Az unatkozó egyetemi hallgató „radikalizálódott”

Egy ismert ügyvéd fia, V. Kende 21 éves egyetemista készült merényletre Allah nevében – tudta meg a PestiSrácok. A kecskeméti fiatal férfi a közösségi oldalán sem titkolta, hogy az iszlám hit radikalista hívőjévé vált. Adatlapján a kedvelt oldalak között számos iszlám csoport szerepel, így például a Muszlim Ifjúsági Társaság, az Iszlám Szunna, ismerősei körében pedig felbukkan a Magyar Iszlám Társaság imámja is, aki a saría tanok hirdetése miatt került a figyelem középpontjába, miután Karácsony Gergely egy mecset létrehozását engedélyezte Zuglóban.

Mint arról korábban részletesen írtunk: a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki azt a férfit, akit tegnapelőtt fogtak el a terrorelhárítás szakemberei. Az ügyészségi közlemény szerint lakosság megfé­lemlítése céljából, előre kitervelten, aljas indokból és célból, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés előkészületének bűntettének, valamint robbanóanyaggal visszaélés bűntettével megvalósított terrorcselekmény előkészületének megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe. Sajtóhírek szerint a férfi a foci-Eb egyik meccsén, a Puskás Arénában akart robbantani, a PestiSrácok.hu információja alapján viszont a Balatonon hajtott volna a tömegbe.

A Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója évekkel ezelőtt vált szélsőséges iszlamistává

Nem hivatalos, de az ügyet jól ismerő forrásunk szerint V. Kende elfogásakor azt mondta: „ő csak tartozni szeretett volna egy közösséghez”. Ez pedig közösségi adatlapja szerint az iszlamista nézeteket valló társaságot jelentette. V. Kende egy kecskeméti ügyvéd fia, édesanyja a közszférában dolgozik, mindamellett, hogy a családfő ügyvédi irodájába is besegít – legalábbis LinkedIn-profilja szerint. Különösen érdekes, hogy mit sem sejtettek arról, milyen szélsőséges iszlamista csoport tagja a gyermekük.

Bár fia szobája tele volt iszlamista képekkel, valamint Facebook-oldalán sem rejtette véka alá nézeteit, a Ripost azt írja, hogy az anyuka semmit sem vett észre abból, hogy fia az iszlám rabjává vált volna. Az egyébként torontói születésű egyetemista fiú adatlapja azonban beszédes: kedvelt oldalai között a Muszlim Ifjúsági Társaság, az Iszlám Szunna és számos más, az iszlám valláshoz köthető szervezet szerepel (halkan jegyeznénk meg, hogy Karácsony Gergely is a kedvencek között van az antifák mellett), ismerősei körében pedig felbukkan a Magyar Iszlám Társaság imámja is, aki a saría tanok hirdetése miatt került a figyelem középpontjába, miután Zuglóban engedélyezte Karácsony Gergely egy mecset létrehozását.

Fotó: Facebook