Négercsók helyett fekete puszi, jön a romapecsenye? – Mi lesz a Negro cukorkával?

George Floyd májusi halála egyre rosszabb és szürreálisabb irányba tereli jövőnket, és rávilágít arra, hogy a politikai korrektség – sajnos – nem ismer határokat: mindent el akarnak pusztítani, ami számukra sértő.

Csütörtök este látott napvilágot a hír, hogy az itthon is kapható Uncle Ben’s termékcsalád gyártója lecseréli a dizájnt és a nevet, mert nem akarják, hogy rasszista támadások áldozatai legyenek, így büszkén beállnak a PC-sorba. A negyvenes évek óta létező márka emblematikus arca állítólag egy chicagói főpincért ábrázol, míg a nevét egy fekete rizstermesztő után kapta. Ezzel egy időben egy, az Egyesült Államokban igencsak népszerű szirup, az Aunt Jemima gyártója is megváltoztatja a termék kinézetét és nevét. Azon egy barátságos képű fekete asszony látható, ez pedig szerintük azért rasszista, mert a konyhában dolgozó rabszolganőkre utal. Míg korábban jó dolognak számított a két fekete figura emblémának választása, hiszen a vásárló a házias ízekkel kötötte össze őket, mára ez megváltozott, ugyanis mostanra minden is rasszista lett. A feltételezéseik szerint mindkét figura a rabszolgatartó déli államok múltját idézi fel a fehér háztartást kiszolgáló feketék képében.

Már az is rasszista, ami nem

Elmúltak azok a régi (szép) idők, amikor nem kellett félni attól, hogy egy vicc vagy egy egyszerű illusztráció – mint a fent említett két termék esetében láthatjuk – bele nem gázol egyes sértett kisebbségek lelki világába. Láthatjuk, mi történik világszerte: világhírű, nagy tiszteletnek örvendő tudósok, politikusok és közéleti személyiségek szobrait döntik le a hangos kisebbség tagjai, akik szerint az aktuális illető rasszista volt; ezt a bélyeget bárkire rá tudják sütni válogatás nélkül. Ennél szomorúbb, hogy a világcégek válaszul saját végeláthatatlan mélységű zsebüket és számlájukat féltve inkább beleállnak az ügybe, és mint PR-fogás tekintenek rá, hogy elnyerjék a liberális állampolgárok szimpátiáját.

Ennél még egy szomorúbb fejlemény a múlt eltörlése, ami az egyik legszomorúbb velejárója a George Floyd halálával elindult PC-cunaminak. A brit UKTV streamingszolgáltató például levette a világ egyik legnépszerűbb sorozatának, a Waczak szállónak egy részét, ugyanis úgy vélik, rasszista sértés van benne. Ebből mondjuk akkora botrány lett, hogy a szolgáltató pár nappal később visszatette a részt, azonban “plusz magyarázatot” tett hozzá. Amennyiben ebbe az irányba haladunk, akkor két út áll a műsorkészítők előtt: vagy teljesen eltűnik a humor – ugyanis a politikai korrektséget betartva alig lehet majd valamiből viccet csinálni, ami kinyírja a vígjátékokat –, vagy fordul a kocka és a többségi társadalom alá lesz rendelve a PC-hadurak akaratának.

A UKTV mellett a HBO Max levette a műsoráról az Elfújta a szél című filmklasszikust, mivel abban “rasszista ábrázolások” voltak. A brit közszolgálati BBC pedig a Little Britain nevű, itthon Angolkák néven ismert, zseniális sorozatot törölte a kínálatából. A lépést azzal a szöveggel indokolták, hogy megváltoztak az idők.

Nemcsak az Egyesült Államokban szabadul el az elmebaj: Svájcban például a legnagyobb boltlánc, a Migros döntött úgy, hogy nem forgalmazza tovább azt a Mohrenkopf nevű édességet, amit mi négercsókként ismerünk. A cég elismerte, hogy az Amerikából indult események miatt döntöttek így. Az édességet régebben Negerkussnak, azaz négercsóknak hívták, azonban a politikai korrektség jegyében Németországban Schokokussra keresztelték. Sok svájci szerint túlzás a lépés, amit PR-fogásnak tartanak.

Rossz az irány és nem térnek le róla

A Black Lives Matter mozgalom egyre kevésbé szól arról, hogy a feketéknek ugyanolyan jogokat követelnek – amiket már évtizedek óta megkapnak –, mint ami a lakosság többi tagjának kijár; már többletjogokat akarnak, és ezeket a legaljasabb és legagresszívebb módon próbálják megszerezni. Az egyik legolvasottabb amerikai lap, a New York Times például kiengedett egy olyan véleménycikket, amelyben a szerző arra buzdítja olvasóit, hogy addig ne beszéljenek a családtagjaikkal, addig ne látogassák idős szüleiket, amíg azok nem vesznek részt a Black Lives Matter tüntetésein, vagy nem hajlandók pénzügyileg támogatni a mozgalmat.

Sztálin és Mao “csak” azt várta a családtagoktól, hogy bűnelkövetéssel vádolják egymást, és jelentsék fel hozzátartozóikat. A liberálisok bűntudatot követelnek minden családtagtól. Ja, és egy kis pénzt

– írta ezzel kapcsolatban közösségi oldalán Kocsis Máté.

