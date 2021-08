Oregonban már nem kell tudni írni, olvasni és számolni az érettségihez

Kate Brown kormányzó megszüntette azt az eddig meglévő, az állam által támasztott követelményt, miszerint a diákoknak bizonyítani kell az érettségihez, hogy az alapvető írási és számolási készségek birtokában vannak. A kormányzó pénteken elutasította azt, hogy kommentálja, miért is támogatja a fenti alapkövetelmények felfüggesztését – jelentette az OregonLive. Charles Boyle, a kormányzó kommunikációs helyettese szerint a kormányzó azért írta alá a törvényjavaslatot, mert az olvasási, írási és matematikai jártassági követelmények felfüggesztése előnyös lesz Oregon állam fekete, latin, őslakos, ázsiai, csendes-óceáni, törzsi és színes tanulói számára. Hozzátette, hogy ezeknek a közösségeknek a vezetői újra és újra a méltányos érettségi szabályok mellett érveltek és a kibővített tanulási lehetőségek támogatását szorgalmazták. A törvényhozók így a 2021-es jogalkotási ülésszakban hagyták jóvá a tanulási lehetőségek jelentős bővítését a fekete, bennszülött és színes bőrű diákok támogatására. A törvényhozás demokratái többségében támogatták a hosszútávú jártassági követelmények megszüntetését az állami érettséginél, míg a republikánusok kritizálták az új törvényt a tanulmányi színvonal csökkenése miatt. Forrás/fotó: Mandiner