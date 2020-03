A magyarok összefogását dicséri a The New York Times

A világ egyik legfontosabb lapja méltatja a koronavírus-járványra reagáló magyar összefogást. A „Szürke Hölgy”-ként is emlegetett The New York Times 1851-től működik és azóta százhuszonhét Pulitzer-díjat zsebelt be, amellyel nem csupán Amerika, hanem a világ egyik vezető sajtóterméke is. “Nos, ez a lap méltatja a magyarok kedvességét és összefogását, amelyet most a világjárvány idején tanúsítunk” – írja a Roadster.hu

A The New York Times cikke a magyar összefogásról Varga Milán történetével kezdődik, aki három évig gyűjtött rá, hogy egy kis pizzériát nyisson Budapesten. A járvány miatt viszont szinte egyetlen vendége sem maradt. Az alapanyagokkal bőven feltankolt pizzéria tulajdonosa pedig úgy döntött, hogy ő is csatlakozik a krízishelyzetre önzetlen jócselekedetekkel reagálók táborához. Milán ingyen pizzákat szállít az időseknek, akik otthonaikba szorultak. A Roadster felidézi, hogy New York Times cikkében azokat a Facebook-csoportokat is felsorolják, ahol eddig Airbnb-vel lakásukat kiadó tulajdonosok ingyenesen felajánlják üresen álló lakásaikat egészségügyi dolgozóknak. De megemlítik a balatoni szállásadók példamutató magatartását is, bemutatják azt a siófoki hotelt, amelyben szabad szobákat biztosítanak azoknak a magyaroknak, akik külföldről tértek haza és két hétre karanténba kell menniük.

Forrás: Roadster.hu, fotó: The New York Times, illusztráció