Megvan az Index új főszerkesztője, akinek négy helyettese is van már

Dull Szabolcs utóda Szombathy Pál lesz, akinek munkáját négy főszerkesztő-helyettes segíti majd – írja a Media1.

Sajtóinformációk szerint eddig a Digi Sport reggeli műsorát vezető, majd rövid időre az Index vezérigazgatói posztját is betöltő Szombathy Pál lesz az Index új főszerkesztője. Szombathy nem ismeretlen az Indexnél, ugyanis hosszú évek óta az igazgatótanács tagja. Az új főszerkesztő távozik a Digi Sporttól. Az ATV összegzése szerint az Index szerkesztőségének új vezetője mellé négy főszerkesztő-helyettes érkezik, az egyik Kitzinger Szonja újságíró lesz. Kitzinger dolgozott korábban a Figyelőnél is, az elmúlt években pedig márkamagazin főszerkesztői feladatokat látott el. A távozó indexesek többségének augusztus 25. körül jár le a felmondási ideje, ám a háttérben gőzerővel és sikeresen zajlik a toborzás az Indexnél. A laphoz munkatársak érkeznek, a Media1 szerint például egykori Magyar Narancs stábtagok, de nagynevű korábbi inforádiósok is csatlakoznak az Index újjászerveződő stábjához. Mostanra összeállt például a leendő sportrovat és a fotó rovat is – írja az atv.hu.

Hol itt, hol ott…jönnek-mennek az újságírók az Indexnél

Közben az is kiderült, hogy Dezső András, aki eddig az Indexnél dolgozott a HVG-nél folytatja tovább munkáját.

Valóban munkába áll szerkesztőségünkben Dezső András és csatlakozik az Itthon rovatunkhoz

– erősítette meg a Media1 információját Nagy Iván Zsolt, a hvg.hu és a hvg360 felelős szerkesztője hétfőn. Nagy Iván Zsolt hozzátette, az Index távozó oknyomozó újságírójának munkái a HVG Hetilapban, a hvg.hu-n és a hvg360.hu-n is olvashatóak lesznek. A media1.hu szerint a HVG kiadója más újságírókkal is tárgyalásban van.

Forrás: Media1