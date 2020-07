Fotó: Horváth Péter Gyula/PS

Potom pénzekért bérelték a lakásokat a balliberálisok a Várban – Nyomoz a rendőrség

Hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást a balliberálisok által potom pénzekért bérelt budai lakások ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) – tudta meg a PestiSrácok.hu. Az ügyet Bayer Zsolt robbantotta ki, aki a blogján írt cikksorozatot az új I. kerületi polgármester, V. Naszályi Márta bizalmasa, valamint az Index egyik újságírója, illetve a volt MSZP-s miniszter, Baráth Etele olcsó lakásbérléséről, miután elege lett abból, hogy az ellenzéki sajtó a jobboldali közszereplőket vádolta meg visszaéléssel.

Hűtlen kezelés gyanújával rendelt el nyomozást a Várban potom pénzekért lakásokat bérlő balliberálisok ügyében, ismeretlen tettes ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) – erősítette meg portálunk információját a BRFK sajtóosztálya. Az ügy előzménye, hogy korábban az ellenzéki médiában jobboldali közszereplők, újságírók és politikusok vári lakásbérléseiről jelentek meg cikkek, azt a látszatot keltve, mintha súlyos visszaélések és politikai összeköttetések lapulnának meg a jogügyletek mögött. Bayer Zsolt ezek után cikksorozatot indított, hogy azokat a lakásbérleti szerződéseket vegye górcső alá, amelyekből kiderül: a balliberális közszereplők azok, akik potom pénzekért szereztek bérleti jogot a Várban található ingatlanokra, ugyancsak az előző vezetés idején.

Közéjük tartozik Bayer szerint az Index újságírója, a portál videórovat szerkesztő-operatőre. Ő közvetlenül a Halászbástya alatt, a festői Vízivárosban, alig néhány száz méterre a Karmelita kolostortól, a Szalag utcában bérel egy összkomfortos, 40 négyzetméteres önkormányzati lakást 2008. november 6. óta. A lakás bérleti díja: 9520 forint/hó. Vagyis 238 forint négyzetméterenként – olvasható a Bádogblogon. Bayer Zsolt írásából kiderült az is, hogy a Budavári Önkormányzat megküldött dokumentumai szerint ezt a lakásbérleti szerződést megelőzte egy másik. A cím ugyanaz, ám amíg a 2008-as bérleti szerződésben a lakás alapterülete 40 négyzetméter, addig ebben a másik, 1998. szeptember 30-án aláírt lakásbérleti szerződésben még csak 34 négyzetméter szerepel. Ám ami ennél sokkal érdekesebb – írta Bayer –, hogy az újságíró az első, 1998-as lakásbérleti szerződés szerint az akkor még 34 négyzetméteres Szalag utcai lakásért 1020, vagyis egyezerhúsz forint lakbért fizet havonta. Tehát négyzetméterenként 30, azaz harminc forintot. Bayer úgy fogalmaz:

Jelenlegi tudásunk szerint az Index újságírója, szerkesztő-operatőre 1998 és 2008 között havi 1020 forintért lakott a Szalag utcában egy addig 34 négyzetméteres lakásban, majd 2008-ban új lakásbérleti szerződést kötött, amely szerint az immár 40 négyzetméteres lakásért 9520 forintot fizet havonta.

A Bayer által indított cikksorozatban Baráth Etele neve is feltűnik. Róla azért lehet tudni, hogy közéleti pályafutása elég hosszú. Baráth a szocialista-liberális kormányok minisztere, államtitkára, kormánybiztosa ma a budai Várban, alig néhány száz méterre a Karmelita kolostortól, és közel Bayer Zsolt lakásához, a Táncsics Mihály utcában. A hivatalos iratok szerint a Baráth Etele által bérelt ingatlan kétszobás, összkomfortos, alapterülete 95 négyzetméter. Baráth Etele is lakáscsere útján jutott hozzá a Táncsics Mihály utcai önkormányzati lakás bérleti jogához, ám az „ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS CSERÉJÉVEL VEGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS” címet viselő, a Honthegyi ügyvédi iroda által készített és jegyzett hivatalos okiratban a Táncsics Mihály utcai lakás mérete 89 négyzetméter. A bérleti szerződésben pedig 95 négyzetméter. Jó-jó, itt is „csak” hat négyzetméter, de „piaci alapon” milyen sokat számítana, ugye! – írta Bayer, aki Vámos Ágnes lakásbérleti szerződését, valamint várbeli üzlethelyiségének bérleti szerződését is nyilvánosságra hozta.

Vámos Ágnes a tavalyi önkormányzati választásokon az I. kerületben összellenzéki (Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik) támogatással indult V. Naszályi Márta polgármester egyik bizalmasa, a Budavári Önkormányzat kulturális és oktatási tanácsadója. (Korábban a Magyar Bálint vezette oktatási minisztériumban dolgozott.) Nos, Vámos Ágnes a Vár egyik legszebb utcájában, a csöndes és festői Fortuna utcában, a Karmelita kolostortól alig néhány száz méterre bérel egy önkormányzati lakást. Bérleti viszonyának kezdete: 2011. július 22. A komfortos, kétszobás, 57 négyzetméteres lakás havi bérleti díja: 13 110 Ft – említette cikkében a publicista. Bayer cikksorozata miatt Tényi István fordult a hatósághoz, a BRFK első körben elutasította a feljelentést, azonban a IX. Kerületi Ügyészség az elutasító határozatot hatályon kívül helyezte, ami után a rendőrség hűtlen kezelés bűntette miatt elrendelte a nyomozást, egyelőre ismeretlen tettes ellen.