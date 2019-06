Óvadék ellenében szabadlábon védekezhet az ukrán hajóskapitány – Az ügyészség szerint egy fontos indítványukkal nem foglalkozott a bíróság

Helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) elsőfokú döntését, így a halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozásával gyanúsított ukrán hajóskapitány 15 millió forintos óvadék ellenében Budapest területén, nyomkövetővel, szabadlábon védekezhet – erősítette meg a PestiSrácok.hu információit dr. Szabó József, a törvényszék szóvivője.

A szóvivő hozzátette: a kapitány akkor kerülhet bűnügyi felügyelet alá, ha a bíróság hivatalos tudomására jut, hogy befizette az óvadékot. A törvényszék annyit szigorított még az elsőfokú döntésen, hogy a kapitánynak heti két alkalommal jelentkeznie kell a nyomozó hatóságnál. Az ukrán hajóskapitányt korábban nem jogerősen harminc napra helyezte letartóztatásba a bíróság azzal a kitétellel, hogy a döntés jogerőssé válása után, 15 millió forintos óvadék ellenében, nyomkövetővel, Budapest közigazgatási területén belül szabadon mozoghat. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen, ezért került az ügy a másodfokon döntő törvényszékhez.

Az Fővárosi Törvényszék szerda délután kiadott közleményében azt írta: a másodfokú végzés megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat maradéktalanul megtartva vizsgálta a gyanúsítottal szemben fennálló megalapozott gyanú meglétét. Kiemelték, hogy a kényszerintézkedésről való döntéskor sem az elsőfokú, sem a másodfokú bíróság nem bocsátkozhat a már beszerzett bizonyítékok összevető mérlegelésébe. A bíróságnak csak azt kell vizsgálnia, hogy rendelkezésre állnak-e olyan terhelő tényadatok, amelyek alapján valószínűsíthető, hogy bűncselekmény történt és az elkövető a gyanúsított. A másodfokú bíróság megjegyezte azt is, hogy bár az ügyészség hivatkozott arra, hogy a terheltet más ügyben külföldön gyanúsítottként hallgatták ki, ez a jelen döntés meghozatala során relevanciával nem bír, már csak azért sem, mert az ügy tárgya, állása és annak kimenetele nem ismert, továbbá az ügyészi indítvány szerinti szökés, elrejtőzés veszélyével nem hozható összefüggésbe. Az elsőfokú bíróság a kényszerintézkedés szükségessége körében tett megállapításai is helytállóak. A törvényszék megállapította, helyesen mutatott rá a BKKB arra is, hogy a szökés, elrejtőzés veszélye a letartóztatás elrendelését indokolja. Hangsúlyozták: a bíróságnak vizsgálnia kellett az óvadék megállapítására irányuló védői indítványt is, amelynek során azt állapította meg, hogy a védelem által megjelölt összegnél jóval magasabb óvadékkal és a mozgását nyomon követő technikai eszközzel biztosított bűnügyi felügyelet ellensúlyozhatja a szökés, elrejtőzés veszélyét. A másodfokú bíróság a büntetőeljárás érdekeire tekintettel az elsőfokú végzést annyiban egészítette ki, hogy az óvadék letétele esetére elrendelt bűnügyi felügyelet további magatartási szabályaként előírta, hogy a gyanúsított köteles heti két alkalommal személyesen jelentkezni a nyomozást végző hatóságnál – írta a Fővárosi Törvényszék.

Ügyészség: a bíróság egy fontos indítvánnyal nem foglalkozott

A döntés tényét dr. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője is megerősítette portálunknak. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a bíróság – végzéséből és közleményéből is kitűnően – nem foglalkozott azzal a – bizonyítási eljárás meghiúsítására vonatkozó – ügyészi indítvánnyal, hogy a gyanú szerint a hajóskapitány adatokat törölt a telefonjáról. A helyettes sajtószóvivő szerint ez azért lett volna fontos, mert ha a bíróság megállapította volna, hogy fennáll a veszélye a gyanúsított részéről a bizonyítási eljárás meghiúsításának, akkor jelen ügyben nem lehetett volna óvadék ellenében szabadlábra helyezni. Emellett a bíróság kifejtette, hogy az, hogy a gyanúsított egy hollandiai balesetben érintett volt, nem hozható összefüggésbe a szökés-elrejtőzés veszélyével. Az ügyészség erre nem is emiatt, hanem a tényállás teljessége és a korábbi védői nyilatkozatok miatt hivatkozott – tette hozzá a helyettes szóvivő.

Fotó: Horváth Péter Gyula/PS