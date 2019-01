fotó: Getty Images

A Ryanair már annyira fapados, hogy a csomagokat sem szállítja el

Megint nem állt a helyzet magaslatán a Ryanair, amely alkalmatlan gépet küldött a Budapestről a Kanári-szigeteken fekvő Las Palmasba induló járathoz, és nem fértek fel rá az utasok csomagjai. Harmincan úgy döntöttek, hogy a csomagjaik nélkül ők sem mennek. A felháborodott utasok elállták a gép útját, a rendőrök is kiszálltak a helyszínre. Az ír fapados cég gépére múlt héten sem fértek fel a Las Palmasba induló járatra az utasok csomagjai.

A Boeing 737-800-as repülőgépeket használó Ryanair által Budapestre küldött gép üzemanyagtartálya nem volt elég nagy ahhoz, hogy a biztonsági tartalékot is betöltsék, ezért nem tudta volna biztonsággal megtenni a több, mint ötórás utat. Emiatt a csomagokat egy másik repülőgéppel szállította volna a cég, ám a felháborodott utasok elállták a gép útját. A rendőrséget is ki kellett hívni, és a járat végül csaknem három órás késéssel tudott csak elindulni, de harmincan nem szálltak fel rá.

A Ryanair múlt héten is hasonló játékot játszott el, akkor sem fértek fel a csomagok a Las Palmas-i járatra, de a cég a Liszt Ferenc repülőtér csomagszállító szalagjának hibájára fogta a dolgot. A repülőtér cáfolta az állítást, és ezt alátámasztotta, hogy a többi, Budapestről induló járatnak nem volt gondja a csomagokkal. A berendezés most is hibátlanul működik Ferihegyen. A Ryanair egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

