekli a szélsőbaloldal vezérideológusát, aki szerint „a Kúria igazságot szolgáltatott a cigánygyerekeknek”, mert azoknak „fajilag szegregált oktatást” kellett elszenvedniük. Tamás Gáspár Miklós szerint hálás köszönetet kell mondani a roma közösségeknek, mert azok lojálisan vártak a bírói ítéletre, majd hozzá teszi: az ítélettel kimondták: „többé nem lehet Magyarországon a roma gyerekeket másodrendűként kezelni; a fehér gyerekekkel kell egy osztályba járniuk (…)”. Értjük, tehát béke van a Földön, a roma és a fehér gyerekek együtt tanulhatnak (ahogy eddig is tehették), de ki fog kiállni a terrorizált gyerekekért és a bántalmazott tanárokért? Tamás Gáspár Miklós vajon mikor fog hosszas publikációt írni a megvert tanárok és a terrorizált diákok védelmében? Nyilván a kérdés költői…

A ballib média érzékenyít

A 444.hu Mohácsi Erzsébet, a CFCF Alapítvány kuratóriumi tagját idézi, aki elmondta milyen sokat harcoltak – Soros Gyuri bácsi pénzéből – ezért az ügyért.

Talán egyetlen másik ügyünkkel nem harcoltunk ennyit, pedig nem ez volt a legnehezebb esetünk. De mindenki beleártotta magát, nyomást gyakoroltak a bíróságra is. Aztán jött a vírus, ami megette ezt a fene nagy igazságérzetet

– mondta Mohácsi, aki annak az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítványnak (CFCF) dolgozik, amelyet a milliárdos spekuláns bizonyítottan több tízmillió forinttal támogat.

Tovább folytatva a sort az Index beszámolójából kiderül: hatalmas az öröm Gyöngyöspatán. A cikk írója mondjuk azt nem részletezi, hogy azok a szülők is örvendenek-e, akiknek a gyerekeit terrorban tartják a deviáns cigányok, vagy az iskola tanárai, akik félnek a cigány családok egy részétől, mert azok fenyegették őket, de ugye itt most nem is ez a lényeg. Az ingyenpénzt ugyanis megkapják a „szegregált” diákok, szóval nagy a boldogság. Mint írják:

nagy az öröm Gyöngyöspatán is, az érintett családok még el se hiszik, hogy az ő javukra döntött a bíróság, annyi mindent hallottak már az elmúlt hónapokban.

(Ez az állítás kissé sántít ugyanis a riportokból már januárban kiderült, hogy a helyi romák közül sokan annyira biztosra vették a milliós kártérítést, hogy már előre hitelt vettek fel uzsorakamatra, mondván, hamarosan úgyis vissza tudják fizetni. A Kúriának köszönhetően most pedig be is jött a számításuk.) Mint az a cikkből kiderül: kártérítés összege egyébként még tovább is nőhet, mert a gyöngyöspataiakat képviselő jogászok kérték a kamatok felszámítását, ami 2003 óta halmozódik.

Szél Bernadett is örül

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint Orbán Viktor kormányfő cigányellenes “nemzeti konzultációt” tartott volna, ezzel egy országot hergelve a gyűlöletre és kirekesztésre.

Mint ismert márciusban indult volna útjára egy újabb nemzeti konzultáció, amelyben két kérdés fogalkozott volna a gyöngyöspatai iskolaüggyel. Az egyik kérdés arra vonatkozott volna, hogy igazságosnak találják-e a választópolgárok a gyöngyöspatai romáknak megítélt kártérítést, a másik kérdés pedig azzal, hogy ha már megítélték a számukra ezt a kártérítést, akkor miként teljesítsék ezt. A konzultáció végül a koronavírus-járvány miatti intézkedések miatt elmaradt.

Szél szerint elkülöníteni a kritikusan rossz magatartású tanulókat a többi diáktól a táradalom szétszakításával egyenlő. Az érzékenyítést folytatva Szél beszámol arról is, hogy miket tapasztalt, mikor egyszer személyesen Gyöngyöspatára látogatott. Bár posztjában tett állításait semmivel nem támasztotta alá, elmondta, mindenkivel beszélt, aki szóba állt vele. Állítólag ezeknek az embereknek, az akkori gyerekeknek esélyük sem volt. Mint írja: “rosszabb képességeikre” hivatkozva szegregálták őket az iskolában, külön vécét kellett használniuk, nem mehettek osztálykirándulásra, uszodába, közös ünnepségekre.

Behozhatatlan hátrányba kerültek: szinte egyikük sem tudta elvégezni a középiskolát, letenni az érettségit és szakmát tanulni

– áll a képviselő posztjában. Mindezt Szél Bernadett egy rövid látogatásból szűrte le amelyhez csatolt pár fotót és egy Facebook-posztot is, majd a kis kirándulásáról pár perceben beszámolt az ATV-ben is. Remek oknyomozói munka!

A döntés rossz és igazságtalan, a bántalmazott diákoknak járna inkább a kártérítés

Horváth László fideszes országgyűlési képviselő rossznak és igazságtalannak minősítette a Kúria ítéletét. Horváth, aki a térség kormánypárti képviselője a parlamentben azt mondta: a Kúria sajnálatos módon elvetette a kártérítés oktatási-képzési formában történő megtérítését, és egyértelműen a 100 millió forintos kártérítés készpénzbeli kifizetése mellett foglalt állást.

Ez a döntés szerinte azért rossz, mert felrúgja a társadalmi békét, és igazságtalan, mert egyoldalúan és túlzóan büntet egy egész települést egy kisebbség vélt vagy valós sérelmeiért

– mondta Horváth. A fideszes képviselő – akinek miniszterelnöki megbízottként feladata a gyöngyöspataihoz hasonló konfliktusos helyzetek feltárása és azok megoldását szolgáló javaslatok kidolgozása – azt közölte: mindent elkövet azért, hogy akár törvénymódosítással is, de

tegyük lehetetlenné azt, hogy a jövőben Soros-szervezetek hasonló pénzszerző akciókra szánják el magukat.

A Mi Hazánk Mozgalom képviselője, Dúró Dóra szerint egyenesen felháborító a Kúria ítélete, amelynek nyomán pénzbeli kártérítéshez jutnak hozzá a gyöngyöspatai cigány családok. Szerintük valójában azok a magyar családok az áldozatok, akik arra kényszerültek, hogy más település iskolájába vigyék a gyerekeiket, hogy biztonságban tudhassák őket. A Mi Hazánk szerint ki kell mondani, hogy a tisztességes, normákat betartó gyerekek jogainak érvényesítése az első, és nem nekik kell szedniük a sátorfájukat, hanem azoknak, akik képtelenek a közösségbe beilleszkedni.

Forrás: Mérce/444.hu/Index, Fotó: PestiSrácok