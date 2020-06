ezajlott Magyarországon is az első George Floyd-tüntetés. A rasszizmus ellenesnek keresztelt, egyébként szélsőbaloldali anarchista körök szervezésében megvalósult, döntő részben külföldiek részvételével zajló rendezvényen a zöld, baloldali és liberális pártok képviselői is részt vettek. A számottevő rendőri készültség mellett lezajló rendezvény végül az amerikai gyakorlattal ellentétben békés maradt. Kihasználva azonban az alkalmat, hogy az elvbarátok összeverbuválták a nemzetközi keménymagot, gyors megemlékezést zavartak le a rasszizmus hazai áldozatainak emlékére is. Az érdeklődést jól mutatja, hogy a szervezők saját bevallása szerint rendezvényükön egyetlen roma képviselő vagy aktivista sem akart felszólalni.