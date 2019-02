fotó: twitter.com

Besült az antirasszista „jó emberek” színvaksági mutatványa

Megint sikerült önmaga ellen fordulnia a permanens világforradalomnak, na, nem mintha a feketék jogai és érzékenysége iránti fokozott fogékonyság valóban a feketék érdekeiről szólna. Mindenesetre most egy átgondoltan nekik szánt, viszonylag normálisan kinéző cipő helyett az érdekvédők szereztek nekik három rondát.

Végre kitört az Egyesült Államokban a Fekete Történelem Hónapja, amely – ahogy a nevéből is látható – sajnos nem olyan színvak, mint amilyennek a mai politikailag korrekt közbeszédben amúgy lennie kéne. A jelentős sportruházati cégek viszont köszönik szépen az ilyen, ideológiailag és politikailag generált lehetőségeket, amelyek apropóján új termékekkel lehet elárasztani a piacot, ráadásul számíthatnak az érzelmileg érintettek vásárlóerejére. Kár, hogy régebben nem volt ilyen, mert biztos remekül futottak volna például a Vive la Résistance logós cipők 1945 után Franciaországban.

Az Adidas nyilvánvalóan azért állt elő egy vadiúj cipőmodellel a Fekete Történelem Hónapjára, mert lelki szemei előtt már látta, ahogy a Baltimore-i és Detroiti utcákon az összes fenegyerek lábán ez virít. A német világcégnél nyilván mérlegeltek, osztottak, szoroztak, megnéztek jó sok képet Snoop Doggról meg Puff Daddyről, és kisakkozták, hogy a feketék minden bizonnyal zabálni fogják, ha kapnak egy fehér surranót. Mivel a fekete kultúrának része, hogy köztudottan kedveli a fehér öltözéket, teljesen világos a cég gondolatmenete. Csupán a fűzőlyukakat dizájnolták pirosra, feketére és lilára az egyik jelenleg futó modelljükön, amúgy az egész cipőt hófehérre festették. Aztán büszkén elő is álltak vele, egy kosárlabdát mintázó, „CELEBRATING BLACK CULTURE” feliratú logóval a talp belső felén.

Megérkeztek azonban a haladó propagandával kilúgozott agyú hozzászólók, hogy rövid úton megfosszák a divatos ruhákra vágyó négereket a legújabb fehér cipőjüktől. A rasszizmust bármiben meglátó és azonnal hangosan kiáltó progressziósérültek dühödten nekiugrottak az Adidasnak a Twitteren, hogy miféle dolog már a feketék ünneplésére fehér cipőt piacra dobni. Vagyis zsigeri reakcióval szemen köpték az amúgy általuk erőltetett okosságot az emberfajták közti tolerancia „színvakságáról”. Valaki még abba is belekötött, hogy undorító módon pamutból készült a cipő, aminek ugye a korábban néger rabszolgák által betakarított gyapot az alapanyaga. Biztos úgy gondolják, jó lesz a feketéknek a műszálas is. Érdekes ugyanakkor, hogy sem a fehér, sem a fekete jó emberek és okosok nem idegenkednek a levegőtől, pedig azt szívták a fehér rabszolgatartó ültetvényesek is.

Az Adidasnak persze nem kellett a balhé, úgyhogy sebtében ejtette a feketék hónapját ünneplő fehér cipőt, és helyette forgalomba hozta ezeket a rusnya mamuszokat:

Szerencsére más cégektől vehetnek fehéret is azok, akik nem őrültek bele teljesen a liberális áldozatkultuszba. Vagy az is megoldás, ha vigyáznak a régebbi, még nem a feketék kedvéért készült Adidas cipőjükre.

forrás: complex.com