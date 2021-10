A LIBE jött, látott és elmondta, hogy nem volt tisztességes a jövő évi választás

Óvatosnak kell lenniük a brüsszeli lottószámhúzóknak, ugyanis komoly fenyegetés leselkedik rájuk a LIBE magyarországi vizsgálóbizottságának liberális tagjainak személyében. A bizottság tagjai csupán három napig tartózkodtak Budapesten, de már előre megszakértették, hogy a jövőre tartandó választások nem lesznek “valóban tisztességesek”, kivéve persze, ha valamilyen csoda folytán a baloldal nyer, mert akkor mégis.

Ilyen az, amikor az eurokraták kidugják az orrukat a brüsszeli elefántcsonttoronyból és megérzékelik a valóságot. A valóság pedig az, hogy nincs új 2010 és nincs kormányváltó hangulat Magyarországon. Ráadásul jogállamisági terepen sem sikerült semmilyen érdemben felróható tényezőt felmutatnia a bíráknak. Ez pedig rémesen kellemetlen helyzetbe hozta a LIBE-bizottságot, amelynek vezetője, Gwendoline Delbos-Corfield Strasbourgban annyit tudott mondani a Euronewsnak, hogy ők már most látják, hogy nem lehet tisztességes a jövő évi választás.

A függetlenobjektív bizottság vezetője egy ellenzéki (!) politikust idézve ki is fejtette teljesen saját véleményét, amit egyedül, a saját tapasztalatai és vizsgálódásai során szűrt le, mégpedig azt, hogy egypártrendszer van Magyarországon, a kormány pedig mindent is a kezében tart, az oktatáson át a médiáig. Milyen eredeti meglátás. A kormánymédia elképesztő túlsúlyának farvizén pedig már gyakorlatilag megszámlálhatatlan ellenzéki lap vette át a hírt, hogy már most tisztességtelen a jövő évi választás. Kivéve persze, ha az ellenzék nyer, mert akkor nincs semmi látnivaló.

