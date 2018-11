Verhofstadt antiszemitának nevezte a Nemzeti Konzultációt, majd kinevette a magyarokat

Ismét szidalmazta Magyarországot Guy Verhofstadt, liberális EP-képviselő. A hazánkat rendszeresen ócsároló politikus ezúttal egy Strasbourg-i sajtótájékoztatón vette elő a Nemzeti Konzultációt, amit antiszemintának nevezett, Orbán Viktort pedig ismét leárulózta. Természetesen kijutott a sárdobálásból a lengyeleknek is.

Guy Verhofstadt ismét Magyarországot szidalmazta Strasbourgban, ahol egy sajtótájékoztatón fejtette ki véleményét a nemzeti konzultációról, mint egy újabb engedetlenségről, amelyet hazánk az EU-val szemben elkövet. Verhofstadt antiszemitának nevezte a nemzeti konzultációt, és kifejtette, hogy ezért a magyar kormány büntetést érdemel. A liberális politikus örömét fejezte ki, hogy “a magyar emberek okosabbak annál, mint hogy bedőljenek a kormánynak”, és véleménye szerint a magyarok tisztában vannak azzal, hogy Soros-terv nem létezik, éppen ezért szerinte csak a lakosság 25 százaléka ért egyet a kormánnyal ebben az ügyben.

Sokkal intelligensebbek… hahaha

Kifejtette, hogy az egész nem más, mint felesleges pénzköltés, és mantraként ismételgette, hogy a magyar emberek ennél sokkal intelligensebbek, de a végén azért ezen a kijelentésén elnevette magát. Örömét fejezte ki, hogy a Momentum aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy visszavonassa a civil szervezetekről szóló, szerinte botrányos törvényt. A nemzeti konzultáció egyébként eléggé kiverte a biztosítékot az EU-ban. Verhofstadt egyébként összehívta az elnökök konferenciáját , és azt javasolta Antonio Tajani EP-elnöknek, hogy rendelje be a magyar nagykövetet és követeljen magyarázatot az ügyben. Verhofstadt közölte, hogy ez azóta meg is történt, és Tajani kifejezte nemtetszését azzal kapcsolatban, hogy egy “ilyen nemzeti konzultáció az európai történelem legsötétebb időszakát hozza vissza”. A lengyeleket is megfenyegette egy kicsit, be lengette a 7-ik cikkely életbe léptetését, amely elvileg lehetőséget ad arra, hogy felfüggesszék egy tagállam szavazati jogát a tanácsban. A lengyelek esetében is kifejtette, hogy a lakosság nagyobbik része támogatja az EU-t, illetve jóval okosabb annál, minthogy hagyja magát félrevezetni. Úgy véli, nem az embereket, hanem csak a kormányt kell megbüntetni a visegrádi országban.

Vezető kép: express.co.uk