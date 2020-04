Újabb ingatlanmutyi Kispesten: A szocialista polgármester barátaira is lecsaphat a rendőrség?

A PestiSrácok.hu információi szerint hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) azután, hogy nyilvánosságra került, Gajda Péter kispesti polgármester egyik barátja gyanúsan kedvező áron jutott hozzá egy telekhez a XIX. kerületben. Azt már szinte megszámlálni sem lehet, hogy a kispesti MSZP-t érintő ügyekben hány eljárás indult azóta, hogy tavaly októberben kiszivárgott egy hangfelvétel, amin korrupcióról, hatalmas ingatlanvagyonról, mutyigyanús ügyekről beszélt Lackner Csaba baloldali önkormányzati képviselő. A hűtlen kezelés mellett jelenleg kábítószer birtoklás, költségvetési csalás, vesztegetés, okirathamisítás és más gazdasági bűncselekmények miatt nyomoznak a kispesti szocialista botránnyal összefüggésben a rendőrök.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egy újabb kispesti mutyigyanús botrányban – derült ki az ORFK portálunknak küldött válaszából. Az ügyben hetekkel ezelőtt Tényi István tett feljelentést, aki a hatóságoknak leírta – idézve a Magyar Nemzet ide vonatkozó cikkét -, hogy Kispesten nemcsak az önkormányzati szereplők jártak jól, hiszen Gajda Péter polgármester ismerősei, közeli barátai is telekhez jutottak a XIX. kerületben. Az Ady Endre úti Csinszka kertet 2005-ben adta el az önkormányzat, amikor Gajda Péter alpolgármester volt, 2010-ben pedig már kerületvezetőként vághatta át a szalagot az avatáskor. Érdekes módon a kertben felépülő házban lett lakása Gajda Péter édesanyjának is, valamint a polgármester feleségének legjobb barátnője is itt nyitott szépségszalont. Annak tulajdonosa, P. Sz. és párja, R. I. a napilap szerint szívélyes kapcsolatot ápol Gajdáékkal, erre sok közös fotó is utal. R. I. jutányosan, mintegy 35 ezer forintos négyzetméteráron jutott hozzá egy Benczúr utcai telekhez. A telek R. I. cégéé, a Lux Vasdom Kft.-é lett kikiáltási áron, negyvenmillió forintért – írta a napilapra hivatkozva Tényi, hozzátéve, hogy a Benczúr utcai telken azóta már újépítésű társasházak állnak.

Emellett a Magyar Nemzet szerint Gajda barátja lecsapott egy olyan ingatlanra is, amely a kispesti városházával szemben található. Az Árpád utcai, rossz állapotú családi házat 2018-ban, nyílt versenytárgyaláson vásárolta meg a Lux Vasdom Kft., az ingatlant azóta sem hasznosították, jelenleg is romosan várja sorsát. Ezt a házat és a telket is majdnem kikiáltási áron, 32 millió forintért vihette el Gajda Péter jó barátja. A Benczúr utcai telek adásvételi szerződésén, valamint az Árpád utcai ingatlan szerződésén is Gajda Péter és közeli barátja, R. I. aláírása szerepel. Érdekes a Kossuth Lajos utca 5–7. szám alatt található ingatlan története is, ahol a kispesti vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztián édesanyjának is van lakása – emelte ki a lap és Tényi István, aki feljelentésében hozzátette,

ezt a kispesti hangfelvételeken az „arabként” emlegetett R. W. vette meg, és az általa alapított Triad Real Estate Kft.-be apportálta, majd a telken új építésű társasházat húzott fel a cég. A társasház kezelője Lackner Csaba cége. A hangfelvételeken egyébként pont Lackner mesélte, hogy a polgármester és Kránitz is akart lakást szerezni ebben a társasházban, végül a kerületvezető bosszúságára „Krinyó” volt a gyorsabb kettejük közül.

Számos nyomozás van folyamatban

Pár hete megírtuk azt is, hogy a Lackner-hangfelvételen csak Mr. Negyven Százaléknak nevezett, a kispesti vagyonkezelőt irányító Kránitz Krisztián ügyvédje ingatlanszerzése után is vizsgálódnak, de egy bejelentés alapján azt is vizsgálják, hogy Lackner zsebre tehetett-e kétmillió forintot a kerület egyik terének felújításából. A Magyar Nemzet birtokába egyébként több olyan számla is került, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a kispesti közbeszerzéseken induló cégek úgy szereznek extraprofitot, hogy túlárazzák a munkákat, a szálak pedig a szocialista érdekkörökben futnak össze. Lackner Csaba egy olyan esetről is beszélt a felvételeken, hogy vélhetően a szocialista polgármesternek, Gajda Péternek is kellett pénzt visszaosztania, majd az is kiderült, hogy Kránitz Krisztián azzal haragíthatta magára a szocialistákat, hogy nem osztott nekik vissza a pénzekből. A két hűtlen kezelés-gyanús ügy mellett okirathamisítás, kábítószer birtoklás és gazdasági vesztegetés gyanúja miatt nyomoz még a rendőrség, míg a NAV a költségvetési csalást vizsgálja a kispesti szocialista botrányban.

A Lackner-hangfelvételek

A kispesti szocialistákról az első kép- és hangfelvételek október elején kerültek nyilvánosságra a Magyar Nemzetnek és a Hír TV-nek köszönhetően. Az egyik hanganyagon – alkohol és fehér por társaságában – Lackner Csaba, az ellenzéki összefogásnak köszönhetően mandátumhoz jutott kispesti politikus arról beszélt, hogy aki igazán ügyes, az még kerületi képviselőként is meg tud keresni évi százmillió forintot. A konzervatív napilap egy olyan felvételt is nyilvánosságra hozott, amelyen az ex-MSZP-s Lackner Csaba arról panaszkodik, hogy Kránitz Krisztián barátnője egy alkalommal megfenyegette őt és az ellenzék közös polgármester-jelöltjeként induló, majd a tavaly október 13-i választást megnyerő Gajda Pétert, hogy nyilvánosságra hozza az ügyeiket. Ezen a ponton a hallgatóság egyik tagja közbeszólt és azt mondta: ott helyben el kellett volna ásni a nőt. Lackner korábban arról is beszélt, hogy Kránitz hamarosan elmehet nyugdíjba, mert már megkereste a magáét, vagyonát 200-250 millió forintra becsülte. A Magyar Nemzet szerint neki a Földközi-tenger partján, Spanyolországban van ingatlana, erről a lap dokumentumokat is közzétett. A felek arról is beszélgettek, hogy Gajda Péternek ez lesz az utolsó ciklusa. Az egyik szocialista politikus rákérdezett Lacknernél, hogy miért lenne neki ez az utolsó. „Azért lesz, mert nyugodt életet akar magának. Azért, mert szerintem neki már megvan. Érted, hogy mi?” – kérdezett vissza Lackner Csaba. Egy ismeretlen megszólaló még hozzáfűzte: „De már most is megvan.”

A vezető képen Gajda Péter, Mr. Negyven Százalék és a Párbeszéd-frakcióhoz csatlakozó kispesti szocialista országgyűlési képviselő, Burány Sándor látható. A kispesti korrupcióról természetesen mit sem sejtő Burány nyilván megdöbbenve értesülhetett arról, mi zajlik a XIX. kerületben.