Pápa Marianne meghallgatásával folytatódott kedden a bizonyítási eljárás abban a személyiségi jogi perben, amelyet Rogán Antal indíott Juhász Péter ellen, amiért utóbbi bűnözőnek nevezte a minisztert, összefüggésbe hozva egy tízmillió forintos állítólagos vesztegetési üggyel, s még azt is állítva, hogy Rogán nem vett részt a kvótareferendumon. Pápa Marianne tagadta, hogy Portik Tamás élettársa volna és határozottan cáfolta a Juhász oldalán tanúskodó maffiózó vesztegetési históriáját. A tárgyalás után a PestiSrácok.hu-nak megszólalt Portik Tamás a hallgatóság soraiban helyet foglaló volt anyósa, aki kijelentette: “Tamás cselszövő”. Rogán Antal és a perben hivatkozott Andy Vajna személyesen nem jelent meg, mert a miniszter ügyvédje szerint Juhász lealacsonyította az egész eljárást.

A Rogán vs. Juhász pert azért indította a miniszter a Fővárosi Törvényszéken, mert Juhász Péter bűnözőnek nevezte őt, sőt, állította, hogy a miniszter bűnözőkkel üzletel. A per egyik tárgyalásán Juhászék az emberölésért elítélt Portik Tamást is beidéztették tanúként, aki azt mondta, hogy 10 millió forintnyi eurót vitt zacskóban Rogánnak. Ezt a miniszter határozottan tagadta. Később a PestiSrácok.hu és a TV2 riportjaiból kiderült, hogy Juhász Péter lezárt borítékokat csereberél Portik Tamás titkárával, amiről Juhász azt állította, abban csak a “kinyomtatott internet van”, hogy a maffiózó tudjon tájékozódni a börtönben. Hogy miért igyekszik ilyen módon Portik kedvében járni, azt azóta sem magyarázta meg. Juhász aztán tovább blamálta magát, “miniszterbuktató sajtótájékoztatót” hirdetett, ahol egyetlen állítására sem tudott felhozni, még csak közvetett bizonyítékokat sem, s elismerte, hogy a vádjai hallomásokon alapulnak. Ide kapcsolódó hír az is, hogy az érintettek bevallása szerint Juhász Péter tavaly egy nagylelkű, ismeretlen adományozó támogatásából tartotta el magát. A pénzt a most a balliberális “államfőjelölt” Majtényi László közvetítette, aki a balhé kirobbanása után lemondott az Igazmondó Alapítvány éléről.

Rogán Antal csakúgy, mint az előző tárgyaláson, most sem jelent meg személyesen, ügyvédje, Kovátsits László azt mondta, hogy Juhász Péter lealacsonyította az eljárást, ebben pedig ügyfele nem kíván részt venni. Az ügyvéd egyébiránt joggal való visszaélésnek nevezte Juhász véleményének “ilyen módon való” hangoztatását. Juhász Péter védője szerint ez az egész per egyfajta spekuláció, mert egy Facebookos bejegyzést (amiben Juhász vádaskodott – a szerk.) szerinte nem lehet bizonyítékként értékelni és a kommentek alapján is “aggályos állást foglalni”. Egyébként minden vádpontra vonatkozóan az volt a véleménye, hogy azok a kijelentések nem lehetnek alapjai egy pernek.

Juhász szerint az újságírók a felelősek, ha ő nem mond igazat

Juhász Péter azt is állította, hogy Rogán Antal nem ment el szavazni a kvótáról szóló népszavazáson, ezt azonban a közjegyző által hitelesített dokumentum cáfolja, melyen Rogán Antal neve szerepel. Juhász védője szerint ennek a dokumentumnak a valóságát nem vitatják, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy “Egy ilyen nevű személy aláírta az ívet, azt nem vitatjuk.” Juhász Péter az ügyvédje szavait azzal egészítette ki, hogy ő az újságíróktól kapott információk alapján vonta le azt a konzekvenciát, hogy Rogán nem vett részt a szavazáson, mert

Akikkel beszéltem újságírókkal, azt mondták, hogy hajnal óta várták a szavazóhelyiségnél és nem látták. De lehet, hogy délután mégis elment, ezt nem tudom.”

Persze ez a konzekvencia sem éri el azt a szintet, ami személyiségi jogi per alapja lehet – legalábbis Juhász védője szerint, aki azt hangsúlyozta, hogy “a magyar társadalomra szabadította ezt az őrületet Rogán Antal”, és más ügyek tekintetében mindenképpen fenntartással kezelné a miniszter kijelentéseit, mert véleménye szerint Rogán nem mond igazat és a társadalom egészének hazudott.

Az ügyvéd szerint Juhász Péter nyilatkozata

politikusi nyilatkozat, következtetést vont le egy közszereplőről.

Az ügyvéd a másik felrótt pontban pedig úgy véli, hogy az önkormányzatnak fogalmilag nem is lehet becsülete, ily módon pedig nem is lehet megsérteni. A megjelent tanúval (Pápa Marianne) kapcsolatban pedig nem értik, miért kért zárt tárgyalást, perjogilag nem tartották helyénvalónak, a bíróság azonban igen.

Az alperes semmitől nem riad vissza

– hangsúlyozta Kovátsits László, Rogán Antal jogi képviselője. Beszédében aláhúzta: a miniszter részt vett a szavazáson, amiről okirat is készült.

Két politikus között sem normális, hogy hazugnak nevezik egymást, de kimondottan sértő a népszavazás felelősére nézve az az állítás, hogy nem vett részt a kvótareferendumon.

Juhász Péter a Facebook-oldalán tette közzé azt is, hogy Rogán Antalt Dubajban látták, ahol a miniszter az 5 csillagos Palm Hotelben szállt meg. Azt is tudni vélte, hogy november 3-án Varga Lajos, a Valton Security tulajdonosának társaságában látták. Ezt egyébként a hatóságok cáfolták, az Egyesült Arab Emírség november 4-i válasza szerint Rogán Antal sem diplomata útlevéllel, sem magánútlevéllel nem járt az EAE területén abban az időszakban.

A miniszter jogi képviselője a dubaji nyaralással kapcsolatban azt mondta, hogy Rogán több szerkesztőség ellen nyert pert, akik leközölték Juhász valótlan állítását, mely szerint a miniszter luxusnyaraláson vett volna részt. (Az érintett médium: 444, Index, Népszava) Ezek a nyertes perek is arra utalnak, hogy “az alperesi oldal ismét valótlant állít”.

A miniszter állítólagos dubaji útjával kapcsolatban Juhász Péter hét meg nem nevezett informátorra hivatkozott, közöttük “vannak olyanok, akik látták a minisztert a repülőn”, vagy “kijönni a bankból”, és “megpróbálják rávenni őket, hogy tanúskodjanak”.

Portik – cunami aktiválva

A miniszter közjegyző által hitelesített nyilatkozatot juttatott el a bírósághoz, amelyben úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri Portik Tamást, üzleti kapcsolatban nem állt vele és pénzt soha nem kapott tőle, és polgármesterként az ingatlanok értékesítésénél pedig jogszerűen járt el. Rogán Antal ügyvédje ugyanakkor azt mondta, hogy Juhász Péter még a büntetés-végrehajtási intézetben is információkkal láthatta el Portik Tamást. Közölte: sajtóhírek szerint Portik keresztlányával is tartotta a kapcsolatot. Mindezek alapján Juhász Péternek megvolt a lehetősége, hogy befolyásolja Portikot a tanúvallomását illetően, de az alperes által felállított “kártyavár” összeomlott.

Juhász Péter viszont továbbra is hangoztatja: soha semmilyen formában nem találkozott jelen peres eljáráson kívül Portikkal, akivel nem állt semmilyen kapcsolatban. Portik soha nem tett szolgálatot neki és ő sem Portiknak.

Pápa Marianne tanúként azt állította, hogy Portik Tamás nem mondott igazat, amikor a miniszterre vonatkozó állításokat őt is belekeverve megfogalmazta. A nő azt is tagadta, hogy az élettársa lett volna.

Mi is úgy értékeljük, hogy a meghallgatott tanú minden állítást cáfolt, nem adott át pénzt Rogán Antalnak Portik Tamás megbízásából. Portik szavahihetősége végleg megdőlt. Önmagával is számos ellentmondásba keveredett eddig is, most is kiderült, hogy nem mondott igazat. 2017. január 3-án pedig újabb tanú is megjelent, aki arról nyilatkozott, hogy Juhászt pénzeli Portik Tamás”

Juhászék a Rogánnal való kapcsolat bizonyítékaként viszont a Nobu vendéglátóhely megnyitóján készült fotót mutatták be a bíróságon. Kovátsits László ügyvéd erre vonatkozóan azt nyilatkozta, hogy a fotóról nem lehet megállapítani, hol készült, semmilyen alperesi állítást nem támaszt alá. Arra különösen nem bizonyíték, hogy együtt voltak, hiszen csak elhalad a fotón Portik háta mögött. Az étterem megnyitójával kapcsolatban Andy Vajna írásban tett vallomásában elmondta, hogy a megnyitóra nem kapott meghívót Portik Tamás. A felperes képviselője dr. Bérces Renáta bírónő figyelmét felhívta arra is, hogy nem hozhat releváns eredményt, ha Portik többször elmondja, hogy “de, átadtam a pénzt”, hiszen ezt a közvetítőként beállított Pápa Marianne tanú cáfolta.

Juhász Péter ezúttal is perrel fenyegette meg a “Habony-médiát” és a “Vajna-tévét”, de az Indexnek, a Hír Tv-nek és a HVG-nek boldogan nyilatkozott. A PestiSrácok.hu kérdését még meghallgatni sem volt hajlandó, így nem is válaszolt arra a kérdésünkre, hogy miért nem mutat fel bizonyítékot egyetlen vádjára sem?

Portik Juhászt is felhasználhatja – állítja az exanyós

A PestiSrácok.hu-nak Portik Tamás a tárgyalást véighallgató ex-anyósa, R. Judit azt mondta, hogy “Tamás cselszövő”, akiről még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy “úgy adatott át pénzt, amiről aztán felvételt is készíttetett, mintha iratokat küldtek volna az illető részére, aki persze gyanútlanul át is vette a táskát, nem tudta, hogy pénz van benne, nem iratanyag”

R. Judit véleménye szerint Portik a Fidesz kormányra kerülésével veszítette el addigi stabilitását és a róla alkotott képbe abszolút illőnek tartja, hogy akár Juhász Péteren keresztül akart további beleszólást gyakorolni a politikába és még a letartóztatása után is presszionálhatta őt, hiszen “Portik nagy játékos, aki bármilyen eszközt képes bevetni és szemrebbenés nélkül hazudni, ha érdeke úgy kívánja.”

A perben január végén hirdetnek ítéletet.

PestiSrácok.hu