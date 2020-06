Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu

Agyzápulás: hajléktalanokat telepítene a turistákkal teli Belvárosba ez a jóképességű

Miután Csepelről a helyi lakosság elzavarta őt, most már a Városháza műemlék épületében szeretne hajléktalanszállót nyitni Karácsony Gergely. Igaz, a helyi szabályozás ezt nem teszi lehetővé, és a helyiek amúgy is tiltakoznak, ám a főpolgármester jelezte, a szállót mindenképpen kialakítja, neki ne pattogjon a kormányhivatal. Ha mégsem jönne össze a dolog, akkor majd a Halászbástyára vagy a Szent István Bazilikába telepíti őket, gondolom…

Hajléktalanszálló a Városházán! Hát hol máshol? Naná, Budapest szívében. Ahol turisták tíz- és százezrei sétálgatnak évről-évre, s ámuldoznak Budapest szépségén. Hát most majd ámuldoznak a Belváros közepére telepített szerencsétleneken, az áporodott húgyszagon, a lekakált főpolgármesteri biciklin. Demszky csöves-Budapestje visszatér! (Amúgy már Józsefvárosban is beköszöntött a hajléktalan-kánaán, Pikó András intésére kirajzottak a szabadba, s a drogosokkal együtt elfoglalták a legmenőbb padokat és kapualjakat.)

A kormány azonban álnokul el akarja venni Karácsony Gergelytől kedvenc csörgőjét. A helyi kormányhivatal ugyanis jelezte: nem nyithat hajléktalanszállót a Városháza épületében a főpolgármester. Olyan csekélységekre hivatkoztak, mint hogy az épület műemlék, az egész terület műemléki jelentőségű és a turisták által is nagy számban látogatott világörökségi védőövezetben fekszik, ráadásul kiemelten védett régészeti lelőhelyeknek is része. Mindezeken túl Belváros-Lipótváros kerületi építési szabályzata szerint a Városháza vegyes városközponti terület építési övezetben található, ahol szállás funkció nem helyezhető el, így hajléktalanszálló sem létesíthető, és erre a meglévő épület, illetve épületrész rendeltetése sem módosítható. „Az elmúlt években sikeresen felépített és rekordokat döntő magyar turizmus szempontjából sem szerencsés a főpolgármester ötlete” – hervasztotta le a bájvigyort Karácsony Gergely arcáról a kormányhivatal közleménye.

Ám nemcsak a helyi szabályozás, hanem a helyi lakosság is próbálja megfúrni Karácsony korszakalkotó ötletét. Valami ötezer ember (nyilván, mind náci) tiltakozó petíciót írt alá, amiben fölszólítják Karácsonyt: legyen szíves egyeztetni velük az efféle bornírt ötleteiről, már csak azért is, mert megválasztása előtt még olyasmiket ígért becsszóra, hogy ő aztán visszahozza fényt, a demokráciát, a társadalmi egyeztetést a városba, mindent mindenkivel megbeszél majd, hiszen – ahogy a plakátjain hirdette – „Budapest mindenkié”.

Ám Karácsonyt nem olyan fából faragták, hogy holmi helyi rendeletek vagy helybéliek az útjába állhatnának! Máris kiírta a Facebookra, hogy a kormányhivatal határozatát megtámadják, a szállót így is, úgy is megcsinálják, a hajléktalanokat pedig megóvják a járványtól és a sok gonosz fideszes politikustól. No pasarán!

Gondolom, a szállóépítési határozatot ezúttal is Karácsony Gergely főpolgármester s.k. nyújtja majd be, és azt hosszas vita után Karácsony Gergely (aki egyszemélyben a Fővárosi Közgyűlés) fogadja el, s magával egyetértve ki is hirdeti. Ő egymaga a fék és ellensúly, út és igazság bajnoka!

A hajléktalanok megóvásáról szóló résznél azért csöppet elbizonytalanodhat az egyszeri, fővárosi lakos. Mert a Pesti úti idősotthonnál csak megtapasztaltuk, mit jelent, mikor Gergelyke úgy istenigazából meg akar óvni valamit: ötven halottat, háromszáz fertőzöttet, saját pisijükben fekvő, étlen-szomjan hagyott, állandó orvosi felügyelet nélküli magatehetetlen embereket. Naponta több Facebook-bejegyzésben is beszámolt róla a főpolgármester úr, milyen kiválóan kezelte a helyzetet. Ugyan mi okunk lenne kételkedni a szavaiban? Viszont jobb nem belegondolni, milyen az, mikor még a saját mércéje szerint is szarul kezel valamit. Gondolom, olyankor Gál J.-t és Draskovicsot küldi, hogy lángszóróval takarítsa el az árulkodó nyomokat…

Karácsony a hajléktalanszállók túlzsúfoltságát emlegette. Miközben Budapesten 52 (azaz ötvenkettő) százalékos jelenleg a kihasználtság. Vagyis az egész történet kamunak, provokációnak tűnik. Amit alátámaszt, hogy a főpolgármester – hogy, hogy nem – éppen két fideszes vezetésű kerületben (Csepel, Belváros) akarta sunyiban ledobni a hajléktalanbombát, takarítsák ők a ganét…

Gergely közleményének – úgy szakértelem, mint ízlés szempontjából – legfigyelemreméltóbb kitétele, hogy az ominózus városházi helyiségbe a hajléktalanok után közvetlenül a Budapest Galériát költöztetné. Jó, hogy nem bölcsődét vagy inkubátorházat… Csak remélni lehet, hogy előtte azért az univerzális balliberális szakember, Németh Athina fölnyalja majd a padlót…

Summa summarum: egy csoda ez a facebookozó ember, de tényleg. Eddigi teljesítménye:

ostoba aljaskodásaival megakasztotta az utóbbi évtizedek legragyogóbb beruházását, a Liget-projektet;

politikai alapon megvonta az útfelújítási forrásokat négy fideszes vezetésű kerülettől;

időhúzó töketlenkedése milliárdokkal drágíthatja meg a Lánchíd felújítását;

ötven halott a Pesti úti nyugdíjas otthonban;

kerékpársávokat festetett a Nagykörútra meg az Üllői útra, amelyek így már csúcsidőn kívül is bedugultak, kerékpáros viszont alig lézeng rajtuk (tegnap, amíg fél óra alatt elaraszoltam a Corvin negyedtől a Dob utcáig, négy bringással találkoztam);

lenácizta Wass Albertet, majd a magyargyűlölő, rasszista késes ámokfutó áldozatául esett két fiatalemberre emlékezőket;

bár a kassza tavaly októberben még tele volt, a 44 tanácsadó meg a sok éhes balliberális száj betömése miatt ma már semmire sincs pénz, és természetesen mindezért nulla huszonnégyben a kormányra mutogat.

A budapestiek többsége őt akarta – hát megkapta. Mindenki más pedig hibernálja magát, vagy pár évre költözzön valahová, ahol nem félkegyelmű a polgármester.