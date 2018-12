Tommy Robinsont gyilkos muszlim börtönbandák kezére adta a brit “igazságszolgáltatás”

Talán tényleg halálbüntetést kapott Tommy Robinson? Az aktivistát nemrég azért ítélték 13 hónapnyi börtönbüntetésre, mert tudósítani merészelt muzulmán erőszakoló bandák bírósági tárgyalásáról. Ez pedig a brit hatóságok szerint kimeríti a „uszítás és a köznyugalom megzavarásának” fogalmát. Robinsont a napokban a Hull börtönből a Birmingham melletti, muszlim bandák felségterületének számító Onley börtönbe szállították. A muzulmán bandák korábban megfenyegették Robinsont, hogy a börtönben kivégzik.

Robinson jogi képviselője, Caolan Robertson Alex Jonesnak mondta el telefonon, hogy az Onley börtön “lakosságának” 71 százaléka muszlim és ezek jelentős részben muzulmán bűnbandák tagjait, akik gyűlölik az aktivistát, és meg is akarják ölni. Robertson azt is elmondta, hogy amikor Robinson belépett a börtönbe azonnal üvöltözni kezdtek neki, ami állítólag egész éjjel folytatódott, a szitkozódásba halálos fenyegetések is vegyültek. Ezt Paul Joseph Watson újságíró is megerősítette, aki a Twitteren írt az esetről.

Valóban érthetetlen, hogy miért szálltanak át egy nem erőszakos bűncselekményért elítélt embert egy olyan helyre, ahol gyilkosok és bandatagok vannak, akik ráadásul még haragszanak is rá. Egyre jobban bebizonyosodni látszik az a feltételezés, mely szerint a bebörtönzés maga csak egy trükk volt, és valójában a hatóságok így akarják kivonni a forgalomból a jobboldali “bajkeverőt”. Tommy Robinson egyébként évek óta ellenségnek számít, hiszen őszintén beszámol a szigetországban egyre romló közbiztonságról, és gyakran hívja fel a figyelmet a migráció és az iszlám veszélyeire.

Robinson bűne nyilvánvalóan nem az, hogy fotókat készített és tudósított, hanem az, hogy nem hagyja, hogy a brit hatóságok eltitkolják a muszlimok által elkövetett bűncselekményeket.

A Breitbart London újságírója szerint Robinsont az alapvető emberi jogaitól fosztották meg. Raheem Kassam a következőt írta:

Akár egyetértesz vele, akár nem a Leeds Crown Court előtti tudósításával kapcsolatban az, ami az Onley börtönben vár rá az semmi más, mint Tommy Robinson emberi jogainak a sárba tiprása. Békésen töltötte a kiszabott idejét a Hull börtönben, amikor figyelmeztetés és különösebb indok nélkül átszállították egy sokkal veszélyesebb helyre, ahol úgy bánnak vele, mintha politikai fogoly lenne.

Az eset meg egy kérdést felvet: miért akarnak a brit hatóságok mártírt csinálni Robinsonból? Hiszen ha valóban megölik a börtönben, akkor ez elkerülhetetlen, tekintve, hogy jelen pillanatban is több tízezren tüntetnek Nagy-Britanniában a szabadon bocsájtásáért.

Forrás: Breitbart, Infowars, Dangerous.com; Vezető kép: pattayaone.news