Visszaszólt az ügyészség Fegyőrnek: talán nem kellene a rendőröket füstbombával dobálni (Polhobbista-videóval!)

Visszautasítják a Momentum elnöke, Fekete-Győr András ügyészséggel kapcsolatos vádaskodásait – írta közleményében a Legfőbb Ügyészség sajtóosztálya. A pártelnök, miután tegnap hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt vádat emeltek ellene, egy sajtótájékoztatón azzal „védekezett”, hogy politikai szerepvállalása miatt állítják bíróság elé, koncepciós eljárás zajlik ellene és maga Orbán Viktor akarja bilincsben látni. Az ügyészség szerint viszont a rendőrök füstbombával való dobálása nem kimondottan tartozik bele a véleménynyilvánítás szabadságába. Fekete-Győr szürreális sajtótájékoztatóját alaposan kivesézte-kifigurázta Jeszenszky Zsolt, Ambrózy Áron, Megadja Gábor, Varga Ádám és Rácz Zsuzsi a PestiTV-n, a Politikai hobbista tegnap esti adásában, mint fent látható.

Ismert, kedden a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt Fekete-Győr András és momentumos politikustársa, az ex-DK-s Szarvas Koppány Bendegúz, valamint négy magánszemély ellen emelt vádat hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. A vádirat szerint Fekete-Győr és társai a 2018 decemberi Kossuth téri tömegdemonstrációkon a Parlament épületének védelmét ellátó rendőrsorfalba különböző tárgyakat – köztük üveget és pirotechnikai eszközt – dobtak, illetve tüntetőtársaikat és a rendőröket lökdösték azért, hogy a sorfalat áttörjék.

Fekete Győr terhére konkrétan azt róják, hogy rendőrök irányába célzottan egy meggyújtott füstgránátot hajított; “az eszköz által kibocsátott füst pedig a sorfalban lévő rendőrök látását és légzését akadályozta”. A vádemelés hírére a momentumos politikus egy sajtótájékoztatót hívott össze, ahol arról beszélt, hogy politikai okokból kell a vádlottak padjára ülnie (és nem állnia, ahogy ő fogalmazott).

Mint mondta,

azért kerülhetett majdnem két évvel a történtek után most bíróság elé az ügy, mert 2018-ban a Momentum még 2-3 százalékos párt volt, két évvel később pedig az ellenzék egyik legerősebb politikai közössége lett. A pártelnök szerint az Orbán-rezsim fél az új politikai generációtól, és fél a magyar fiatalságtól. Ezért akarják őt bilincsben látni.

A Legfőbb Ügyészség ma közleményt adott ki, amiben visszautasítják az ellenzéki politikus vádaskodásait. Hangsúlyozták:

Magyarország Ügyészsége visszautasít minden alaptalan rágalmat, amely az ügyészség törvényes és szakszerű működését vonja kétségbe. A véleménynyilvánítás szabadságába nem tartozik bele a szolgálatot teljesítő rendőrség füstbombával való dobálása. Az ilyen és hasonló esetekben minden elkövetővel szemben azonos módon, a törvények szerint lép fel az ügyészség és a bíróságok bűnösséget kimondó és szankciót megállapító határozatokat hoznak. A Központi Nyomozó Főügyészség a 2018 decemberi Parlament előtti demonstrációkon történt hasonló jogellenes magatartások miatt eddig kilenc személy ellen emelt vádat, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. A bíróság valamennyi vádlottal szemben marasztaló ítéleteket hozott, melyek közül hat ügy már jogerőre is emelkedett.A bíróság öt esetben 1 év vagy az alatti börtön fokozatú, végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte a vádlottakat, amely ítéletek közül három már első fokon jogerőre emelkedett, mivel a vádlottak tudomásul vették a döntést. Egy vádlottat pedig 1 év 8 hónap börtön fokozatú, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélt a bíróság. Ezen ítélet szintén első fokon jogerőre emelkedett, mivel a vádlott ez esetben is elfogadta a döntést. A törvény előtti egyenlőség megsértése lenne, ha egyesek politikai szerepvállalásuk miatt mentesülhetnének a jogszerű és igazságos eljárások alól. A jogállami elveknek megfelelően, a bíróság fogja kimondani a végső szót.

Megjegyezzük, az ATV tegnapi, A nap híre című műsorában a Momentum szóvivője, Nemes Balázs ijesztőnek (korábban nem volt ennyire félős, erről bővebben itt) nevezte, hogy a jobboldali sajtó előbb értesült a vádemelésről, mint Fekete-Győr ügyvédje. Erre a rendkívül pártatlan műsorvezető nevetve hozzáfűzte: „Hogy ezen meglepődik még valaki?” Elárulunk egy kulisszatitkot: majdnem minden, a közvéleményt érdeklő ügyben sajtóközleményt ad ki az ügyészség a vádemelés tényéről, ez történt most is, azaz nem kiszivárogtatás, amiről Nemes szintén beszélt. A vádirat az, amit a per előtt nem hoznak nyilvánosságra, hanem megküldik az érintetteknek.

