A céltalanul vegán burgerező, nyugati fiatalokból csinál viccet a Monopoly

Kimondottan a nyugati, haladó, millenniumi fiataloknak adott ki új Monopoly-verziót a Hasbro. A játékgyártó cég imádott klasszikusa ezúttal a megszokott tehetős üzletember helyett egy fülhallgatós, szelfit készítő, kézműves kávét kortyoló karakterrel bukkant fel, az új játék pedig a 2000-es évek körül született (millenial), nyugati fiatalok életéről szól, amelyben komoly célok elérése helyett olyan “fontos” tapasztalatokat kell szerezni, mint a jógázás, étkezés vegán bisztróban, vagy az, hogy az egyik haverunknál alszunk. Ami az egészben a legviccesebb, hogy még a játékidő is rövidebb, és az állomások száma is kevesebb, mint a hagyományos verzió esetében, ugyanis a Hasbro szerint “a mai fiatalok lusták végigcsinálni bármit”. A fiatalok, akik így élnek, persze hisztiznek, hiszen mindig az igazság fáj a legjobban.

Felejtsd el az ingatlant, úgysem engedheted meg magadnak!

– ezzel a szlogennel adta ki a Hasbro nevű játékgyártó cég a világ egyik legnépszerűbb társasjátékának, a Monopoly-nak a legújabb kiadását, amely ezúttal a 2000-es évek környékén született nyugati fiatalokat vette célba, nem éppen a leghízelgőbb módon.

Ki lát meg előbb egy jó helyet?

A játék lényege, hogy munka és valódi pénzkeresés helyett feleslegesnek látszó tapasztalatokat kell szerezni, akinek pedig a legtöbb összegyűlik, az nyer. A játék – nem véletlenül – Instagram-logókban határozta meg a tapasztalati pontokat, mi más lehet ugyanis egy fiatal életében fontosabb, mint hogy hányan lájkolják egy bulinegyedben, vagy egy mindenmentes kézműves dizájnpékségben feltöltött fotóit a legnépszerűbb képmegosztós közösségi oldalon.

Hasonló helyszíneket természetesen a játékban is látogathatunk, van termelő piac, dizájnbolt, közösségi bicikli állomás, egy haver kanapéja, a szülők alagsora, vegán bisztró, állatmentő civil szervezet, kézműves kávézó, zenei fesztivál, közösségi iroda, a tapasztalatszerzés csúcspontja pedig egy ötnapos meditációs program, amit természetesen a hétköznapokban keményen hajtó fiatalok megérdemelnek.

A játék lényegét képezi az is, hogy ki tud gyorsabb lenni a másiknál, vagyis “ki lát meg előbb” egy jó helyet, ami szintén jó érzékkel tapint rá arra, hogy mi a legfontosabb ezeknél a fiataloknál.

Ötezer feliratkozás a blogodra? Dől a lé

A kihúzható “Lehetőség” kártyák között olyanok is vannak még, hogy “munkát kerestél, de nem sikerült, viszont egész éjjel videókat streameltél a neten. Fizess!”. Büntetést kaphatunk még azért is, ha “lejárt a weboldalunk szervere”, vagy 46 különböző emojit használtál egy SMS-ben”.

Pénzt olyanokból kereshetünk például, ha eladjuk a nagyanyánk retró-kabátját a neten, vagy ötezeren feliratkoznak a blogunkra. Mivel a játék annak a rétegnek szól, akik a legnagyobb mértékben rendelkeznek különböző figyelemzavarokkal, ezért a cég szándékosan kevesebb mezővel, rövidebbre tervezte a játékot, hiszen a cég nem feltételezi, hogy a fiatal játékosok végig tudnának ülni egy 2-3 órás meccset.

Nyílt politikai állásfoglalás

Annak ellenére, hogy a cég óvatos volt, ugyanis nem lehet antifa tüntetésen részt venni, melegházasságot kötni, illetve migránsok, vagy szerződéseket be nem tartó magánegyetemek mellett utcára vonulni, a játék nyíltan egy politikai állásfoglalás, vagyis azonnal ki is verte a hisztit az önérzetes fiatalok körében, akik szerint náluk hasznosabb generáció még nem volt, és ezek után sem lesz. Ki tudja, talán felvonulást is szerveznek miatta a Fehér Ház elé, annak apropóján, hogy Trump miért engedte kiadni a játékot, de az is lehet, hogy feljelentenek mindenkit Facebookon, aki nem a millenniumi generációhoz tartozik. Annyira drasztikus talán nem lesz a felháborodás, hogy vegán ételekről is leszoknak majd.

A játék kizárólag az USA-ban a Walmartban kapható $19.82-ért, ami nagyjából 9 ezer forintnak felel meg.

Nevetnek saját kortársaikon?

A Hasbro az erősen kritikus játékot a következővel magyarázza:

Azért készítettük a játékot, mert azt szeretnénk, ha a millenniumi rajongóink egy könnyed játékkal el tudnának szakadni a valóságtól és tudnának egy jót nevetni azokon a címkéken, amelyeket gyakran rájuk aggatnak. Többen a cégnél mi is a millenniumi generációhoz tartozunk, és megértjük azokat a látszólag végtelenbe nyúló küzdelmeket és buta általánosításokat, amelyeket ennek a generációnak napi szinten meg kell tapasztalnia.

Mindeközben persze ők dolgoznak egy nemzetközi játékvállalatnál, és nevetnek a saját kortársaikon.

Forrás: Hasbro, The Independent; Vezető kép: The Blaze