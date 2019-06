A Google háborúra készül Trump ellen?

Unásig ismételt, elcsépelt kijelentés a hatalom negyedik ágaként emlegetni a médiát. Elcsépelt ugyan, de még sosem volt annyira igaz, mint manapság. Mégis, a tradicionális, akár online, akár nyomtatott sajtótermékek „influencerkedés” terén a kanyarban sincsenek a kvázi monopolhelyzetben lévő, nem mellesleg a Youtube-ot is birtokló techóriás, a Google hatalmához képest.

Pomichal Krisztián írása

Egy év múlva lejár Donald Trump mandátuma, 2020 választási év lesz az Egyesült Államokban. Az újraválasztásért hajtó republikánus elnöknek nincs egyszerű dolga. Kis túlzással a teljes mainstream média sorakozik fel vele szemben, ráadásul a küzdelembe, már mind nyíltabban, az USA egyik legnagyobb techóriása is bekapcsolódni látszik.

A Project Veritas névre hallgató, oknyomozásban, szivárogtatásban és a médiamasztodonok leleplezésében utazó vállalkozás hétfőn hozta nyilvánosságra azt a rejtett kamerás anyagot, melyen a Google egyik vezető alkalmazottja, Jen Gennai egyértelműen jelzi, cégük bizony aktívan beavatkozik majd a választási küzdelmekbe.

Gennai arról beszél, hogy a vállalatnak „meg kell előznie egy újabb Trump-szituációt”. Mint mondja, a Google egyik részlegén a 2016-os választás óta dolgoznak azon, hogy 2020-ban ne ismétlődhessen meg a republikánusok sikere. „Átcsesztek minket” – taglalja Gennai a választásokkal kapcsolatban – „átcseszték a választókat, a médiát, mindenkit. (…) Azon vagyunk, hogy megakadályozzuk, hogy ez újra megtörténjen.”

A beszélgetés során egyébként végig az az érzésünk, hogy Gennai-ban valamiféle félresikerült küldetéstudat munkál, és szentül hiszi, a Google-nek kutya kötelessége helyes irányba terelni az emberek véleményét. Egészen megdöbbentő például mikor arról beszél, hogy a kormány nem tesz semmit az egyenlőtlenségek ellen, ezért az emberek tőlük, a Google-tól várják, hogy kezdjenek ezzel valamit.

A Project Veritasnak sikerült egy Google alkalmazottat is kamera elé ültetnie, aki arcát nem vállalva, részletesen nyilatkozott a techóriás machinációiról. Az ismeretlen bennfentes csak megerősíti Gennai szavait. Elmondása szerint a Google 180 fokos fordulatot vett Trump választási sikere után. A cégnél úgy vélték a későbbi elnök az interneten uralkodó „izmusok” (rasszizmus, szexizmus, antiszemitizmus… a felsorolás nyugodtan folytatható) korlátlan áramlásának köszönheti a Fehér Házat, ha tehát ezeket a belső anyagokban csak méltánytalanságoknak („unfairness”) nevezett dolgokat kiiktatják, Trump győzelmi esélyei mennek is a kukába.

Erre a legjobb megoldás, vélik, hogy a méltánytalanságokat méltányossággal kezelik – a sárkányt meg sárkányfűvel -, úgyhogy a Google belső dokumentumaiban megjelent egy új fogalom, az algoritmikus méltányosság („algorithmic fairness”). A vállalat olyan mesterséges intelligencia kifejlesztésébe fogott, amely képes kiküszöbölni az algoritmikus méltánytalanságoknak („algorithmic unfairness”) nevezett jelenségeket. Az, hogy ezek pontosan micsodák, a Google vezetői fogják eldönteni. Mielőtt továbbmennénk, hadd kérjek ehelyütt is elnézést ezek miatt a blőd fogalmak miatt, de a megértés szempontjából elengedhetetlen a használatuk.

Íme tehát egy gyakorlati példa a Google kiszivárgott belső Q&A anyagából. A képkereső alkalmazás a “vállalatvezető” keresőszóra korábban a középkorú, ritkáshajú férfiak képeit dobta fel. Habár ez tényszerűen indokolt, hiszen ilyen-olyan okoknál fogva több a férfi felsővezető, mint a női, algoritmikusan mégis méltánytalan, derül ki a napvilágra került dokumentumból, mert megerősít bizonyos nőgyűlölő sztereotípiákat.

A keresési eredményeket tehát úgy kell alakítani, hogy azok egy képzeletbeli, ám polkorrekt nemi arányt prezentáljanak.

Erre a Google által fejlesztett mesterséges intelligencia gond nélkül képes. Nem kell hozzá különösebben összetett gondolatkísérlet, hogy lássuk, ezen az ártalmatlan szituáción kívül mindenhol lehet majd eredménnyel alkalmazni az új algoritmusokat, melyek létezését a Google egy másik munkatársa is megerősítette egy korábbi interjúban. Gennai a felvételen maga is elismeri, a rendszert tulajdonképpen azért hozták létre, hogy a Google jelölhesse ki az olyan gumifogalmak, mint a méltányosság és az egyenlőség – a keresési algoritmusok átalakításával aktívan formálható – kereteit.

A techóriást egyébként többízben citálták már a kongresszus elé, éppen amiatt, mert politikailag elfogult tartalmakat szolgáltat. Egy tavaly novemberi meghallgatáson például azt kérdezték a vállalat vezetőjétől, Sundar Pichai-tól, miért van az, hogy az idióta kifejezésre rákeresve Donald Trump képe az elsők között ugrik fel. Pichai ekkor azzal védekezett, hogy a keresési folyamatban minimális az emberi tényező, azt keresési algoritmusok végzik, különféle mutatók (újdonság, népszerűség, relevancia) alapján. Azt azért gyorsan tegyük hozzá, mint az a Gennai-jal készült beszélgetésből és a napvilágra került dokumentumokból is kiderül, a Google bizony odafigyel arra, hogy ezek az algoritmusok az általuk elvárt eredményeket szolgáltassák.

Nem ez az első eset egyébként, hogy a Google terelgetni próbálja felhasználóit a politikailag korrekt paradicsomba. Kiderült például, hogy a republikánusokhoz, neo – és ókonzervatívokhoz közeli youtuberek videói mellé az oldal rendre különböző demokrata médiafelületek videóit ajánlotta be, míg ugyanez visszafelé valahogy nem történt meg.

Bizonyára senkit nem ér meglepetésként, hogy a fent hivatkozott közel félórás videót a Youtube a feltöltés után nem sokkal törölte, ahogy a Project Veritas néhány korábbi anyagát is. A felvétel ráadásul ugyanerre a sorsra jutott több más közösségi oldalon. Jelenleg csak a Project Veritas honlapján érhető el, méghozzá itt:

https://www.projectveritas.com/video/insider-blows-whistle-exec-reveals-google-plan-to-prevent-trump-situation-in-2020-on-hidden-cam/

Botrányról még korai beszélni, hiszen leszámítva a Trumphoz közeli, vagy legalábbis nem egyértelműen demokratapárti médiát, alig van sajtóorgánum, amely beszámolt volna az esetről. A rend kedvéért azért néhány kongresszusi képviselő tiltakozott, a felvételen látható Jen Gennai pedig kiadott egy közleményt, melyben „pontatlan nyelvezetnek” nevezte az elhangzottakat. Kíváncsian várjuk, lesz-e folytatás.