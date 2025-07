Mit olvas(son) az ember, ha fiatal? (Pesti Mese)

A hétvégén ismét a könyveké, az íróké, az olvasásé a főszerep, ugyanis immár XXI. alkalommal jelentkezik a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a nemzetközi könyves világ jegyzett eseménye, a térség meghatározó szakmai és kulturális fóruma. A Fesztivál idén is a Millenárison kap helyet, ám idén még korszerűbb és szebb kiállítóterekkel várja a látogatóit. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hagyományosan vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költőit, akik közül a díszvendég veheti át Budapest Főpolgármesterétől a Budapest Nagydíjat. Évről évre díszvendégként mutatkozik be egy-egy ország, régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása, idén Törökországé a főszerep.

2001 óta idén immáron 14. alkalommal Budapestre is meghívást kapnak kontinensünk legtehetségesebb pályakezdő prózaírói. Az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválját a Budapesten akkreditált diplomáciai testületekkel, kulturális attasékkal, kulturális intézeti vezetőkkel karöltve rendezik meg. Szombaton a 17 európai ország fiatal írói mutatkoznak be, Gács Anna és Forgách András moderálásával. Hazánkat ebben az esztendőben a Hotel Havanna c. kötet szerzője, Hidas Judit képviseli.

A gyermekeknek kialakított külön szekció, a Gyerek(b)irodalom a gyermekkönyvek népszerűsítése mellett színes programokkal várja a családosan kilátogatókat. A gyerekszínpadon például fény derül arra, hogy mi az a Bélelt Bunda Banda, valamint arra is, hogy milyen egy igazi mosómedve? Szombaton délután sokak kedvence, Szalóki Ági zenéskönyv-bemutató minikoncerttel várja rajongóit a Millenáris Szabadtéri Színpadán. Vasárnap uzsonna időben a Márai teremben Mit olvas(son) az ember, ha fiatal? címmel kerekasztal-beszélgetés kezdődik Kalapos Éva, a D.A.C. szerzőjével, a ByTheWay együttessel, Dr. Almási Kitti, pszichológussal és Pásztor Csörgei Andrea, szerkesztővel.