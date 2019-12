Akik mindig puhára esnek – Az újpesti rendelőintézet vezetője lesz Ungár Klára

Ungár Klára vezetheti januártól az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetet, az erről szóló döntést a napokban hozta meg a kerület ellenzéki többségű képviselőtestülete – tudta meg a PestiSrácok.hu. Egyelőre nem tudni, hogy miért épp a semmilyen egészségügyi végzettséggel nem rendelkező szélsőségesen liberális politikusra esett a Gyurcsány Ferenc-Varju László duó által gründolt helyi koalíció választása, az azonban számos másik, az októberi önkormányzati választás óta nyilvánosságra került példából okulásként levonható tanulság, hogy a baloldal verhetetlen a pozíciók osztogatásában. Ungár Klára néhány éve még úgy nyilatkozott, hogy Gyurcsányt az a téveszméje vezérli, hogy ő bármi is lehet még ebben az országban, és azt mondta, hogy a DK elnökének távoznia kéne a politikai életből. A balliberális oldal legendás erkölcsi felsőbbrendűségét jelzi, hogy most, amikor Ferenc mégiscsak ismét tényező lett a hazai közéletben, zokszó nélkül siet a bukott kormányfő kebelére.

Ungár Klára vélhetőleg a korábbi SZDSZ-es karrierje idején sajátíthatta el a mindenhez IS értés képességét, a végzettsége szerint közgazdászként, szerepe szerint pedig hivatásos rettegőként tevékenykedő politikus így lehetett mindenkinél alkalmasabb az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetet vezetésére. Bizonyára csak csalóka látszat lehet az, hogy Gyurcsány nem engedi el az egykori kormánykoalíciójában részt vett kádereit, és most, hogy önkormányzati szempontból ismét helyzetbe került, zsíros állásokkal ajándékozza meg régi/új szövetségeseit.

Most, hogy a DK elnöke immár bevallottan Budapest vezetője is lett, a helyzet bizonyára nem lehet más a IV. kerületben sem, nem valószínű, hogy a korábban a környéken teljesen ismeretlen, az októberi választást behúzó momentumos Déri Tibor ellent merne mondani neki. Az újpesti rendelőintézet vezetése a jelek szerint stratégiai fontosságú poszt Gyurcsányék számára, a korábbi jelöltjük az ’56-os hősöket lenácizó Havas Szófia volt, aki aztán Ungár Klárához hasonlóan puhára esett, Karácsony Gergelyék egyebek mellett az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagjává tették meg a Városházán, ami nagyjából olyan terheket jelenthet, hogy havonta egyszer be kell menni a hivatalba meginni egy kávét, mindezért pedig csupán néhány millió forint tiszteletdíj jár ugyanennyi időre.

Déri Tiborék amúgy azt ígérték a kampányban, hogy a korábbi önkormányzat dolgozóival is szívesen együtt dolgoznak, ezt azonban sokan nem várták meg. Az új polgármester és csapata aztán olyan tisztogatásba kezdett, amely más ellenzéki kézbe került kerületekhez, városokhoz képest is kirívó, még az olyan, politikailag, stratégiailag is rendkívül fontos pozíciókba is saját embereiket tették sürgősen, mint az újpesti piac vezetőjének tisztsége.

Szerencsére Ungár Klára mindenhez IS ért, így bizonyára nem okozott neki gondot az sem, hogy az önkormányzat mindössze egy hetet írt ki a pályázatok benyújtására, amelyeknek a részletes orvosszakmai, egészségügyi vezetői önéletrajz, és referenciák mellett olyan adatokat is tartalmazniuk kellett, mint például a közhiteles vagyonbevallás. Ezeket összegezve bátran kijelenthető, hogy egy ilyen előírásokkal súlyosított pályázat feltételeit néhány nap alatt senki sem képes teljesíteni.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a képviselőtestület már meg is szavazta a kinevezést, olyan érzésünk támadhat, hogy Ungár Klára lehetett az egyetlen jelölt, és az sem számított, hogy köze sincs a szakterülethez. A lázas igyekezetre valószínűleg azért lehetett szükség, mert Déri Tibor a kampányban ígéretet tett arra, hogy egészségügyi fellegvárrá alakítja át Újpestet a rendelőintézet oktató-SZTK lesz, ahová majd hanyatt-homlok menekülnek haza a Nyugatra kitántorgott orvosok, szakápolók. A polgármester azt is célul tűzte ki, hogy a hazatérő egészségügyi dolgozóknak Újpesten aztán ájrópai bére lesz, amit mondjuk Ungár esetében már valóban kipipálhatnak, a többieknek vélhetőleg még várakozniuk kell egy kicsit.

Ungár Klára néhány éve még úgy nyilatkozott, hogy Gyurcsányt az a téveszméje vezérli, hogy ő bármi is lehet még ebben az országban, és azt mondta, hogy a DK elnökének távoznia kéne a politikai életből. A balliberális oldal legendás erkölcsi felsőbbrendűségét jelzi, hogy most, amikor Ferenc mégiscsak ismét tényező lett a hazai közéletben, zokszó nélkül siet a bukott kormányfő kebelére.

A PestiSrácok.hu szerette volna megszólaltatni Déri Tibort, hogy milyen szakmai és egyéb szempontok alapján találták alkalmasnak egyedüliként Ungár Klárát a rendelőintézet vezetésére, és hogy érte-e bármilyen politikai nyomás az önkormányzatot a helyzet kialakulásakor, Déri kabinetjétől azt a választ kaptuk, hogy a polgármester egész nap házon kívül van. Amennyiben sikerül kapcsolatba lépnünk a városvezetővel, feltesszük neki kérdéseinket, válaszait természetesen olvasóinkkal is megosztjuk.

Fotó: MTI