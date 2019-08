Szélsőbaloldali szocialista és antifa-klímavédő volt a daytoni tömeggyilkos

Egy 24 éves férfi vasárnap hajnalban kilenc embert gyilkolt meg, köztük saját húgát is egy AK-típusú gépfegyverrel, “kicsit” odébb El Pasoban pedig 20 ember életét vette el egy férfi egy Walmart áruháznál. A haladó nyugati média csupán azt emelte ki, hogy El Pasoban fajgyűlöletből, fehér felsőbbrendűségből ölt a zavarodott férfi, az “egyenlőség jegyében” azt azonban elfelejtették megemlíteni, hogy a daytoni mészáros, Connor Betts szélsőbaloldali, antifa nézeteket képviselt, gyűlölte Donald Trumpot és a demokrata Elizabeth Warrent támogatta, miközben szocializmust vízionált az Egyesült Államokban. A korrektség jegyében viszont erről is érdemes beszélni, hiszen a szélsőbal nem kevésbé veszélyes, minta szélsőjobb, vagy a militáns iszlám.

Letiltotta a Twitter annak a 24 éves férfinak a Twitter-profilját, aki vasárnapra virradóra kilenc embert gyilkolt meg egy Walmart áruháznál. Miközben a baloldali média egy másik tragikus mészárlás elkövetője kapcsán a rasszizmust és a fehér felsőbbrendűség jegyében elkövetett szörnytetteket emelte ki, elfelejtették megemlíteni, hogy Daytonban egy másik szélsőség gyilkolt: a szélsőbaloldali.

Az erre rávilágító bizonyítékok Connor Betts Twitter-fiókjából kerültek elő, amely még néhány órán keresztül elérhető volt a mészárlást követően, utána azonban a közösségi oldal letiltotta azt. A heavy.com szerencsére sokmindent lementett az oldalról.

Connor Betts az oldalon magát a következőként jellemezte: férfi / anime rajongó / metálos / baloldali / lemegyek a pokolba és soha nem térek vissza.

A féri demokrata beállítottsága megkérdőjelezhetetlen, erre utal az a Twitterre posztolt kép, amely “kék szavazásra” buzdít.

Betts Donald Trumpot fasisztának tartotta, erre utal az a bejegyzése, amelyben egy globális fasiszmussal és az amerikai elnökkel kapcsolatos cikket osztott meg.

A 24 éves férfi szocializmust szeretett volna, ezzel kapcsolatban szintén bejegyzést tett közzé a következő szöveggel:

Szocializmust akarok, nem várok ezekre az idiótákra, hogy végre rájöjjenek.

Egy másik megosztott fotója is a kommunizmusra utal, amit a klímaváltozással kapcsolatos gyűlöletével köt össze.

Az is kiderül, hogy Betts Elizabeth Warrent támogatja. Az új HIllary Clintonnak is becézett demokrata politikus az elsők között jelentkezett be a 2020-as elnökválasztásra Trump ellen, beszédeiben pedig általában a Wall Streetet, a kapitalizmust, a nagytőkét és a gazdagokat bírálja. Úgy véli, Amerikában minden ember számára lehetőséget kell teremteni, hogy keményen dolgozhassék, hogy mindenkire egyformán érvényes játékszabályok szerint élhessen, és hogy gondoskodhassék magáról és szeretteiről.

Betts a fegyverekkel kapcsolatban is posztolgatott, többek között egy Beretta 93R típusú lőfegyverről írt dícsérő szavakat, de azt is feletette, hogy Amerikában mindenhol fegyverek vannak, szabadság viszont nincs, de ölni szabad.

Érdemes azt is észben tartani, hogy sem a Republikánus párt, sem Donald Trump, sem a fegyverlobbi, sem pedig Orbán Viktor nem felelős a lövöldözésekért, csakis és kizárólag a lövöldöző maga. Erről Betts nem posztolt, ez csupán személyes vélemény.

Forrás: heavy.com; Fotó: NOQ Report