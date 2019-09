Csapdában a liberálisok: Igaza van az iszlámnak a nőkről?

“Az iszlámnak igaza van a nőkről”. Néha a legegyszerűbb igazságok ütnek a legnagyobbat. Így alakult ez az Egyesült Államokban is, ahol ez a rövid tőmondat verte ki a biztosítékot a liberálisoknál, melyet egy nagyvárosban plakátoltak ki – írja a deansdale.blog.hu. A jogvédők, liberális tótumfaktumok és “gondolkodók” kiguvadt szemmel hörögtek, de saját csapdájuk nem engedte őket szabadon. Az üzenet egyszerűsége gúzsba kötötte az álságos szólamok hangoztatóit, hiszen ingoványos talajra érkeztek. Mi van akkor, ha kikelnek az üzenet ellen? Akkor azt az iszlámot támadják, melyet liberális berkekben védeni illik, hiszen az iszlamofóbia ellen küzd a világ szivárványos fele. Másrészt a küzdelem a nők jogaiért is hatalmas szeletet igényel a büszkén kitűzött liberális zászlón, azt meg mindenki tudja, hogy a muzulmánok hogyan tekintenek a nőkre. A burkába öltöztetett, másodrendű állampolgárként kezelt muzulmán nők ugyanis nem éppen a liberalizmus és a feminizmus végső vágyát megtestesítő állapotban élnek. Hogy lehet ebből jól kijönni, ha az ember mai értelemben vett liberális?

A válasz egy átlagosan, józan paraszti ésszel gondolkodó ember számára egyértelmű: sehogy. Egy dolog biztos, a felvilágosult elmék felkavarodtak, érzik és tudják, hogy ez az üzenet sértő. Nem csupán sértő, hanem egyszerűen felháborító. A gond viszont most érkezik, hiszen a hatodik érzék ugyan megsúgja, hogy itt bizony nácizmus szaga terjeng, a bökkenő azonban az, hogy nem sikerül mindezt megmagyarázni, nincs leleplezés, mert csak önmagukról tudják lerántani a leplet. Érzik, hogy az ellenfél birkózóján fogást kéne találniuk, mert az nekik jár, csak azt a fránya fogást nem találják. Ők viszont a földön fekszenek, miután önmagukat ütötték ki.

Nem sértünk meg senkit, ha kijelentjük, hogy az iszlám egészen másképpen tekint a nőkre, mint a nyugati civilizáció. De egészen másként tekint a homoszexuálisokra is, akiket felhőkarcolókról löknek a mélybe, vagy nyílt színen végeznek ki egyes helyeken. A hozzáállásbeli különbségeket pedig folytathatnánk hosszan sok területen.

Közben el is érkeztünk a csapdához. Ha liberális testvéreink nem háborodnak fel, akkor egyetértenek azzal a ki nem mondott üzenettel, hogy a nők elnyomása helyénvaló, ahogy az iszlám teszi. Ha felháborodnak – ami kötelező – ugyancsak saját maguknak viszik be jobbegyenest, hiszen jó ideje erőltetik rá az iszlámot a nyugati civilizációra, most mégis azt mondják, hogy egy ilyen alapvető kérdésben nincs igaza Mohamed követőinek. Itt jön elő a blog szerzőjének fájdalmasan igaz utalása a kognitív disszonanciát illetően, hiszen ezt a belső feszültséget nem tudják kezelni hazugságukra épített kis világukban.

Mindent ugyanis nem lehet egyszerre, ahogy a kisgyerekek szeretnék. Öleljük keblünkre az iszlámot, népszerűsítsük a homoszexualitást és emeljük magunk fölé a nőket. Ilyen mélyen gyökerező ellentéteket még a legnagyobb liberális ölelés sem tud feloldani. De talán közben eszébe jut a nagy békeharcosoknak, hogy vajon igaza van-e az iszlámnak a nőkkel kapcsolatban?

Forrás: deansdale.blog.hu; Fotó: MTI