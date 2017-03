A keddi kamarai évadnyitón Orbán Viktor arról beszélt, hogy „az etnikai homogenitást meg kell őrizni”, és hogy „a túl nagy keveredés bajjal jár”. Emiatt a balliberális megmondóemberek zöme elküldte Orbánt melegebb éghajlatra, ám a szintén inkább a balliberális oldalhoz köthető Ungváry Krisztián váratlanul megvédte a miniszterelnököt. A Facebook-oldalára csütörtök délelőtt 11 óra 4 perckor azt írta:

Szapulják a miniszterelnököt, de most szerintem igazságtalanul. Nem azt mondta hogy Magyarország legyen homogén nemzetállam. Nem azt mondta, hogy itt csak magyar etnikumúak éljenek. Kiemelte a jelenlegi diverzitás értékeit, amelyek megőrzendőek. Azt mondta, hogy ezen túl nem támogatja a korlátlan beözönlést: szó szerint „a túl nagy keveredés bajjal jár”. Ebben pedig teljesen igaza van. Én sem szeretnék olyan állapotokat amelyek ma Lille vagy Marseille utcáin tapasztalhatóak és nem szeretnék csadoros-burkás nőket látni az utcán, mert az a véleményem, hogy az a kultúra, ami emögött van, nem kompatibilis a keresztény-európai civilizációval.

Véleményét azonban nem tolerálták balliberális ismerősei, és kioktatták, hogy Orbán náci, és nem szabad őt megvédeni. Az összehangolt kommenthullám hatására csütörtökön, röviddel éjfél előtt Ungváry megtört, és a következő bejegyzést posztolta:

Update: abból tudtam főzni ami a neten megjelent. Először a miniszterelnök „kulturális homogenitás” kifejezéséről volt szó. Most kiderül, hogy eredetileg „etnikai homogenitás”-ról beszélt. Ez az a pont, ahol nincs mentség. Az eredeti kifejezés kapcsán volt értelme a diskurzusnak, ami az FB-n is megindult és azt gondolom, hogy az a szöveg, ami elhangzott, védhető és érvelni lehet mellette. Az etnikai homogenitás mellett azonban csak Ceausescu és hasonlók érvei jutnak eszembe (hadd ne írjak most még súlyosabbakat). Ez vállalhatatlan és vérciki. Az pedig méginkább, hogy egy miniszterelnöki szövegről 24 órán belül az derül ki hogy különböző verziókban létezik.