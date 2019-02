Mostanában rákattantak a Lánchídra és elegük van. Az érzés kölcsönös: nekünk is belőlük. (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Igen? Orbán évet értékel? Akkor nesztek, mi meg elfoglaljuk a Lánchidat!

Reggel nyolctól éjfélig lezárják vasárnap a Lánchidat, plusz a fél belvárost a tüntikéző-vonulgató ellenzéki roncskoalíció miatt. Ők ugyanis éppen arrafelé tüntetnek-vonulnak majd, talán le is táboroznak, piknikeznek egyet a hídon, elvégre az arra van, nem? És ha nekik ez a vágyásuk, akkor mindenki másnak – jelesül Budapest teljes lakosságának, a rendőrségnek és az esetleg arra tévedő pár ezer turistának – kutya kötelessége, hogy alkalmazkodjon az ő aktuális hóbortjukhoz. Családjuk, tennivalójuk, jobb dolguk ezeknek amúgy sincs, mint az utcán lődörögni. A többieknek coki.

Szóval vasárnap le lesz zárva a Széchenyi lánchíd. Hiába próbálta a rendőrség megakadályozni a hídfoglaló ellenzéki tüntetést, a TASZ-nak és az idióta magyar bíróságnak köszönhetően nem sikerült. Persze, nem ma kezdték a hídfoglalást, rutinos foglalók ők, élvezik, ha miattuk megbénul a forgalom, az élet. Volt, hogy egyetemi előadókba szivárogtak be, majd közölték: az az övék. Fidesz-pártszékházba is behatoltak már, az Oktogonon goa-partikat szerveztek, sőt a köztévé klotyójára is kitűzték zászlaikat. Visszatérő mániájuk, hogy hétköznap délután, a legnagyobb csúcsforgalomban szállják meg a főváros hídjait, s olyankor azt személyesen Orbán Viktornak kell lehetővé tennie számukra, különben diktatúra van. (Amúgy is.) Az nekik nem számít, hogy a kétkezi magyar emberek esetleg rohannának haza a családjukhoz vagy gyermekeikért az iskolába, óvodába.

Ma ugyan vasárnap lesz, hétvége, kisebb (lenne) a forgalom a Széchenyi lánchídon, de ez a tempó – hogy reggel nyolctól éjfélig pár száz habókos miatt le kell zárni – akkor is bicskanyitogató. Mintha nem lenne elég üres tér Budapesten, ahol a többiek – az elsöprő többség – életének megzavarása nélkül sípolhatnának, kerepelhetnének, trágárkodhatnának kedvükre!

De hát Orbán Viktor évet értékel, és azt nem hagyhatják annyiban. Hiába unják már, de baromira a tüntizést, kellenek a vágóképek a CNN-nek és a The New York Times-nak… Meg aztán: nem maradhatnak veszteg, miközben Orbán épp a családok megsegítéséről értekezik, hiszen elég ebbe az országba hatmillió helyi. Hogy képzeli a miniszterelnök, hogy itten „szüleszteni” (copyright: Mérce) akarja a magyarokat?! Minek, mikor Afrikában ott vár több tízmillió embertársunk, hogy idejöhessen agysebésznek? És ne feledkezzünk meg a „rabszolgatörvényről”, a fékekről-ellensúlyokról, oktatás-egészségügyről, továbbá arról, hogy Lőrinc épp most készül ellopni egész Brüsszelt, tokkal-vonóval-Junckerrel! Szóval tüntetni, lázadni, hídfoglalni kell – kivéve, ha föltámad a szél, netán cseperegni kezd az eső. (Akkor, persze, meglepődnének, ha a rendőrség a 2002-ben látott, Lamperth Mónika-féle „demokratikus” módon, pisztolyt rántva fogadná a hídfoglalókat…)

A „rabszolgatörvényen” kívül van még egy rakás dolog, ami ellen tiltakozhatna az ellenzéki roncskoalíció. Ha javasolhatnék pár dolgot:

drámaian nőnek a bérek minden ágazatban;

rezsicsökkentés;

szárnyal a gazdaság, alacsony a költségvetési hiány;

folyamatosan csökken az államadósság (GDP arányosan);

2010 óta 77 kórházat, 54 rendelőintézetet, 104 mentőállomást újítottak fel, 23 új rendelőintézetet és 31 új mentőállomást építettek;

soha nem látott mértékűek a családtámogatások;

ingyenes gyermekétkeztetés a rászorulóknak egész évben;

a 2006-os tűzijáték, a 2006 őszi rendőrterror, a Hajdú-Bét-csőd és a Czeglédy-ügy károsultjainak kártalanítása;

devizahitelesek elsöprő többségének megmentése. Satöbbi, satöbbi…

Legjobb lenne, ha a fönti bérgrafikonnal a markukban menetelnének a fölvonulók, a szónokok pedig szörnyülködnének rajta egy sort, hová jutottunk. Orbán diktatúrája brutális fizetésemelésekkel próbálja elterelni az emberek figyelmét… Hallatlan!

Szóval, ahogyan nyitóképünkön is látszik, vergődő ellenzékünk erősen vonzódik a Lánchídhoz, januárban is ott vonulgattak, előzőleg többször tábort vertek rajta, holnap pedig ismét megszállják azt.