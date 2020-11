A liberális politikusok rokonai mindig a legjobb szakemberek

Miközben az ellenzéki politikusok az elmúlt években folyamatosan a fideszes uram-bátyám rendszer felszámolásával kampányoltak, egy érdekes fővárosi pályázat elnyeréséről ír cikkében a Mandiner. A Budapest főváros hivatalos turisztikai, kulturális és marketing szervezete a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ új ügyfelei között tudhatja a Mitte Communications Kft.-t, amelynek tulajdonosa Misetics Mátyás. Misetics Mátyás pedig egészen véletlenül nem csak névrokona, hanem – most érdemes megkapaszkodni – testvére annak a Misetics Bálintnak, aki egy szociológusdiplomával a zsebében havi bruttó nyolcszázezerért ad lakhatási ügyekben tanácsokat párttársának, Karácsony Gergelynek. A cég ezután még lendületből behúzta a szintén balos vezetésű Budavári Önkormányzat arculatépítési pályázatát is, ez utóbbi tenderre tizennyolcan pályáztak.

A szociológus végzettségű Misetics Bálint havi bruttó nyolcszázezerért a főpolgármester lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója, önkormányzati főtanácsadó. A közvélemény elsősorban a Hallgatói Hálózatból ismerheti őt, a szervezet vezetői közül többen a Párbeszéd politikusai lettek, köztük volt Misetics Bálint is, akinek munkaadója most a párttársa, Karácsony Gergely. Ami testvére cégét illeti, a Mitte a tavaly őszi önkormányzati választások előtt is kapott megbízásokat, a Tarlós-érában dolgoztak a BKK-nak és a Közlekedési Múzeumnak, egykori ügyfeleik között tudhatják a MOL-t és a Greenpeace-t, de közreműködtek a Reformáció 500 emlékév lebonyolításában is.

Misetics Mátyás cége a Mitte Communications Kft., saját bevallása szerint átfogó, a turisztikai és kulturális feladatokhoz kapcsolódó tartalom- és PR-szolgáltatásokat lát majd el, magyar és angol nyelvű sajtóanyagokat készít a fővárosnak. A Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ szerint a MITTE Communications egy meghívásos, háromszereplős pályázat eredményeként nyerte meg a tendert, ahogy fogalmaztak:

a legolcsóbb árral és a leginkább szakmai anyaggal, melyet korábbi sokszínű kulturális, turisztikai referenciáik is megerősítettek.

A cég nem sokkal később a balos vezetésű Budavári Önkormányzat arculatépítési pályázatát is behúzta. Arra a tenderre tizennyolcan jelentkeztek, a Budavári Önkormányzat szerint azért a Mitte Communications Kft. nyert mert:

a győztes pályázat bírálata során a vállalási ár és tevékenységek köre mellett kiemelt szempontot jelentett a pályázó releváns kulturális, turisztikai, egyházi vagy önkormányzati referenciája, a szakmai csapat igazolt művészetszakmai háttere, a kerületi branding ütemtervének részletessége és megvalósíthatósága, illetve a kerület lakóinak, civil szervezeteinek és intézményeinek bevonása.

Az I. kerületi Fidesz egyébként nem csak a rokoni szál miatt nem támogatta a cég megbízását, szerintük maga a pályázat szükségtelen, a koronavírus-járvány idején a pályázat időzítése, lebonyolítása kifejezetten érzéketlen és irritáló. Továbbá néhány évvel a korábbi arculatváltást követően erre ismételten pénzt áldozni, egyszerű pénzkidobás. Jeney Jánosné kormánypárti képviselő, szerint a tízmillió forintos pályázati keret kifejezetten túlzó egy ilyen munka esetében. A képviselő úgy fogalmazott, hogy miközben a polgármester asszony folyamatosan azt kommunikálja az elmúlt hónapokban, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok a bevételeik csökkenése miatt, mindeközben úgy tűnik, bizonyos célokra mégis van forrás.

Forrás: Mandiner; Vezető kép: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu