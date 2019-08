Nőket bántalmazó szexorgiákon vett részt Martin Luther King, a fekete polgárjogi harcos

Nem mind arany, ami fénylik – tartja a mondás, és lehet, hogy mindez bebizonyosodik a nagy fekete polgárjogi harcosról, Martin Luther Kingről is. A Mandiner mai írásában egy brit konzervatív lapot idéz, amelyben egy baloldali történész azt állította, hogy King a házassága mellett több nővel tartott fenn szexuális kapcsolatot, sőt olyan szexorgiákat csaptak baptista lelkésztársaival, ahol nemi erőszak is előfordult. Manapság túl divatos már a #metoo-mozgalom, sokan talán vissza is élnek vele, de vajon a fekete polgárjogi harcos áldozatai valósak-e? A Standpointban megjelent írás szerint igen. Az ugyanis köztudott volt, hogy King nagy nőcsábász volt, de a nemi erőszakkal együtt járó orgiákról nem nagyon olvashattunk sehol. Az is fontos kérdés, hogy vajon miért egy jobbközép brit lap hozta le a baloldali történész írását?



Igen erős felvetéssel nyit a cikk, hiszen a Standpoint-ot idézve ezzel az állítással szembesülünk:

Szexorgiákat rendezett és párhuzamosan egyszerre több nővel volt kapcsolata az egyébként házas Martin Luther Kingnek, az amerikai polgárjogi mozgalom baptista lelkipásztor vezetőjének.

Polgárjogi harc és orgiák

A Mandiner röviden feleleveníti Martin Luther King pályáját, a feketék jogi és gazdasági emancipációjáért folytatott harcát, valamint azt is, hogy John F. Kennedy elnöksége alatt az FBI megfigyelte. King egyik közeli tanácsadója, egy Levison nevű New York-i ügyvédről ugyanis azt sejtették, hogy a kommunista párt titkos tagja, így veszélyes irányba terelheti a fekete polgárjogi harcost. Kiderült az is közben, hogy King bevallotta Levisonnak, hogy marxista, így Kennedy elnök engedélyt adott a megfigyelésre. Az FBI megfigyelése azonban nem csupán politikai vetületű érdekességre derített fényt, ugyanis az egyik jelentésből kiderült, hogy King mégsem olyan szabálykövető keresztény, és a házassága mellett több nővel tartott fenn intim viszonyt.

King, aki házas, legalább három nővel tart fenn intim kapcsolatot, eggyel Atlantában, eggyel Mt. Vernonban, eggyel pedig Washingtonban. (…) King házasságon kívüli kapcsolatai, mivel egyébként az evangélium hirdetőjeként lép fel, felveti a zsarolás lehetőségét vele szemben

– írja a jelentés. Ezt követően megfigyelték King atlantai otthonát is, és bizonyítást nyert, hogy tényleg három nővel csalja meg a feleségét. Ennél súlyosabb dokumentumok is napvilágra kerültek, az FBI egyik jelentésében ugyanis szexorgiákról is szó van. King és baptista lelkésztársai 1964 januárjában egy washingtoni hotelben töltöttek három éjszakát, ahova nőket hívtak és velük közös orgiát tartottak. Az egyik nő azonban ellenkezett, így egy begerjedt lelkész megerőszakolta. King egyébként ebben az évben kapott Nobel-békedíjat. Az FBI dokumentumai szerint az orgián zajló erőszak közepette King

odanézett, nevetett egyet és tanácsokat osztogatott.

Miért nem tudhatja ezt a közvélemény?

Aki ikonként tekintett Martin Luther Kingre, az nyilván óriási megdöbbenéssel szemléli ezeket az információkat, de adódik egy sokkal komolyabb kérdés is, melyet a rendkívül hosszú, nyolc oldalas Standpoint-cikkben is feltesz a szerző. David J. Garrow – aki, ahogy említettük, markánsan baloldali történész – nem érti, hogy mindez miért nem jelenhet meg, miért nem tudhat róla a közvélemény. Garrow részletesen kifejti, hogy King nemcsak, hogy nem volt monogám, hanem az FBI adatai szerint tolerálta a nőkkel szembeni erőszakot, sőt, maga is aktív részese volt ilyesminek, főleg, ha ivott. 1977-ben egy bíróság elrendelte, hogy az FBI Kinggel kapcsolatos dokumentumai ötven évig, tehát 2027-ig titokban maradjanak a Nemzeti Archívumban. A gyávaság és az eltitkolás időszaka 2027-ben ér tehát majd véget, amikor napvilágot látnak az eddig titkosított iratok. A Mandiner is felteszi a kérdést, hogy vajon hogyan illik majd bele az eddig kialakult King-képbe ez a beismerés, és milyen fájdalmas lesz sokak számára szembesülni az igazsággal.

Hol vannak a baloldali lapok?

Elgondolkodtató az a tény is, hogy vajon miért nem egy baloldali lap hozta le a közismert és King-életrajzot író híres történész, a baloldali Garrow írását. Az ok prózai: egyik lap sem akarta leközölni, ezért fordult a szerző végül a brit, jobboldali Standpointhoz, akik viszont bátran megjelentették, amelyet mások nem mertek. A Standpoint is felteszi a költői kérdést:

Amikor bíborosok, elnökök, írók, filmrendezők és producerek szexuális eltévelyedései kerülnek napvilágra, vajon miért ijedünk meg ennyire egy polgárjogi vezető viselkedésének megkérdőjelezésétől?

A választ baloldali körökben érdemes keresni.

